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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 07 вер, 2020 09:45
rjkz написав:
Любой новострой через 7-10 лет перестает быть таковым и плавно переходит в категорию "украинский кирпич" (очевидно, через несколько лет будет введен новый термин "украинский газоблок" "украинский пенопласт").
Как жить в такой реальности? Каждые 7-10 лет переезжать? И что делать с остальным "шлаком"? Сносить? У нас это не принято.
Украинский газоблок - это реально трэш по звукоизоляции. Там слышно, как вычесывается кот за стеной или как утром возит щеткой по зубам сосед, а если кто-то не дай бог врубил динамик с басами - три-четыре этажа сверху и три-четыре снизу имеют возможность ему подпевать. Даже советские панельки в плане звукоизоляции после украинского газоблока кажутся тишайшим раем на земле.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 09:51
zРадио написав:
Да простят меня хейтеры..
да хрен его знает. В субботу в лавине шарое6ился часов 5 с семьей - просто какое-то зубожиння. Во всех магазинах народу толпы, парковка забита, в Ашане красную рыбу голодные нищеброды разобрали, пришлось в воскресенье в другой ехать..
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Додано: Пон 07 вер, 2020 09:53
antey1969 написав:Damien
На кавалиркы денег не осталось даже в самострое под потолком.
..
Вот за что я люблю Флая, так это за неожиданные бизнес-идеи.
могу недорого продать бизнес идею перестройки гаража и погреба в уютную кавалирку
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Додано: Пон 07 вер, 2020 09:58
sequence написав: antey1969 написав:Damien
На кавалиркы денег не осталось даже в самострое под потолком.
..
Вот за что я люблю Флая, так это за неожиданные бизнес-идеи.
могу недорого продать бизнес идею перестройки гаража и погреба в уютную кавалирку
Там вся хохма в том, что кавалирка Флая в самострое стоит примерно как недорогой гараж в кооперативе, а кладовка затянула на прайс строительства погреба. Дешевле в Киеве только скворечники
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Додано: Пон 07 вер, 2020 09:58
flyman написав:
..
Трагедії не бачу.
Моїсей водив євреїв після рабства в Євгипті 40 років.
Так що через 10 років, коли відійде комса, буде тут будуватися нормальна європейська держава без гомо совєтікус...
не все могут смотреть в завтрашний день, вернее не только лишь все, но Флай точно
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Додано: Пон 07 вер, 2020 10:01
sequence написав: flyman написав:
..
Трагедії не бачу.
Моїсей водив євреїв після рабства в Євгипті 40 років.
Так що через 10 років, коли відійде комса, буде тут будуватися нормальна європейська держава без гомо совєтікус...
не все могут смотреть в завтрашний день, вернее не только лишь все, но Флай точно
KSE kule...Малюська стайл
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Додано: Пон 07 вер, 2020 10:13
antey1969 написав:
..
Там вся хохма в том, что кавалирка Флая в самострое стоит примерно как недорогой гараж в кооперативе, а кладовка затянула на прайс строительства погреба. Дешевле в Киеве только скворечники
Самое перспективное - это погреб, переделанный в квартиру. Сплошные преимущества - окна замуровывать не надо, зимой и летом статичная температура, притом настолько комфортная, что холодильника не надо. Ну и какбэ, э-э-э-э, с похоронами можно на старости не заморачиваться
Лет чез 100500 далекие потомки/инопланетяне раскопают и будут водить экскурсии, как к фараону, не подозревая, что какое-то время эта гробница была на экспозиции на лучших сайтах недвиги!
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Додано: Пон 07 вер, 2020 10:13
sequence написав: Hotab написав:
..
90% черниговцнв не только не хотят жить в Киеве, но всячески его ненавидят. Просто в Киеве работа, туда ездят за деньгами...
ну-ну..
глянешь в выходные парковку у "лавины", там сплошь АВ, СВ, ВІ, АМ, но жители городов, где из развлечений разве что бухнуть под кустом "всячески его ненавидят"[/quot]
1. С этими номерами куча людей (в том числе) ,которые уже живут в Киеве на съёмном , и их номера именно СВ.
2. Там хоть сотня тех машин СВ была?
А то в Чернигове 300 тысяч народа,так если 0.5% их захочет посетить киевский музей воды и прочие музеи авиации (после чего прошвырнуться в бутики и Ашан) , то в Киеве будет уже под тыщенку машин. Вот я тоже разок своих возил по этим местам. Но второй раз не хочется. И не нужно.
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