Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Да простят меня хейтеры, я снова о своем - о структурных предпосылках кризиса, который негативно повлияет в том числе и на РЖН. И снова на примере США в силу отсутствия статистики по Украине.
Итак, карантинный всплеск безработицы якобы идет на убыль. Но важно понимать, что именно это за всплекс, и чем он мотивирован. Безработица бывает постоянная и временная (у нас тоже - отпуск за свой счет для оформленных по КЗоТу, или неформальная договоренность для работаюших без трудовой книжки).
Временная, действительно, идет на убыль - в Штатах она была еще и подкреплена щедрыми федеральными выплатами. А вот постоянная - сокращения качественных рабочих мест со всеми положенными выплатами - только-только начинает набирать обороты, причем более быстрыми темпами по сравнению с прошлым кризисом (и это если учесть, что пока громких корпоративных дефолтов, сопоставимых с Леман, не было).
Если смотреть дальше собственного носа, то это очевидно уже как полгода. Карантин - всего лишь повод пересмотреть систему управления рисками и поискать, где можно ужаться. Пандемия же не побеждена, да и до нее экономика уже была перегрета, о чем Еврозона и ряд отдельных стран сигнализировали еще осенью 2019-го (мы, кстати, тоже - ревальвация нацвалют в EM всегда отражает избыточную склонность капитала к риску, характерную для завершающей стадии волны роста внутри экономического цикла). А процесс принятия решений о структурных изменениях небыстрый - в апреле программы оптимизации только разрабатывались, в мае-июне согласовывались по сложным линиям корпуправления, с июля начались уведомления о сокращениях, а сами сокращения массово попрут еще позже).
Подчеркиваю, что именно эти качественные рабочие места и создают доходы/накопления, за которые можно приобрести недвижимость. Да, у нас в отличие от США, есть коррупционный сектор, который вряд ли уменьшился и уменьшится, но он не единственный поставщик спроса на КРЖН, поэтому количество покупателей в любом случае будет падать. И процесс этот только начинается, а не завершается, вопреки шорткатам растишек о том, что карантин позади...
drevlyanin написав: Ну по перше скільки там тої прибалтики (я там півтора року перебував на службі, тож знаю трохи той регіон). По друге, там дуже великі проблеми з'явилися після повернення великої кількості житла спадкоємцям довоєнних властників, які не можуть йому дати раду. А по третє і основне, коли Україну приймуть до складу ЄС і половина населення виєде легально на заробітки до усіляких Лондонів (хоча чи вистачіть там місця для 15 млн.), тоді й поговоримо.
Враховуючи темпи розвитку Польщі та недорозвитку України, думаю депопуляція Кийова це 5-10 років. Польща прийме усіх. Тоді і подивимось на хрущі та сталінки. Прибалтика виїхали в західну і центральну Європу, Україна виїде в Польщу. Флай не дасть збрехати. Вже прийняли або на стадії прийняття закон про асимілювання українців чиї предки проживали в першій та другій Речі Посполитій. Це вся правобережна Україна. Будемо подивитись Моя бабця носила польську фамілію
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
drevlyanin написав: Ну по перше скільки там тої прибалтики (я там півтора року перебував на службі, тож знаю трохи той регіон). По друге, там дуже великі проблеми з'явилися після повернення великої кількості житла спадкоємцям довоєнних властників, які не можуть йому дати раду. А по третє і основне, коли Україну приймуть до складу ЄС і половина населення виєде легально на заробітки до усіляких Лондонів (хоча чи вистачіть там місця для 15 млн.), тоді й поговоримо.
Враховуючи темпи розвитку Польщі та недорозвитку України, думаю депопуляція Кийова це 5-10 років. Польща прийме усіх. Тоді і подивимось на хрущі та сталінки. Прибалтика виїхали в західну і центральну Європу, Україна виїде в Польщу. Флай не дасть збрехати. Вже прийняли або на стадії прийняття закон про асимілювання українців чиї предки проживали в першій та другій Речі Посполитій. Це вся правобережна Україна. Будемо подивитись Моя бабця носила польську фамілію
Не буде депопуляції Києва, навпаки, київська агломерація буде рости. А от села і смт та містечка у віддалених місцевосцях будуть вимирати, крім частини Західної України. Трагедії не бачу.
Моїсей водив євреїв після рабства в Євгипті 40 років. Так що через 10 років, коли відійде комса, буде тут будуватися нормальна європейська держава без гомо совєтікус.
Наразі в найбличкі кілька років тре пересидіти коронобєсіє і нашестя зеленої саранчі. А там знову маяк качнеться в сторону євроінтеграції, і вже остаточно.
drevlyanin написав: Ну по перше скільки там тої прибалтики (я там півтора року перебував на службі, тож знаю трохи той регіон). По друге, там дуже великі проблеми з'явилися після повернення великої кількості житла спадкоємцям довоєнних властників, які не можуть йому дати раду. А по третє і основне, коли Україну приймуть до складу ЄС і половина населення виєде легально на заробітки до усіляких Лондонів (хоча чи вистачіть там місця для 15 млн.), тоді й поговоримо.
Враховуючи темпи розвитку Польщі та недорозвитку України, думаю депопуляція Кийова це 5-10 років. Польща прийме усіх. Тоді і подивимось на хрущі та сталінки. Прибалтика виїхали в західну і центральну Європу, Україна виїде в Польщу. Флай не дасть збрехати. Вже прийняли або на стадії прийняття закон про асимілювання українців чиї предки проживали в першій та другій Речі Посполитій. Це вся правобережна Україна. Будемо подивитись Моя бабця носила польську фамілію
Не буде депопуляції Києва, навпаки, київська агломерація буде рости. А от села і смт та містечка у віддалених місцевосцях будуть вимирати, крім частини Західної України. Трагедії не бачу.
Моїсей водив євреїв після рабства в Євгипті 40 років. Так що через 10 років, коли відійде комса, буде тут будуватися нормальна європейська держава без гомо совєтікус.
Наразі в найбличкі кілька років тре пересидіти коронобєсіє і нашестя зеленої саранчі. А там знову маяк качнеться в сторону євроінтеграції, і вже остаточно.
Флай, щось не віриться вже в Євроінтеграцію. Якби мали намір, подали би вже б заявку. Одне бла бла. Або пішли б по шляху Швейцарії або Норвегії(відкриті кордони з ЄС, вільний рух коштів, арбайтскрафт, грошей та послуг). Поки що псевдоеліта добиває Україну кожний на свому місці. А хто буде новим поводирем ? Саакашвілі хіба-що якщо не втече в Грузію. Нерухомість вниз домкратом.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
flyman написав:я вже своїх дітей забезпечив житлом на КРЖН і не тільки
очень смешно)
Буга-гаааааа! А я думав, що тут тільки Макс петросянить
Флай, повертайся в сім'ю - це буде кращий подарунок дітям, ніж ті бетоно-підвально-кладовочні метри!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Чому в пандемію/кризу дорожай іде повним ходом???!
Долярчик написав:
zРадио написав:Да простят меня хейтеры, я снова о своем - о структурных предпосылках кризиса, который негативно повлияет в том числе и на РЖН
Треба вас запросити на Львівську гілку нерухомості! Може ви щось зробите з цим ДУРНИМ РОСТОМ ЦІН?!!!
Долярчик написав:Так, настав час розкрити 2 об'єкти з 5-ти, які я моніторю більше половини року і в які хочу/хотів вкластись! Пріоритетом вибору об'єктів - є і була ЛОКАЦІЯ!(якщо не класна, то хоч "середня") - і щоб вкластись в ціну 750-800тис.грн!
Так от - ціни за пів року "пошпарили" і вже ці об'єти плавно відірвались від моєї реальності! Думаю, ну нехай - треба на їхнє місце поставити інші. І так, як ціни, майже всюди(крім глибоких окраїн/або де натикали новобудів валом, як от наприклад, за МЕТРО на Дж. Вашингтона) зросли, то вирішив трршки приспустити планку і розглянути варіанти між "задуп'єм" і "середньою" локацією. Таким, я вважаю, наприклад 2 об'єкти на вул. Очеретяній - це вже Щурата, але тільки початок(не глибина дупи) І що ви думаєте? Я був в шоці!!! Так як пам'ятав рекламу, що там було дуже дешево! І тепер думаю, що вже йде справа до здачі і тому можна розглянути ці варіанти.
От і далі, реклама блимала на одному з тих об'єктів щось від 730К Так от, один об'єкт складається з двох будинків: 1-й- збудований - однух і двух вже нема!(курча, як гарячі пиріжки) 2-й - будинок - здача в кінці 2022р - відпадає по такому конячому ціннику(якщо врахувати таку пізню здачу) і в такій не найкращій локації!
Другий об'єкт зразу поруч - збудований - НІКУЯ ВЖЕ НЕМА від забудовника!!! ВСЕ РОЗІБРАЛИ!!! КАРЛЛЛЛЛЛ!!!! (так, на олх є, але ціни пА +/-35Кдол. однухи від перекупів, що в мою планку 750-800тис.грн не поміщається)
Я в шоці!!! Які, пілять куї то все розгрібають???! Ще й в такому, майже, задуп'ї!!!? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!