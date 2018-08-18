Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:Кладовочка - это хорошо, спору нет. Но не настолько хорошо, чтоб за это платить деньги. Когда она обошлась в стоимость двери при самозахвате - это одно дело, а когда платить деньги - это другое. И еще раз повторюсь - для арендаторов она даже бесплатно не нужна. у них скарба нет для ее наполнения
Туда хорошо помещается труп лендлорда
За что вы так арендодателей не любите? Ведь неоднократно сами считали, что покупать невыгодно. Купили бы в 2008, 2013, 2019 - потеряли бы деньги. А так их потеряли ваши арендодатели.
да хрен его знает. В субботу в лавине шарое6ился часов 5 с семьей - просто какое-то зубожиння. Во всех магазинах народу толпы, парковка забита, в Ашане красную рыбу голодные нищеброды разобрали, пришлось в воскресенье в другой ехать..
Бесполезно так смотреть - ничего не увидите. Раньше вы эти толпы не замечали, потому что повода их замечать не было. А они могли быть и больше... Или отмена условной Шри-Ланки так "удачно" совпала со снижением доходов, что одну дальнюю поездку заменили 3 похода в ТРЦ, и денег при этом было потрачено в 5 раз меньше...
Можно гадать, а можно вернуться к объективным показателям. Да, сразу после отмены жесткого карантина было ложно-иллюзорное восстановление - я о нем писал еще в мае в виде прогноза и в июне-июле в виде фактов. Но, во-первых, восстановление это было лишь частичным, несмотря на беспрецедентные ответные меры, а, во-вторых, в августе ряд стран снова пошли вниз (W-сценарий):
У нас из оперативных показателей пока есть только собираемость налогов августа. ЕСВ, прямо коррелирующий с доходами населения, снова грохнулся - до уровня карантинного апреля. Ниже было только в мае, полном праздников... https://public.tableau.com/shared/4F9GT ... VizHome=no
rjkz написав: Любой новострой через 7-10 лет перестает быть таковым и плавно переходит в категорию "украинский кирпич" (очевидно, через несколько лет будет введен новый термин "украинский газоблок" "украинский пенопласт"). Как жить в такой реальности? Каждые 7-10 лет переезжать? И что делать с остальным "шлаком"? Сносить? У нас это не принято.
Украинский газоблок - это реально трэш по звукоизоляции. Там слышно, как вычесывается кот за стеной или как утром возит щеткой по зубам сосед, а если кто-то не дай бог врубил динамик с басами - три-четыре этажа сверху и три-четыре снизу имеют возможность ему подпевать. Даже советские панельки в плане звукоизоляции после украинского газоблока кажутся тишайшим раем на земле.
почти в каждом новострое необходимо делать шумку. и тогда таких проблем не будет.
rjkz написав: Любой новострой через 7-10 лет перестает быть таковым и плавно переходит в категорию "украинский кирпич" (очевидно, через несколько лет будет введен новый термин "украинский газоблок" "украинский пенопласт"). Как жить в такой реальности? Каждые 7-10 лет переезжать? И что делать с остальным "шлаком"? Сносить? У нас это не принято.
Украинский газоблок - это реально трэш по звукоизоляции. Там слышно, как вычесывается кот за стеной или как утром возит щеткой по зубам сосед, а если кто-то не дай бог врубил динамик с басами - три-четыре этажа сверху и три-четыре снизу имеют возможность ему подпевать. Даже советские панельки в плане звукоизоляции после украинского газоблока кажутся тишайшим раем на земле.
почти в каждом новострое необходимо делать шумку. и тогда таких проблем не будет.
К - качество. Хорошо что монолит не нужно доделывать после застройщиков.
antey1969 написав:Украинский газоблок - это реально трэш по звукоизоляции. Там слышно, как вычесывается кот за стеной или как утром возит щеткой по зубам сосед, а если кто-то не дай бог врубил динамик с басами - три-четыре этажа сверху и три-четыре снизу имеют возможность ему подпевать. Даже советские панельки в плане звукоизоляции после украинского газоблока кажутся тишайшим раем на земле.
почти в каждом новострое необходимо делать шумку. и тогда таких проблем не будет.
К - качество. Хорошо что монолит не нужно доделывать после застройщиков.
Мы же хотим дешево. Еще дешевле. Тут не до звукоизоляции.