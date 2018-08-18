Приймачок, маєш ностальгію за тещиною цицькою?
А все, обломався кайф: відселили тебе і відлучили.
Страдай мовчки.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 вер, 2020 20:40
Приймачок, маєш ностальгію за тещиною цицькою?
А все, обломався кайф: відселили тебе і відлучили.
Страдай мовчки.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 06 вер, 2020 21:34
Шо там в кабинете лучше расскажи: достаток капает?
Додано: Нед 06 вер, 2020 21:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так!
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А наступну виплату обіцяють пАпіжже
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 06 вер, 2020 22:00, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 06 вер, 2020 21:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По-перше - "приймачок" - це вже в минулому!
По-друге - кайф не обломався, а вже майже рік, як почався!
Бо живу у свому ГАРНОМУ гніздечку, а не скидаюсь по підвалах/кладовках!
А тепер покажи свої фото, Флай!!!
Три фото моїх - три фото твоїх!
Слабо? :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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