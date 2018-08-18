Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Чомусь в Бучі в кожному вільному закутку МОПів вільнолюди наробили собі комірок, що аж ОСББ заморочилося та прогягнуло рішення "оренди захоплених м2 МОПів" за 30 грн м2 в місяць. Тобто комірки самозахоплені фактично є, але на документах їх нема, як нема і свідоцтв власності.
Ось такі нікомунепотрібні комірки.
Ще раз повторюю, що інвестована комірка матиме легальне правове оформлення у вигляді права власносці
90грн за месяц дохода? Не очень как-то. Цена намекает на пузырь водяры
Розумієш, на відміну від вільнолюдя, все ж намагаюся вести себе в межах, які сповідує аірмакс. Тому захоплювати МОПи не в моїх правилах, а коли ССББ "прикрив очі на це", не маючи змоги борнотися з вільнолюдьом, то виявилося, що всі доступні кутки під комірки вже захоплені.
І потребу в комірці, виходить, відчуваю не один я, і аірмакс, а достатня кількість людей.
Може частина з них готова тільки на "ціну дверей та стіни", як і на паркування в чужих дворах. Але я не настільки вільнолюдь, щоб нариватися на грубощі.
Про те як одним одаром одягає в дерев"яний макінтош один вільнолюдь з песиком іншого вільнолюдя з корита з гайками, яке чуть не роздавило песика тут викладали. Так само може бути із самозахопленням, х.з. що за вільнолюдь придовбеться із своїм правом самозахоплення.
Чи там Прохожий з бітою почне права качати і посилати не словом а ділом.
Возможно, что я неправильно понял месторасположение обсуждаемой кладовки. Я думал, что ты купил ее в Жулянах, в тех же домах, где кавалирки под сдачу. А если купил там, где сам и живешь, для собственных нужд, то ок, нормально, пригодится
airmax78 написав:Кладовочка из э маст. При чем это не зависит от площади квартиры. Всегда есть что-то что нужно, но в квартире это хранить не хочется, даже если квартира 250 квадратов.
Кладовочка - это хорошо, спору нет. Но не настолько хорошо, чтоб за это платить деньги. Когда она обошлась в стоимость двери при самозахвате - это одно дело, а когда платить деньги - это другое. И еще раз повторюсь - для арендаторов она даже бесплатно не нужна. у них скарба нет для ее наполнения
Так можно и про машиноместо в паркинге написать. Это все о комфорте. Когда самозахват - это комфорт за чужой счет. Как парковочный замок в общем дворе. За кладовку нужно платить. Это правильно. PS Я арендатор. Мечтал о кладовке 8 лет в аренде. Сейчас уже успел ее заполнить.
Ты, скажем так, не рядовой арендатор. Арендаторы, снимающие 15кв.м., имеют несколько другие возможности и потребности
Damien написав:Возможно, что я неправильно понял месторасположение обсуждаемой кладовки. Я думал, что ты купил ее в Жулянах, в тех же домах, где кавалирки под сдачу. А если купил там, где сам и живешь, для собственных нужд, то ок, нормально, пригодится
Так план такий, якщо буде робота на синій гілці метро, то буду там жити, якщо ні, то здавати в оренду (а своє барахло запхав у кладовку), а сам переберусь в іншу кавалірку, від якої зручніше до роботи.