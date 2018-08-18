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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5189519051915192

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:53

  flyman написав:До ЄС нас в найближчі 20 років не приймуть.
Реституція не світить.
Біля 8 лямів гастріків маєм наразі.

Я уже лет 20 слышу, что "До ЄС нас в найближчі 20 років не приймуть."
Если бы начали процесс лет 20 назад, то уже были бы в ЕС

А пока что
Нельзя жить, как в Европе, но законы соблюдать, как в России. Пора определиться

Никто не примет нас в ЕС по факту нашего неделания.
А если не делать, так ничего и не будет.
Что наше население с властью и делает.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:55

  zРадио написав:Да простят меня хейтеры, я снова о своем - о структурных предпосылках кризиса, который негативно повлияет в том числе и на РЖН. И снова на примере США в силу отсутствия статистики по Украине.

Итак, карантинный всплеск безработицы якобы идет на убыль. Но важно понимать, что именно это за всплекс, и чем он мотивирован. Безработица бывает постоянная и временная (у нас тоже - отпуск за свой счет для оформленных по КЗоТу, или неформальная договоренность для работаюших без трудовой книжки).

Временная, действительно, идет на убыль - в Штатах она была еще и подкреплена щедрыми федеральными выплатами. А вот постоянная - сокращения качественных рабочих мест со всеми положенными выплатами - только-только начинает набирать обороты, причем более быстрыми темпами по сравнению с прошлым кризисом (и это если учесть, что пока громких корпоративных дефолтов, сопоставимых с Леман, не было).

Зображення

Если смотреть дальше собственного носа, то это очевидно уже как полгода. Карантин - всего лишь повод пересмотреть систему управления рисками и поискать, где можно ужаться. Пандемия же не побеждена, да и до нее экономика уже была перегрета, о чем Еврозона и ряд отдельных стран сигнализировали еще осенью 2019-го (мы, кстати, тоже - ревальвация нацвалют в EM всегда отражает избыточную склонность капитала к риску, характерную для завершающей стадии волны роста внутри экономического цикла). А процесс принятия решений о структурных изменениях небыстрый - в апреле программы оптимизации только разрабатывались, в мае-июне согласовывались по сложным линиям корпуправления, с июля начались уведомления о сокращениях, а сами сокращения массово попрут еще позже).

Подчеркиваю, что именно эти качественные рабочие места и создают доходы/накопления, за которые можно приобрести недвижимость. Да, у нас в отличие от США, есть коррупционный сектор, который вряд ли уменьшился и уменьшится, но он не единственный поставщик спроса на КРЖН, поэтому количество покупателей в любом случае будет падать. И процесс этот только начинается, а не завершается, вопреки шорткатам растишек о том, что карантин позади...

тут про нас
https://news.finance.ua/ua/news/-/477669/do-5-miljoniv-ukrayintsiv-mozhut-vtratyty-robotu-cherez-koronavirus
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 5189519051915192
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