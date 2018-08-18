Додано: Пон 07 вер, 2020 08:19

airmax78 написав: с/х производство зерновых настолько сейчас механизировано и автоматизировано, что не нужно много людей чтобы его наращивать и дальше. Скорее наоборот. В Румынии сейчас проблема - там, если не ошибаюсь, самое большое в Европе число фермерских хозяйств. И они теперь всячески стимулируют их к укрупнению. Фермерское хозяйство с 50-100 га - маложизнеспособно. с/х производство зерновых настолько сейчас механизировано и автоматизировано, что не нужно много людей чтобы его наращивать и дальше. Скорее наоборот. В Румынии сейчас проблема - там, если не ошибаюсь, самое большое в Европе число фермерских хозяйств. И они теперь всячески стимулируют их к укрупнению. Фермерское хозяйство с 50-100 га - маложизнеспособно.

Вот только про с/х не нужно. На одних зерновых не проживёте. Али будете есть только макароны да мамалыгу? Расскажите лучше о механизмах работы Ростовской и иных прачечных, с удовольствием послушаем, расширим кругозор.п.с. Знаю человека, купившего двушку в новом доме в Броварах и Октавию с салона (это всё за 4-5 лет примерно), занимающегося с/х на 6 сотках! Выращивает зелёный лук в 5-6 оборотов за сезон.По ягодникам, во всём мире большенство хозяйств в пределах 1-50 га. Сотня и больше это уже почти латифундия и таких может несколько процентов.Главное не площадь, а умение найти свою нишу ну и добиться в ней результатов.