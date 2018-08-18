Додано: Пон 07 вер, 2020 10:13

sequence написав: Hotab написав: ..

90% черниговцнв не только не хотят жить в Киеве, но всячески его ненавидят. Просто в Киеве работа, туда ездят за деньгами... ..90% черниговцнв не только не хотят жить в Киеве, но всячески его ненавидят. Просто в Киеве работа, туда ездят за деньгами...

ну-ну..глянешь в выходные парковку у "лавины", там сплошь АВ, СВ, ВІ, АМ, но жители городов, где из развлечений разве что бухнуть под кустом "всячески его ненавидят"[/quot]1. С этими номерами куча людей (в том числе) ,которые уже живут в Киеве на съёмном , и их номера именно СВ.2. Там хоть сотня тех машин СВ была?А то в Чернигове 300 тысяч народа,так если 0.5% их захочет посетить киевский музей воды и прочие музеи авиации (после чего прошвырнуться в бутики и Ашан) , то в Киеве будет уже под тыщенку машин. Вот я тоже разок своих возил по этим местам. Но второй раз не хочется. И не нужно.