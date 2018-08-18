RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5187518851895190

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:17

  Santehnik написав:А ведь раньше проектировали кладовки прямо в квартирах и было норм)

И сейчас, Хмельныцькбуд такое реализует в Днепре , рылы называют это по модному-гардероб.
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-zh ... 6a1a2d0739
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2476
З нами з: 23.05.14
Подякував: 525 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:30

  Vadim V написав:
  Santehnik написав:А ведь раньше проектировали кладовки прямо в квартирах и было норм)

И сейчас, Хмельныцькбуд такое реализует в Днепре , рылы называют это по модному-гардероб.
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-zh ... 6a1a2d0739

В мене знайома в Бучі в новобудові перепланувала 1к і виділила гардеробну для своїх платтячок.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21385
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1163 раз.
Подякували: 1547 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Актуально для нашей ветки

https://thepage.ua/ua/interview/intervy ... om-zubikom
necovi4
 
Повідомлень: 165
З нами з: 20.09.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ru/news/-/477623/pervichnyj-rynok-nedvizhimosti-kieva-v-avguste-infografika
ого, ріст нарісовалсо! 2,2% в місяць.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21385
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1163 раз.
Подякували: 1547 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:46

  flyman написав:
  Damien написав:
  flyman написав:Чомусь в Бучі в кожному вільному закутку МОПів вільнолюди наробили собі комірок, що аж ОСББ заморочилося та прогягнуло рішення "оренди захоплених м2 МОПів" за 30 грн м2 в місяць. Тобто комірки самозахоплені фактично є, але на документах їх нема, як нема і свідоцтв власності.

Ось такі нікомунепотрібні комірки.

Ще раз повторюю, що інвестована комірка матиме легальне правове оформлення у вигляді права власносці

90грн за месяц дохода? Не очень как-то. Цена намекает на пузырь водяры

Розумієш, на відміну від вільнолюдя, все ж намагаюся вести себе в межах, які сповідує аірмакс. Тому захоплювати МОПи не в моїх правилах, а коли ССББ "прикрив очі на це", не маючи змоги борнотися з вільнолюдьом, то виявилося, що всі доступні кутки під комірки вже захоплені.

І потребу в комірці, виходить, відчуваю не один я, і аірмакс, а достатня кількість людей.

Може частина з них готова тільки на "ціну дверей та стіни", як і на паркування в чужих дворах. Але я не настільки вільнолюдь, щоб нариватися на грубощі.

Про те як одним одаром одягає в дерев"яний макінтош один вільнолюдь з песиком іншого вільнолюдя з корита з гайками, яке чуть не роздавило песика тут викладали. Так само може бути із самозахопленням, х.з. що за вільнолюдь придовбеться із своїм правом самозахоплення.

Чи там Прохожий з бітою почне права качати і посилати не словом а ділом.

Возможно, что я неправильно понял месторасположение обсуждаемой кладовки. Я думал, что ты купил ее в Жулянах, в тех же домах, где кавалирки под сдачу.
А если купил там, где сам и живешь, для собственных нужд, то ок, нормально, пригодится
Damien
 
Повідомлень: 128
З нами з: 28.04.20
Подякував: 58 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:52

  airmax78 написав:
  Damien написав:
  airmax78 написав:Кладовочка из э маст. При чем это не зависит от площади квартиры. Всегда есть что-то что нужно, но в квартире это хранить не хочется, даже если квартира 250 квадратов.

Кладовочка - это хорошо, спору нет. Но не настолько хорошо, чтоб за это платить деньги. Когда она обошлась в стоимость двери при самозахвате - это одно дело, а когда платить деньги - это другое. И еще раз повторюсь - для арендаторов она даже бесплатно не нужна. у них скарба нет для ее наполнения

Так можно и про машиноместо в паркинге написать. Это все о комфорте. Когда самозахват - это комфорт за чужой счет. Как парковочный замок в общем дворе.
За кладовку нужно платить. Это правильно.
PS Я арендатор. Мечтал о кладовке 8 лет в аренде. Сейчас уже успел ее заполнить.

Ты, скажем так, не рядовой арендатор. Арендаторы, снимающие 15кв.м., имеют несколько другие возможности и потребности
Damien
 
Повідомлень: 128
З нами з: 28.04.20
Подякував: 58 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 16:04

  Damien написав:Возможно, что я неправильно понял месторасположение обсуждаемой кладовки. Я думал, что ты купил ее в Жулянах, в тех же домах, где кавалирки под сдачу.
А если купил там, где сам и живешь, для собственных нужд, то ок, нормально, пригодится

Так план такий, якщо буде робота на синій гілці метро, то буду там жити,
якщо ні, то здавати в оренду (а своє барахло запхав у кладовку), а сам переберусь в іншу кавалірку, від якої зручніше до роботи.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21385
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1163 раз.
Подякували: 1547 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 5187518851895190
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, ib_investor і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1906, 1907, 1908
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19072 3158711
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 12:00
Жека79
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 204066
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 15548
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25510)
06.09.2020 15:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.