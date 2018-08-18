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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5188518951905191

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 16:20

  Долярчик написав:
  flyman написав:Я колись жив на зйомному, то всі речі у два рюкзаки можна було впакувати.

Коли ти встиг женитись і розвестись? :)

І як захочеш знову женитись, то куди, наприклад, Натт поведеш?
В підвал, чи кладовку? :)

І головне питання - яка панянка втримається в твоїй коморі більше однієї доби? :)

Ти ж в тещі втримався, чи не так, приймачок?
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 16:25

  drevlyanin написав:п.с. Интересно, как там стройка Трололо продвигается? Получается укладываться в смету?


Все гут, по срокам получается дольше чем планировалось, по деньгам примерно по плану. Сейчас пока делаем УШП, стараюсь получать удовольствие от процесса :)
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 16:28

  flyman написав:Думаю, що мова про лампові панельні хрущики, общажки і т.п. на ДРВЗ, Празькій, Науковій та інших дупах Києва (одна з таких гостинок в гуртожитку тут викладалися, на тому краю географії)


Ну наче б то про ДРВЗ чи щось таке не було й слова. Мова йшла про взагалі.
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 16:33

  drevlyanin написав:
  flyman написав:Думаю, що мова про лампові панельні хрущики, общажки і т.п. на ДРВЗ, Празькій, Науковій та інших дупах Києва (одна з таких гостинок в гуртожитку тут викладалися, на тому краю географії)


Ну наче б то про ДРВЗ чи щось таке не було й слова. Мова йшла про взагалі.
Мова була про шлакофонд Києва взагалі, не конкретно біля метро або в центрі та прицентраллі.
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 16:37

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  flyman написав:Я колись жив на зйомному, то всі речі у два рюкзаки можна було впакувати.

Коли ти встиг женитись і розвестись? :)

І як захочеш знову женитись, то куди, наприклад, Натт поведеш?
В підвал, чи кладовку? :)

І головне питання - яка панянка втримається в твоїй коморі більше однієї доби? :)

Ти ж в тещі втримався, чи не так, приймачок?

Ну, заради дитини/дітей, іноді потрібно свої принципи запхати в.... :roll:
Зато тепер У СВОЄМУ ГНІЗДЕЧКУ ЗІ СВОЄЮ ДРУЖИНОЮ І ДІТЬМИ!

А ти не витерпів і плюнув на все?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 16:38

  trololo написав:
  drevlyanin написав:п.с. Интересно, как там стройка Трололо продвигается? Получается укладываться в смету?


Все гут, по срокам получается дольше чем планировалось, по деньгам примерно по плану. Сейчас пока делаем УШП, стараюсь получать удовольствие от процесса :)

:?
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 16:40

  remark написав:
  drevlyanin написав:
Ви хочете сказати, що "царські", сталінки та хрущовки в Печерському та Шевченківському районах поступово стануть повністю непридатними для життя і їх просто покинуть, а новим житлом будуть забудовувати тільки всілякі ПОХи та Віники? Дуже смілива теорія.


Сталінки та хрущі не покинуть, а Виноградарь забудують без варіантів, Ви мабуть давно там не були або взагалі не бували.


Ви відповідаете на питання не до вас. Я намагався зрозуміти "всю глубіну глубін" думки Хомякоіда. Ну а те, шо я не буваю на вінику, це також дуже сміливе припущення. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 16:42

  Долярчик написав:Ну, заради дитини/дітей, іноді потрібно свої принципи запхати в.... :roll:
Зато тепер У СВОЄМУ ГНІЗДЕЧКУ ЗІ СВОЄЮ ДРУЖИНОЮ І ДІТЬМИ!

А ти не витерпів і плюнув на все?

на відміну від тебе, я вже своїх дітей забезпечив житлом на КРЖН і не тільки, в той час коли львівського приймачка від тещиної сіськи відлучили.
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 16:58

  Хомякоид написав:
  drevlyanin написав:
  Хомякоид написав:
Я згоден, але э одне але.
В Кийові більшість фонду це житло за 40 років.
Ніхто його ремонтувати не буде.
Буде таке житло стояти з забитими вікнами та бомжами всередині.
Всі адекватні мешканці переїдуть до новобудов.
Новобудови будуть +- від сьогднішнього прайсу.
Можливо лівий беріг впаде аля ЖК вонючка.


Ви хочете сказати, що "царські", сталінки та хрущовки в Печерському та Шевченківському районах поступово стануть повністю непридатними для життя і їх просто покинуть, а новим житлом будуть забудовувати тільки всілякі ПОХи та Віники? Дуже смілива теорія.


Сталінки та хрущовки впадуть по перше в віддалених районах від метро.
З подальшою депопуляцією Кийова, почнуть падати і в центральних районах.
Прибалтика в приклад. В центрі забиті вікна в старому фонді не поодинкі випадки.
https://lv.sputniknews.ru/Latvia/201703 ... anija.html


Ну по перше скільки там тої прибалтики (я там півтора року перебував на службі, тож знаю трохи той регіон).
По друге, там дуже великі проблеми з'явилися після повернення великої кількості житла спадкоємцям довоєнних властників, які не можуть йому дати раду.
А по третє і основне, коли Україну приймуть до складу ЄС і половина населення виєде легально на заробітки до усіляких Лондонів (хоча чи вистачіть там місця для 15 млн.), тоді й поговоримо.
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 17:09

  drevlyanin написав:Ну по перше скільки там тої прибалтики (я там півтора року перебував на службі, тож знаю трохи той регіон).
По друге, там дуже великі проблеми з'явилися після повернення великої кількості житла спадкоємцям довоєнних властників, які не можуть йому дати раду.
А по третє і основне, коли Україну приймуть до складу ЄС і половина населення виєде легально на заробітки до усіляких Лондонів (хоча чи вистачіть там місця для 15 млн.), тоді й поговоримо.

До ЄС нас в найближчі 20 років не приймуть.
Реституція не світить.
Біля 8 лямів гастріків маєм наразі.
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