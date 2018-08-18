Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Я колись жив на зйомному, то всі речі у два рюкзаки можна було впакувати.
Коли ти встиг женитись і розвестись?
І як захочеш знову женитись, то куди, наприклад, Натт поведеш? В підвал, чи кладовку?
І головне питання - яка панянка втримається в твоїй коморі більше однієї доби?
Ти ж в тещі втримався, чи не так, приймачок?
Ну, заради дитини/дітей, іноді потрібно свої принципи запхати в.... Зато тепер У СВОЄМУ ГНІЗДЕЧКУ ЗІ СВОЄЮ ДРУЖИНОЮ І ДІТЬМИ!
А ти не витерпів і плюнув на все?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
drevlyanin написав: Ви хочете сказати, що "царські", сталінки та хрущовки в Печерському та Шевченківському районах поступово стануть повністю непридатними для життя і їх просто покинуть, а новим житлом будуть забудовувати тільки всілякі ПОХи та Віники? Дуже смілива теорія.
Сталінки та хрущі не покинуть, а Виноградарь забудують без варіантів, Ви мабуть давно там не були або взагалі не бували.
Ви відповідаете на питання не до вас. Я намагався зрозуміти "всю глубіну глубін" думки Хомякоіда. Ну а те, шо я не буваю на вінику, це також дуже сміливе припущення.
Хомякоид написав: Я згоден, але э одне але. В Кийові більшість фонду це житло за 40 років. Ніхто його ремонтувати не буде. Буде таке житло стояти з забитими вікнами та бомжами всередині. Всі адекватні мешканці переїдуть до новобудов. Новобудови будуть +- від сьогднішнього прайсу. Можливо лівий беріг впаде аля ЖК вонючка.
Ви хочете сказати, що "царські", сталінки та хрущовки в Печерському та Шевченківському районах поступово стануть повністю непридатними для життя і їх просто покинуть, а новим житлом будуть забудовувати тільки всілякі ПОХи та Віники? Дуже смілива теорія.
Сталінки та хрущовки впадуть по перше в віддалених районах від метро. З подальшою депопуляцією Кийова, почнуть падати і в центральних районах. Прибалтика в приклад. В центрі забиті вікна в старому фонді не поодинкі випадки. https://lv.sputniknews.ru/Latvia/201703 ... anija.html
Ну по перше скільки там тої прибалтики (я там півтора року перебував на службі, тож знаю трохи той регіон). По друге, там дуже великі проблеми з'явилися після повернення великої кількості житла спадкоємцям довоєнних властників, які не можуть йому дати раду. А по третє і основне, коли Україну приймуть до складу ЄС і половина населення виєде легально на заробітки до усіляких Лондонів (хоча чи вистачіть там місця для 15 млн.), тоді й поговоримо.
drevlyanin написав:Ну по перше скільки там тої прибалтики (я там півтора року перебував на службі, тож знаю трохи той регіон). По друге, там дуже великі проблеми з'явилися після повернення великої кількості житла спадкоємцям довоєнних властників, які не можуть йому дати раду. А по третє і основне, коли Україну приймуть до складу ЄС і половина населення виєде легально на заробітки до усіляких Лондонів (хоча чи вистачіть там місця для 15 млн.), тоді й поговоримо.
До ЄС нас в найближчі 20 років не приймуть. Реституція не світить. Біля 8 лямів гастріків маєм наразі.