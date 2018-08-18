RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5192519351945195

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 178
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
48
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:27

  change_pm написав:
  Serg-ik написав:старожилы рынка типа Прохожего, Жэки79 помнят что за проблемы были с этим домом.
Кто в курсе, решились проблемы?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-sh ... b91981dd47

МОП такий страшненькій .... :(

чистенький и не загаженый.
так и не понял, какое отношение имеет метро вообще, не только Оболонь, к Автозаводской, но то такэ.
sequence
 
Повідомлень: 3968
З нами з: 29.12.15
Подякував: 647 раз.
Подякували: 993 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:40

  antey1969 написав:Украинский газоблок - это реально трэш по звукоизоляции. Там слышно, как вычесывается кот за стеной или как утром возит щеткой по зубам сосед, а если кто-то не дай бог врубил динамик с басами - три-четыре этажа сверху и три-четыре снизу имеют возможность ему подпевать. Даже советские панельки в плане звукоизоляции после украинского газоблока кажутся тишайшим раем на земле.



Да, есть такое. Года два назад рассматривал к покупке однушку в Л-квартале 43 метра. Этот комплекс недавно Эйр нахваливал за вентфасад. Так вот, стены там из газоблока и все вроде бы ничего, но стоило включится перфоратору за стенкой(дом был на этапе первых ремонтов), как находится в квартире стало крайне некомфортно. Менеджер ОП увидев на моём лице разочарование, поспешила заверить, мол такое будет только первых несколько месяцев, а дальше тиш да гладь-божья благодать. :mrgreen:
Но тут меня ожидал ещё один сюрприз: выйдя в коридор я понял, что перфоратор работает не за стенкой , а в конце коридора и как минимум на один этаж выше! :shock:
drevlyanin
 
Повідомлень: 123
З нами з: 01.04.20
Подякував: 72 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:54

  Serg-ik написав:старожилы рынка типа Прохожего, Жэки79 помнят что за проблемы были с этим домом.
Кто в курсе, решились проблемы?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-sh ... b91981dd47

проблемы там никто не хочет решать , поэтому там и конские цены на Э/Э и постоянно лифты ломаются.
но цена сладкая, кто не рискует то не пьет шампанское
4e4ensxe
 
Повідомлень: 1393
З нами з: 11.12.12
Подякував: 64 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5192519351945195
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1906, 1907, 1908
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19072 3159578
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 12:00
Жека79
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 204097
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 15556
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.