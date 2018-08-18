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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5192519351945195>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 178
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
48
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:23

  Hotab написав:airmax78 , если сэндвич плитка-клей-газоблок-клей-плитка (межквартирная перегородка из газоблока 200мм) , то звук норм гасится. Для спальни однозначно надо звукоизоляция.

не только лишь все готовы плитку в жилых комнатах клеить, хотя мысль верная. У себя поставил гипс+акустическая вата+перегородка+вата+гипс, тоже нормас, телевизор на стене в детской, смежной со спальней не слышен. Формальдегиды мерял, норма
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:27

  change_pm написав:
  Serg-ik написав:старожилы рынка типа Прохожего, Жэки79 помнят что за проблемы были с этим домом.
Кто в курсе, решились проблемы?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-sh ... b91981dd47

МОП такий страшненькій .... :(

чистенький и не загаженый.
так и не понял, какое отношение имеет метро вообще, не только Оболонь, к Автозаводской, но то такэ.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:40

  antey1969 написав:Украинский газоблок - это реально трэш по звукоизоляции. Там слышно, как вычесывается кот за стеной или как утром возит щеткой по зубам сосед, а если кто-то не дай бог врубил динамик с басами - три-четыре этажа сверху и три-четыре снизу имеют возможность ему подпевать. Даже советские панельки в плане звукоизоляции после украинского газоблока кажутся тишайшим раем на земле.



Да, есть такое. Года два назад рассматривал к покупке однушку в Л-квартале 43 метра. Этот комплекс недавно Эйр нахваливал за вентфасад. Так вот, стены там из газоблока и все вроде бы ничего, но стоило включится перфоратору за стенкой(дом был на этапе первых ремонтов), как находится в квартире стало крайне некомфортно. Менеджер ОП увидев на моём лице разочарование, поспешила заверить, мол такое будет только первых несколько месяцев, а дальше тиш да гладь-божья благодать. :mrgreen:
Но тут меня ожидал ещё один сюрприз: выйдя в коридор я понял, что перфоратор работает не за стенкой , а в конце коридора и как минимум на один этаж выше! :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:54

  Serg-ik написав:старожилы рынка типа Прохожего, Жэки79 помнят что за проблемы были с этим домом.
Кто в курсе, решились проблемы?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-sh ... b91981dd47

проблемы там никто не хочет решать , поэтому там и конские цены на Э/Э и постоянно лифты ломаются.
но цена сладкая, кто не рискует то не пьет шампанское
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 16:16

Еще одна неприятная новость для РЖН - страховая сумма депозитов, гарантированных ФГВФЛ, будет увеличена втрое с 200 до 600 тыс грн.

Риски банковской системы снижаются, строительного рынка - растут. Оттока депозитов в бетон не будет даже если снижение ставок продолжится. Хотя его итак не произошло за последние полгода, когда UIRD снизилась на 7 п.п. Теперь - тем более не произойдет. Скорее деньги уйдут из первички в БС, чем наоборот...


За результатами засідання Рада:
Схвалила механізм реструктуризації боргів ФГВФО через конвертацію поточних зобов’язань Фонду перед урядом та майбутніх процентних платежів в умовні зобов’язання.
Підтриманий Радою сценарій дасть змогу перейти до підвищення суми гарантованих державою вкладів до 600 000 грн після здійснення реструктуризації зазначених боргових зобов’язань Фонду. Для імплементації необхідно внести відповідні зміни до законодавства.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/rada-z- ... 6ZPCCh9JCQ
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 16:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:неприятная новость для КРЖН - страховая сумма депозитов, гарантированных ФГВФЛ, будет увеличена втрое с 200 до 600 тыс грн.

первичка, готовься к наплыву покупанов, повышай ценник)))
Вторичка, кто не успел, тот опоздал
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 16:26

  zРадио написав:Еще одна неприятная новость для РЖН - страховая сумма депозитов, гарантированных ФГВФЛ, будет увеличена втрое с 200 до 600 тыс грн.

Риски банковской системы снижаются, строительного рынка - растут. Оттока депозитов в бетон не будет даже если снижение ставок продолжится. Хотя его итак не произошло за последние полгода, когда UIRD снизилась на 7 п.п. Теперь - тем более не произойдет. Скорее деньги уйдут из первички в БС, чем наоборот...


За результатами засідання Рада:
Схвалила механізм реструктуризації боргів ФГВФО через конвертацію поточних зобов’язань Фонду перед урядом та майбутніх процентних платежів в умовні зобов’язання.
Підтриманий Радою сценарій дасть змогу перейти до підвищення суми гарантованих державою вкладів до 600 000 грн після здійснення реструктуризації зазначених боргових зобов’язань Фонду. Для імплементації необхідно внести відповідні зміни до законодавства.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/rada-z- ... 6ZPCCh9JCQ

Для того, чтобы доверять ФГВФЛ надо доверять власти, а с этим все больше и больше проблем.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 16:27

  Serg-ik написав:
  zРадио написав:неприятная новость для КРЖН - страховая сумма депозитов, гарантированных ФГВФЛ, будет увеличена втрое с 200 до 600 тыс грн.

первичка, готовься к наплыву покупанов, повышай ценник)))
Вторичка, кто не успел, тот опоздал

А я бачу підготовку до кратної девальвації... до 60 грн за бакс :!:
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 16:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Риски банковской системы снижаются, строительного рынка - растут. Оттока депозитов в бетон не будет даже если снижение ставок продолжится. Хотя его итак не произошло за последние полгода, когда UIRD снизилась на 7 п.п. Теперь - тем более не произойдет. Скорее деньги уйдут из первички в БС, чем наоборот...

может точка отсчёта другая? Имеющиеся в обороте деньги уже заняли, нужны новые займы. Для того повышают гарантированную сумму, чтобы физики понесли депозиты в банки. 600 000 отдадут. Но после девальвации. Как в прошлый раз. Или в этот раз история не повториться?
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 16:33

  airmax78 написав:Для того, чтобы доверять ФГВФЛ надо доверять власти, а с этим все больше и больше проблем.


Падение доверия власти с течением времени - самый что ни на есть обычный процесс. Посмотри по своему кумиру.

Но даже в этих условиях доверия системе будет больше, чем непонятным личностям, будь то Паливода и Микитась, или Никонов и Кушнир...
zРадио
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