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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5190519151925193

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 20:40

  Долярчик написав:
  Прохожий написав:
  flyman написав:я вже своїх дітей забезпечив житлом на КРЖН і не тільки

очень смешно)

Буга-гаааааа! :mrgreen:
А я думав, що тут тільки Макс петросянить :mrgreen:

Флай, повертайся в сім'ю - це буде кращий подарунок дітям, ніж ті бетоно-підвально-кладовочні метри! :mrgreen:

Приймачок, маєш ностальгію за тещиною цицькою?
А все, обломався кайф: відселили тебе і відлучили.
Страдай мовчки.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 21:34

  Долярчик написав:
  Прохожий написав:
  flyman написав:я вже своїх дітей забезпечив житлом на КРЖН і не тільки

очень смешно)

Буга-гаааааа! :mrgreen:
А я думав, що тут тільки Макс петросянить :mrgreen:

Флай, повертайся в сім'ю - це буде кращий подарунок дітям, ніж ті бетоно-підвально-кладовочні метри! :mrgreen:

Шо там в кабинете лучше расскажи: достаток капает?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 21:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Шо там в кабинете лучше расскажи: достаток капает?

Так! :mrgreen:
[/url]
А наступну виплату обіцяють пАпіжже :mrgreen:
Зображення
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 06 вер, 2020 22:00, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 21:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Приймачок, маєш ностальгію за тещиною цицькою?
А все, обломався кайф: відселили тебе і відлучили.
Страдай мовчки.

По-перше - "приймачок" - це вже в минулому!
По-друге - кайф не обломався, а вже майже рік, як почався!
Бо живу у свому ГАРНОМУ гніздечку, а не скидаюсь по підвалах/кладовках! :lol:
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А тепер покажи свої фото, Флай!!!

Три фото моїх - три фото твоїх!
Слабо? :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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