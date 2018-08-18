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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5190519151925193

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 09:45

  rjkz написав:
Любой новострой через 7-10 лет перестает быть таковым и плавно переходит в категорию "украинский кирпич" (очевидно, через несколько лет будет введен новый термин "украинский газоблок" "украинский пенопласт").
Как жить в такой реальности? Каждые 7-10 лет переезжать? И что делать с остальным "шлаком"? Сносить? У нас это не принято. :mrgreen:

Украинский газоблок - это реально трэш по звукоизоляции. Там слышно, как вычесывается кот за стеной или как утром возит щеткой по зубам сосед, а если кто-то не дай бог врубил динамик с басами - три-четыре этажа сверху и три-четыре снизу имеют возможность ему подпевать. Даже советские панельки в плане звукоизоляции после украинского газоблока кажутся тишайшим раем на земле.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 09:51

  zРадио написав:Да простят меня хейтеры..

да хрен его знает. В субботу в лавине шарое6ился часов 5 с семьей - просто какое-то зубожиння. Во всех магазинах народу толпы, парковка забита, в Ашане красную рыбу голодные нищеброды разобрали, пришлось в воскресенье в другой ехать..
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 09:53

  antey1969 написав:Damien
На кавалиркы денег не осталось даже в самострое под потолком.
..
Вот за что я люблю Флая, так это за неожиданные бизнес-идеи.

могу недорого продать бизнес идею перестройки гаража и погреба в уютную кавалирку
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 09:58

  sequence написав:
  antey1969 написав:Damien
На кавалиркы денег не осталось даже в самострое под потолком.
..
Вот за что я люблю Флая, так это за неожиданные бизнес-идеи.

могу недорого продать бизнес идею перестройки гаража и погреба в уютную кавалирку

Там вся хохма в том, что кавалирка Флая в самострое стоит примерно как недорогой гараж в кооперативе, а кладовка затянула на прайс строительства погреба. Дешевле в Киеве только скворечники
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 09:58

  flyman написав:..
Трагедії не бачу.

Моїсей водив євреїв після рабства в Євгипті 40 років.
Так що через 10 років, коли відійде комса, буде тут будуватися нормальна європейська держава без гомо совєтікус...

не все могут смотреть в завтрашний день, вернее не только лишь все, но Флай точно
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 10:01

  sequence написав:
  flyman написав:..
Трагедії не бачу.

Моїсей водив євреїв після рабства в Євгипті 40 років.
Так що через 10 років, коли відійде комса, буде тут будуватися нормальна європейська держава без гомо совєтікус...

не все могут смотреть в завтрашний день, вернее не только лишь все, но Флай точно

KSE kule...Малюська стайл :!:
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 10:13

  antey1969 написав:..
Там вся хохма в том, что кавалирка Флая в самострое стоит примерно как недорогой гараж в кооперативе, а кладовка затянула на прайс строительства погреба. Дешевле в Киеве только скворечники

Самое перспективное - это погреб, переделанный в квартиру. Сплошные преимущества - окна замуровывать не надо, зимой и летом статичная температура, притом настолько комфортная, что холодильника не надо. Ну и какбэ, э-э-э-э, с похоронами можно на старости не заморачиваться
Лет чез 100500 далекие потомки/инопланетяне раскопают и будут водить экскурсии, как к фараону, не подозревая, что какое-то время эта гробница была на экспозиции на лучших сайтах недвиги!
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 10:13

  sequence написав:
  Hotab написав:..
90% черниговцнв не только не хотят жить в Киеве, но всячески его ненавидят. Просто в Киеве работа, туда ездят за деньгами...

ну-ну..
глянешь в выходные парковку у "лавины", там сплошь АВ, СВ, ВІ, АМ, но жители городов, где из развлечений разве что бухнуть под кустом "всячески его ненавидят"[/quot]
1. С этими номерами куча людей (в том числе) ,которые уже живут в Киеве на съёмном , и их номера именно СВ.
2. Там хоть сотня тех машин СВ была?
А то в Чернигове 300 тысяч народа,так если 0.5% их захочет посетить киевский музей воды и прочие музеи авиации (после чего прошвырнуться в бутики и Ашан) , то в Киеве будет уже под тыщенку машин. Вот я тоже разок своих возил по этим местам. Но второй раз не хочется. И не нужно.
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