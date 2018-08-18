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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5191519251935194>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 20:40

  Долярчик написав:
  Прохожий написав:
  flyman написав:я вже своїх дітей забезпечив житлом на КРЖН і не тільки

очень смешно)

Буга-гаааааа! :mrgreen:
А я думав, що тут тільки Макс петросянить :mrgreen:

Флай, повертайся в сім'ю - це буде кращий подарунок дітям, ніж ті бетоно-підвально-кладовочні метри! :mrgreen:

Приймачок, маєш ностальгію за тещиною цицькою?
А все, обломався кайф: відселили тебе і відлучили.
Страдай мовчки.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 21:34

  Долярчик написав:
  Прохожий написав:
  flyman написав:я вже своїх дітей забезпечив житлом на КРЖН і не тільки

очень смешно)

Буга-гаааааа! :mrgreen:
А я думав, що тут тільки Макс петросянить :mrgreen:

Флай, повертайся в сім'ю - це буде кращий подарунок дітям, ніж ті бетоно-підвально-кладовочні метри! :mrgreen:

Шо там в кабинете лучше расскажи: достаток капает?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 21:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Шо там в кабинете лучше расскажи: достаток капает?

Так! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 06 вер, 2020 23:57, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 21:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :)
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 06 вер, 2020 23:57, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 22:40

  Долярчик написав:
  flyman написав:Приймачок, маєш ностальгію за тещиною цицькою?
А все, обломався кайф: відселили тебе і відлучили.
Страдай мовчки.

По-перше - "приймачок" - це вже в минулому!
По-друге - кайф не обломався, а вже майже рік, як почався!
Бо живу у свому ГАРНОМУ гніздечку, а не скидаюсь по підвалах/кладовках! :lol:
Зображення
Зображення
Зображення
А тепер покажи свої фото, Флай!!!

Три фото моїх - три фото твоїх!
Слабо? :lol:

Приймачок, на слабо будеш брати тещу.
Це по-перше. А по-друге, коли ти лізеш порівнювати з собою, то виходить ситуація: коня кують, а жаба ногу підставляє.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 22:45

Будем про прибыль писать?
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 23:27

  flyman написав:Не буде депопуляції Києва, навпаки, київська агломерація буде рости.
А от села і смт та містечка у віддалених місцевосцях будуть вимирати, крім частини Західної України.
Трагедії не бачу.

Через 10-15 лет население киевской агломерации приближается к 15 млн. Из них 5 млн. барист, 5 млн. таксистов, 5 млн. врозеточников. Средняя з/п приближается к 5000 дол., за квадратный метр в новострое просят 1 биткоин.

Странно не видеть трагедии в вымирании провинции в стране, где основной экспорт составляют агропродукция и сталь, в этой самой провинции и производимые.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 23:38

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:Не буде депопуляції Києва, навпаки, київська агломерація буде рости.
А от села і смт та містечка у віддалених місцевосцях будуть вимирати, крім частини Західної України.
Трагедії не бачу.

Через 10-15 лет население киевской агломерации приближается к 15 млн. Из них 5 млн. барист, 5 млн. таксистов, 5 млн. врозеточников. Средняя з/п приближается к 5000 дол., за квадратный метр в новострое просят 1 биткоин.

Странно не видеть трагедии в вымирании провинции в стране, где основной экспорт составляют агропродукция и сталь, в этой самой провинции и производимые.

с/х производство зерновых настолько сейчас механизировано и автоматизировано, что не нужно много людей чтобы его наращивать и дальше. Скорее наоборот. В Румынии сейчас проблема - там, если не ошибаюсь, самое большое в Европе число фермерских хозяйств. И они теперь всячески стимулируют их к укрупнению. Фермерское хозяйство с 50-100 га - маложизнеспособно.
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 23:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:коня кують, а жаба ногу підставляє.

Так в тім то й справа, що моя квіточка, проти твого підвалу/кладовки - як кінь проти жаби! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 00:13

  Долярчик написав:
  flyman написав:коня кують, а жаба ногу підставляє.

Так в тім то й справа, що моя квіточка, проти твого підвалу/кладовки - як кінь проти жаби! :D

Ти так і не зрозумів, про що йшла мова.
Хоча б хто на це сподівався.

Краще давай поскігли про жінку вчительку з двома дипломами, один з яких червоний, а з.п. 6000 грн., а не $4000, як обіцяв той за кого ти голосував.
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flyman
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