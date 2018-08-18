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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5190519151925193>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 23:38

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:Не буде депопуляції Києва, навпаки, київська агломерація буде рости.
А от села і смт та містечка у віддалених місцевосцях будуть вимирати, крім частини Західної України.
Трагедії не бачу.

Через 10-15 лет население киевской агломерации приближается к 15 млн. Из них 5 млн. барист, 5 млн. таксистов, 5 млн. врозеточников. Средняя з/п приближается к 5000 дол., за квадратный метр в новострое просят 1 биткоин.

Странно не видеть трагедии в вымирании провинции в стране, где основной экспорт составляют агропродукция и сталь, в этой самой провинции и производимые.

с/х производство зерновых настолько сейчас механизировано и автоматизировано, что не нужно много людей чтобы его наращивать и дальше. Скорее наоборот. В Румынии сейчас проблема - там, если не ошибаюсь, самое большое в Европе число фермерских хозяйств. И они теперь всячески стимулируют их к укрупнению. Фермерское хозяйство с 50-100 га - маложизнеспособно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 00:23

  airmax78 написав:с/х производство зерновых настолько сейчас механизировано и автоматизировано, что не нужно много людей чтобы его наращивать и дальше. Скорее наоборот. В Румынии сейчас проблема - там, если не ошибаюсь, самое большое в Европе число фермерских хозяйств. И они теперь всячески стимулируют их к укрупнению. Фермерское хозяйство с 50-100 га - маложизнеспособно.

"Не нужно много людей" - это сколько? С учетом персонала на заводах удобрений, элеваторах, ЖД, в портах и т.п.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 00:46

Gastarbaiter , это старая песня:
в регионах, где собственно и есть реальное производство, не нужно столько людей. А вот в Киеве нужно ещё немного таксистов , баристов и губастых тёлочек.
"Тебе надо больше, больше барменов!"
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 01:01

  Хомякоид написав:
  change_pm написав:
  remark написав:Чим тоді керуються забудовники на вашу думку, які вони бачать для себе перспективи? Мабуть покупці створюють попит, якщо так активно Київ забудовується, не можуть вони будувати аби будувати)

А чим керується Ахметов, який користуясь порадами Маккінзі, не передбачив, що треба вчасно злити шахти і металургію за 16 млрд в 2008 році, і організувати біржевой фонд, інвестуючий в Штати?

Будівельники, поки можуть обілечюють публіку, і проблеми публіки, що потім робити з зайвою нерухомістю, будівельників не ...ть

Якщо що, будівельник просто закриють контору, всіх позвільняють і відд"ідуть на "мальдіви"...

зі. Ви подивіться, що в 90% дописувачів цієї гілки, мінімум 2 квартири. Мінімум! А в багатьох 3-5-15. Куди далі?


Я згоден, але э одне але.
В Кийові більшість фонду це житло за 40 років.
Ніхто його ремонтувати не буде.
Буде таке житло стояти з забитими вікнами та бомжами всередині.
Всі адекватні мешканці переїдуть до новобудов.
Новобудови будуть +- від сьогднішнього прайсу.
Можливо лівий беріг впаде аля ЖК вонючка.


Любой новострой через 7-10 лет перестает быть таковым и плавно переходит в категорию "украинский кирпич" (очевидно, через несколько лет будет введен новый термин "украинский газоблок" "украинский пенопласт").
Как жить в такой реальности? Каждые 7-10 лет переезжать? И что делать с остальным "шлаком"? Сносить? У нас это не принято. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 08:19

  airmax78 написав:с/х производство зерновых настолько сейчас механизировано и автоматизировано, что не нужно много людей чтобы его наращивать и дальше. Скорее наоборот. В Румынии сейчас проблема - там, если не ошибаюсь, самое большое в Европе число фермерских хозяйств. И они теперь всячески стимулируют их к укрупнению. Фермерское хозяйство с 50-100 га - маложизнеспособно.



Вот только про с/х не нужно. На одних зерновых не проживёте. Али будете есть только макароны да мамалыгу? Расскажите лучше о механизмах работы Ростовской и иных прачечных, с удовольствием послушаем, расширим кругозор.
п.с. Знаю человека, купившего двушку в новом доме в Броварах и Октавию с салона (это всё за 4-5 лет примерно), занимающегося с/х на 6 сотках! Выращивает зелёный лук в 5-6 оборотов за сезон.
По ягодникам, во всём мире большенство хозяйств в пределах 1-50 га. Сотня и больше это уже почти латифундия и таких может несколько процентов.
Главное не площадь, а умение найти свою нишу ну и добиться в ней результатов.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 08:39

  Хомякоид написав:
  drevlyanin написав:
  Хомякоид написав:
Я згоден, але э одне але.
В Кийові більшість фонду це житло за 40 років.
Ніхто його ремонтувати не буде.
Буде таке житло стояти з забитими вікнами та бомжами всередині.
Всі адекватні мешканці переїдуть до новобудов.
Новобудови будуть +- від сьогднішнього прайсу.
Можливо лівий беріг впаде аля ЖК вонючка.


Ви хочете сказати, що "царські", сталінки та хрущовки в Печерському та Шевченківському районах поступово стануть повністю непридатними для життя і їх просто покинуть, а новим житлом будуть забудовувати тільки всілякі ПОХи та Віники? Дуже смілива теорія.


Сталінки та хрущовки впадуть по перше в віддалених районах від метро.
З подальшою депопуляцією Кийова, почнуть падати і в центральних районах.
Прибалтика в приклад. В центрі забиті вікна в старому фонді не поодинкі випадки.
https://lv.sputniknews.ru/Latvia/201703 ... anija.html


Так похожее было напротив Ультрамарина в Киеве. За месяц разобрали. Щас там высотка.
leonidseleznev2016
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 08:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:с/х производство зерновых настолько сейчас механизировано и автоматизировано, что не нужно много людей чтобы его наращивать и дальше. Скорее наоборот. В Румынии сейчас проблема - там, если не ошибаюсь, самое большое в Европе число фермерских хозяйств. И они теперь всячески стимулируют их к укрупнению. Фермерское хозяйство с 50-100 га - маложизнеспособно.

Может пора уже производить что-то посложнее чем фуражная пшеница? Сыр или макароны с твердых сортов?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 08:57

  BIGor написав:
  airmax78 написав:с/х производство зерновых настолько сейчас механизировано и автоматизировано, что не нужно много людей чтобы его наращивать и дальше. Скорее наоборот. В Румынии сейчас проблема - там, если не ошибаюсь, самое большое в Европе число фермерских хозяйств. И они теперь всячески стимулируют их к укрупнению. Фермерское хозяйство с 50-100 га - маложизнеспособно.

Может пора уже производить что-то посложнее чем фуражная пшеница? Сыр или макароны с твердых сортов?

Ні-ні!!!
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Укро-бидло-їліта може лише спрощувати процеси.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 09:34

  Долярчик написав:..
- От в м. Червоноград - нормальний будинок на фото, вже будується - ціна від 340тис.грн!!!..

в Червонограде застройщик и владелец некого "Мебельсервиса" обычно одно и то же лицо - строит он преимущественно для своих рабов, милостливо предоставляя им дешевое жилье в комплекте с рабским рабочим контрактом.
Излишки сбрасывает на рынок, зная, что в перспективе там заселятся новые рабы
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 09:41

  Hotab написав:..
90% черниговцнв не только не хотят жить в Киеве, но всячески его ненавидят. Просто в Киеве работа, туда ездят за деньгами...

ну-ну..
глянешь в выходные парковку у "лавины", там сплошь АВ, СВ, ВІ, АМ, но жители городов, где из развлечений разве что бухнуть под кустом "всячески его ненавидят"
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