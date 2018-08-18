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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 вер, 2020 11:27
change_pm написав: sequence написав: flyman написав:
..
Трагедії не бачу.
Моїсей водив євреїв після рабства в Євгипті 40 років.
Так що через 10 років, коли відійде комса, буде тут будуватися нормальна європейська держава без гомо совєтікус...
не все могут смотреть в завтрашний день, вернее не только лишь все, но Флай точно
KSE kule...Малюська стайл
KSE rulez
ксаті, там в аламні клуб була пані Го і Мілованов рєчь толкав!
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Пон 07 вер, 2020 11:29
Serg-ik написав: Damien написав:
Кладовочка - это хорошо, спору нет. Но не настолько хорошо, чтоб за это платить деньги. Когда она обошлась в стоимость двери при самозахвате - это одно дело, а когда платить деньги - это другое. И еще раз повторюсь - для арендаторов она даже бесплатно не нужна. у них скарба нет для ее наполнения
Туда хорошо помещается труп лендлорда
За что вы так арендодателей не любите? Ведь неоднократно сами считали, что покупать невыгодно. Купили бы в 2008, 2013, 2019 - потеряли бы деньги. А так их потеряли ваши арендодатели.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:04
airmax78 написав:
За что вы так арендодателей не любите?
Это Вы не любите, Вы от них сбегаете в своё жильё. Я своих люблю, убедил их , что я им нужен еще в течение года
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