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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5191519251935194

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:27

  change_pm написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
Трагедії не бачу.

Моїсей водив євреїв після рабства в Євгипті 40 років.
Так що через 10 років, коли відійде комса, буде тут будуватися нормальна європейська держава без гомо совєтікус...

не все могут смотреть в завтрашний день, вернее не только лишь все, но Флай точно

KSE kule...Малюська стайл :!:

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ксаті, там в аламні клуб була пані Го і Мілованов рєчь толкав!
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:29

  Serg-ik написав:
  Damien написав:Кладовочка - это хорошо, спору нет. Но не настолько хорошо, чтоб за это платить деньги. Когда она обошлась в стоимость двери при самозахвате - это одно дело, а когда платить деньги - это другое. И еще раз повторюсь - для арендаторов она даже бесплатно не нужна. у них скарба нет для ее наполнения

Туда хорошо помещается труп лендлорда

За что вы так арендодателей не любите? Ведь неоднократно сами считали, что покупать невыгодно. Купили бы в 2008, 2013, 2019 - потеряли бы деньги. А так их потеряли ваши арендодатели.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:За что вы так арендодателей не любите?

Это Вы не любите, Вы от них сбегаете в своё жильё. Я своих люблю, убедил их , что я им нужен еще в течение года
Serg-ik
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