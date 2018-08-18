Додано: Пон 07 вер, 2020 12:35

sequence написав: zРадио написав: Да простят меня хейтеры.. Да простят меня хейтеры..

да хрен его знает. В субботу в лавине шарое6ился часов 5 с семьей - просто какое-то зубожиння. Во всех магазинах народу толпы, парковка забита, в Ашане красную рыбу голодные нищеброды разобрали, пришлось в воскресенье в другой ехать.. да хрен его знает. В субботу в лавине шарое6ился часов 5 с семьей - просто какое-то зубожиння. Во всех магазинах народу толпы, парковка забита, в Ашане красную рыбу голодные нищеброды разобрали, пришлось в воскресенье в другой ехать..

Бесполезно так смотреть - ничего не увидите. Раньше вы эти толпы не замечали, потому что повода их замечать не было. А они могли быть и больше... Или отмена условной Шри-Ланки так "удачно" совпала со снижением доходов, что одну дальнюю поездку заменили 3 похода в ТРЦ, и денег при этом было потрачено в 5 раз меньше...Можно гадать, а можно вернуться к объективным показателям. Да, сразу после отмены жесткого карантина было ложно-иллюзорное восстановление - я о нем писал еще в мае в виде прогноза и в июне-июле в виде фактов. Но, во-первых, восстановление это было лишь частичным, несмотря на беспрецедентные ответные меры, а, во-вторых, в августе ряд стран снова пошли вниз (W-сценарий):У нас из оперативных показателей пока есть только собираемость налогов августа. ЕСВ, прямо коррелирующий с доходами населения, снова грохнулся - до уровня карантинного апреля. Ниже было только в мае, полном праздников...