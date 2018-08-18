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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5191519251935194

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 178
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
48
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:27

  change_pm написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
Трагедії не бачу.

Моїсей водив євреїв після рабства в Євгипті 40 років.
Так що через 10 років, коли відійде комса, буде тут будуватися нормальна європейська держава без гомо совєтікус...

не все могут смотреть в завтрашний день, вернее не только лишь все, но Флай точно

KSE kule...Малюська стайл :!:

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ксаті, там в аламні клуб була пані Го і Мілованов рєчь толкав!
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:29

  Serg-ik написав:
  Damien написав:Кладовочка - это хорошо, спору нет. Но не настолько хорошо, чтоб за это платить деньги. Когда она обошлась в стоимость двери при самозахвате - это одно дело, а когда платить деньги - это другое. И еще раз повторюсь - для арендаторов она даже бесплатно не нужна. у них скарба нет для ее наполнения

Туда хорошо помещается труп лендлорда

За что вы так арендодателей не любите? Ведь неоднократно сами считали, что покупать невыгодно. Купили бы в 2008, 2013, 2019 - потеряли бы деньги. А так их потеряли ваши арендодатели.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:За что вы так арендодателей не любите?

Это Вы не любите, Вы от них сбегаете в своё жильё. Я своих люблю, убедил их , что я им нужен еще в течение года
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:25

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:За что вы так арендодателей не любите?

Это Вы не любите, Вы от них сбегаете в своё жильё. Я своих люблю, убедил их , что я им нужен еще в течение года

Я бы не сбегал никуда, но уже торопят. Хотят сдать каким-то новым арендаторам дороже, но, т.к. у нас все-таки 9 лет взаимоотношений, пусть и непростых, ждут, когда я закончу ремонт.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:35

  sequence написав:
  zРадио написав:Да простят меня хейтеры..

да хрен его знает. В субботу в лавине шарое6ился часов 5 с семьей - просто какое-то зубожиння. Во всех магазинах народу толпы, парковка забита, в Ашане красную рыбу голодные нищеброды разобрали, пришлось в воскресенье в другой ехать..


Бесполезно так смотреть - ничего не увидите. Раньше вы эти толпы не замечали, потому что повода их замечать не было. А они могли быть и больше... Или отмена условной Шри-Ланки так "удачно" совпала со снижением доходов, что одну дальнюю поездку заменили 3 похода в ТРЦ, и денег при этом было потрачено в 5 раз меньше...

Можно гадать, а можно вернуться к объективным показателям. Да, сразу после отмены жесткого карантина было ложно-иллюзорное восстановление - я о нем писал еще в мае в виде прогноза и в июне-июле в виде фактов. Но, во-первых, восстановление это было лишь частичным, несмотря на беспрецедентные ответные меры, а, во-вторых, в августе ряд стран снова пошли вниз (W-сценарий):

Зображення

У нас из оперативных показателей пока есть только собираемость налогов августа. ЕСВ, прямо коррелирующий с доходами населения, снова грохнулся - до уровня карантинного апреля. Ниже было только в мае, полном праздников...
https://public.tableau.com/shared/4F9GT ... VizHome=no
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:56

  antey1969 написав:
  rjkz написав:
Любой новострой через 7-10 лет перестает быть таковым и плавно переходит в категорию "украинский кирпич" (очевидно, через несколько лет будет введен новый термин "украинский газоблок" "украинский пенопласт").
Как жить в такой реальности? Каждые 7-10 лет переезжать? И что делать с остальным "шлаком"? Сносить? У нас это не принято. :mrgreen:

Украинский газоблок - это реально трэш по звукоизоляции. Там слышно, как вычесывается кот за стеной или как утром возит щеткой по зубам сосед, а если кто-то не дай бог врубил динамик с басами - три-четыре этажа сверху и три-четыре снизу имеют возможность ему подпевать. Даже советские панельки в плане звукоизоляции после украинского газоблока кажутся тишайшим раем на земле.

почти в каждом новострое необходимо делать шумку. и тогда таких проблем не будет.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:25

  4e4ensxe написав:
  antey1969 написав:
  rjkz написав:
Любой новострой через 7-10 лет перестает быть таковым и плавно переходит в категорию "украинский кирпич" (очевидно, через несколько лет будет введен новый термин "украинский газоблок" "украинский пенопласт").
Как жить в такой реальности? Каждые 7-10 лет переезжать? И что делать с остальным "шлаком"? Сносить? У нас это не принято. :mrgreen:

Украинский газоблок - это реально трэш по звукоизоляции. Там слышно, как вычесывается кот за стеной или как утром возит щеткой по зубам сосед, а если кто-то не дай бог врубил динамик с басами - три-четыре этажа сверху и три-четыре снизу имеют возможность ему подпевать. Даже советские панельки в плане звукоизоляции после украинского газоблока кажутся тишайшим раем на земле.

почти в каждом новострое необходимо делать шумку. и тогда таких проблем не будет.

К - качество. Хорошо что монолит не нужно доделывать после застройщиков.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:44

  BIGor написав:
  4e4ensxe написав:
  antey1969 написав:Украинский газоблок - это реально трэш по звукоизоляции. Там слышно, как вычесывается кот за стеной или как утром возит щеткой по зубам сосед, а если кто-то не дай бог врубил динамик с басами - три-четыре этажа сверху и три-четыре снизу имеют возможность ему подпевать. Даже советские панельки в плане звукоизоляции после украинского газоблока кажутся тишайшим раем на земле.

почти в каждом новострое необходимо делать шумку. и тогда таких проблем не будет.

К - качество. Хорошо что монолит не нужно доделывать после застройщиков.

Мы же хотим дешево. Еще дешевле. Тут не до звукоизоляции.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:54

старожилы рынка типа Прохожего, Жэки79 помнят что за проблемы были с этим домом.
Кто в курсе, решились проблемы?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-sh ... b91981dd47
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:01

airmax78 , если сэндвич плитка-клей-газоблок-клей-плитка (межквартирная перегородка из газоблока 200мм) , то звук норм гасится. Для спальни однозначно надо звукоизоляция.
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