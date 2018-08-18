Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Не буде депопуляції Києва, навпаки, київська агломерація буде рости. А от села і смт та містечка у віддалених місцевосцях будуть вимирати, крім частини Західної України. Трагедії не бачу.
Через 10-15 лет население киевской агломерации приближается к 15 млн. Из них 5 млн. барист, 5 млн. таксистов, 5 млн. врозеточников. Средняя з/п приближается к 5000 дол., за квадратный метр в новострое просят 1 биткоин.
Странно не видеть трагедии в вымирании провинции в стране, где основной экспорт составляют агропродукция и сталь, в этой самой провинции и производимые.
с/х производство зерновых настолько сейчас механизировано и автоматизировано, что не нужно много людей чтобы его наращивать и дальше. Скорее наоборот. В Румынии сейчас проблема - там, если не ошибаюсь, самое большое в Европе число фермерских хозяйств. И они теперь всячески стимулируют их к укрупнению. Фермерское хозяйство с 50-100 га - маложизнеспособно.
airmax78 написав:с/х производство зерновых настолько сейчас механизировано и автоматизировано, что не нужно много людей чтобы его наращивать и дальше. Скорее наоборот. В Румынии сейчас проблема - там, если не ошибаюсь, самое большое в Европе число фермерских хозяйств. И они теперь всячески стимулируют их к укрупнению. Фермерское хозяйство с 50-100 га - маложизнеспособно.
"Не нужно много людей" - это сколько? С учетом персонала на заводах удобрений, элеваторах, ЖД, в портах и т.п.
Gastarbaiter , это старая песня: в регионах, где собственно и есть реальное производство, не нужно столько людей. А вот в Киеве нужно ещё немного таксистов , баристов и губастых тёлочек. "Тебе надо больше, больше барменов!"
remark написав:Чим тоді керуються забудовники на вашу думку, які вони бачать для себе перспективи? Мабуть покупці створюють попит, якщо так активно Київ забудовується, не можуть вони будувати аби будувати)
А чим керується Ахметов, який користуясь порадами Маккінзі, не передбачив, що треба вчасно злити шахти і металургію за 16 млрд в 2008 році, і організувати біржевой фонд, інвестуючий в Штати?
Будівельники, поки можуть обілечюють публіку, і проблеми публіки, що потім робити з зайвою нерухомістю, будівельників не ...ть
Якщо що, будівельник просто закриють контору, всіх позвільняють і відд"ідуть на "мальдіви"...
зі. Ви подивіться, що в 90% дописувачів цієї гілки, мінімум 2 квартири. Мінімум! А в багатьох 3-5-15. Куди далі?
Я згоден, але э одне але. В Кийові більшість фонду це житло за 40 років. Ніхто його ремонтувати не буде. Буде таке житло стояти з забитими вікнами та бомжами всередині. Всі адекватні мешканці переїдуть до новобудов. Новобудови будуть +- від сьогднішнього прайсу. Можливо лівий беріг впаде аля ЖК вонючка.
Любой новострой через 7-10 лет перестает быть таковым и плавно переходит в категорию "украинский кирпич" (очевидно, через несколько лет будет введен новый термин "украинский газоблок" "украинский пенопласт"). Как жить в такой реальности? Каждые 7-10 лет переезжать? И что делать с остальным "шлаком"? Сносить? У нас это не принято.
airmax78 написав:с/х производство зерновых настолько сейчас механизировано и автоматизировано, что не нужно много людей чтобы его наращивать и дальше. Скорее наоборот. В Румынии сейчас проблема - там, если не ошибаюсь, самое большое в Европе число фермерских хозяйств. И они теперь всячески стимулируют их к укрупнению. Фермерское хозяйство с 50-100 га - маложизнеспособно.
Вот только про с/х не нужно. На одних зерновых не проживёте. Али будете есть только макароны да мамалыгу? Расскажите лучше о механизмах работы Ростовской и иных прачечных, с удовольствием послушаем, расширим кругозор. п.с. Знаю человека, купившего двушку в новом доме в Броварах и Октавию с салона (это всё за 4-5 лет примерно), занимающегося с/х на 6 сотках! Выращивает зелёный лук в 5-6 оборотов за сезон. По ягодникам, во всём мире большенство хозяйств в пределах 1-50 га. Сотня и больше это уже почти латифундия и таких может несколько процентов. Главное не площадь, а умение найти свою нишу ну и добиться в ней результатов.
Хомякоид написав: Я згоден, але э одне але. В Кийові більшість фонду це житло за 40 років. Ніхто його ремонтувати не буде. Буде таке житло стояти з забитими вікнами та бомжами всередині. Всі адекватні мешканці переїдуть до новобудов. Новобудови будуть +- від сьогднішнього прайсу. Можливо лівий беріг впаде аля ЖК вонючка.
Ви хочете сказати, що "царські", сталінки та хрущовки в Печерському та Шевченківському районах поступово стануть повністю непридатними для життя і їх просто покинуть, а новим житлом будуть забудовувати тільки всілякі ПОХи та Віники? Дуже смілива теорія.
Сталінки та хрущовки впадуть по перше в віддалених районах від метро. З подальшою депопуляцією Кийова, почнуть падати і в центральних районах. Прибалтика в приклад. В центрі забиті вікна в старому фонді не поодинкі випадки. https://lv.sputniknews.ru/Latvia/201703 ... anija.html
Так похожее было напротив Ультрамарина в Киеве. За месяц разобрали. Щас там высотка.
airmax78 написав:с/х производство зерновых настолько сейчас механизировано и автоматизировано, что не нужно много людей чтобы его наращивать и дальше. Скорее наоборот. В Румынии сейчас проблема - там, если не ошибаюсь, самое большое в Европе число фермерских хозяйств. И они теперь всячески стимулируют их к укрупнению. Фермерское хозяйство с 50-100 га - маложизнеспособно.
Может пора уже производить что-то посложнее чем фуражная пшеница? Сыр или макароны с твердых сортов?
airmax78 написав:с/х производство зерновых настолько сейчас механизировано и автоматизировано, что не нужно много людей чтобы его наращивать и дальше. Скорее наоборот. В Румынии сейчас проблема - там, если не ошибаюсь, самое большое в Европе число фермерских хозяйств. И они теперь всячески стимулируют их к укрупнению. Фермерское хозяйство с 50-100 га - маложизнеспособно.
Может пора уже производить что-то посложнее чем фуражная пшеница? Сыр или макароны с твердых сортов?
Ні-ні!!! Ви що??? Укро-бидло-їліта може лише спрощувати процеси.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Долярчик написав:.. - От в м. Червоноград - нормальний будинок на фото, вже будується - ціна від 340тис.грн!!!..
в Червонограде застройщик и владелец некого "Мебельсервиса" обычно одно и то же лицо - строит он преимущественно для своих рабов, милостливо предоставляя им дешевое жилье в комплекте с рабским рабочим контрактом. Излишки сбрасывает на рынок, зная, что в перспективе там заселятся новые рабы