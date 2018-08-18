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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 вер, 2020 14:27
change_pm написав:
МОП такий страшненькій ....
чистенький и не загаженый.
так и не понял, какое отношение имеет метро вообще, не только Оболонь, к Автозаводской, но то такэ.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 14:40
antey1969 написав:
Украинский газоблок - это реально трэш по звукоизоляции. Там слышно, как вычесывается кот за стеной или как утром возит щеткой по зубам сосед, а если кто-то не дай бог врубил динамик с басами - три-четыре этажа сверху и три-четыре снизу имеют возможность ему подпевать. Даже советские панельки в плане звукоизоляции после украинского газоблока кажутся тишайшим раем на земле.
Да, есть такое. Года два назад рассматривал к покупке однушку в Л-квартале 43 метра. Этот комплекс недавно Эйр нахваливал за вентфасад. Так вот, стены там из газоблока и все вроде бы ничего, но стоило включится перфоратору за стенкой(дом был на этапе первых ремонтов), как находится в квартире стало крайне некомфортно. Менеджер ОП увидев на моём лице разочарование, поспешила заверить, мол такое будет только первых несколько месяцев, а дальше тиш да гладь-божья благодать.
Но тут меня ожидал ещё один сюрприз: выйдя в коридор я понял, что перфоратор работает не за стенкой , а в конце коридора и как минимум на один этаж выше!
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Додано: Пон 07 вер, 2020 14:54
проблемы там никто не хочет решать , поэтому там и конские цены на Э/Э и постоянно лифты ломаются.
но цена сладкая, кто не рискует то не пьет шампанское
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