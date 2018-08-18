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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5191519251935194

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 00:23

  airmax78 написав:с/х производство зерновых настолько сейчас механизировано и автоматизировано, что не нужно много людей чтобы его наращивать и дальше. Скорее наоборот. В Румынии сейчас проблема - там, если не ошибаюсь, самое большое в Европе число фермерских хозяйств. И они теперь всячески стимулируют их к укрупнению. Фермерское хозяйство с 50-100 га - маложизнеспособно.

"Не нужно много людей" - это сколько? С учетом персонала на заводах удобрений, элеваторах, ЖД, в портах и т.п.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 00:46

Gastarbaiter , это старая песня:
в регионах, где собственно и есть реальное производство, не нужно столько людей. А вот в Киеве нужно ещё немного таксистов , баристов и губастых тёлочек.
"Тебе надо больше, больше барменов!"
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 01:01

  Хомякоид написав:
  change_pm написав:
  remark написав:Чим тоді керуються забудовники на вашу думку, які вони бачать для себе перспективи? Мабуть покупці створюють попит, якщо так активно Київ забудовується, не можуть вони будувати аби будувати)

А чим керується Ахметов, який користуясь порадами Маккінзі, не передбачив, що треба вчасно злити шахти і металургію за 16 млрд в 2008 році, і організувати біржевой фонд, інвестуючий в Штати?

Будівельники, поки можуть обілечюють публіку, і проблеми публіки, що потім робити з зайвою нерухомістю, будівельників не ...ть

Якщо що, будівельник просто закриють контору, всіх позвільняють і відд"ідуть на "мальдіви"...

зі. Ви подивіться, що в 90% дописувачів цієї гілки, мінімум 2 квартири. Мінімум! А в багатьох 3-5-15. Куди далі?


Я згоден, але э одне але.
В Кийові більшість фонду це житло за 40 років.
Ніхто його ремонтувати не буде.
Буде таке житло стояти з забитими вікнами та бомжами всередині.
Всі адекватні мешканці переїдуть до новобудов.
Новобудови будуть +- від сьогднішнього прайсу.
Можливо лівий беріг впаде аля ЖК вонючка.


Любой новострой через 7-10 лет перестает быть таковым и плавно переходит в категорию "украинский кирпич" (очевидно, через несколько лет будет введен новый термин "украинский газоблок" "украинский пенопласт").
Как жить в такой реальности? Каждые 7-10 лет переезжать? И что делать с остальным "шлаком"? Сносить? У нас это не принято. :mrgreen:
rjkz
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  #<1 ... 5191519251935194
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