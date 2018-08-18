не только лишь все готовы плитку в жилых комнатах клеить, хотя мысль верная. У себя поставил гипс+акустическая вата+перегородка+вата+гипс, тоже нормас, телевизор на стене в детской, смежной со спальней не слышен. Формальдегиды мерял, норма
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Додано: Пон 07 вер, 2020 14:23
не только лишь все готовы плитку в жилых комнатах клеить, хотя мысль верная. У себя поставил гипс+акустическая вата+перегородка+вата+гипс, тоже нормас, телевизор на стене в детской, смежной со спальней не слышен. Формальдегиды мерял, норма
Додано: Пон 07 вер, 2020 14:27
чистенький и не загаженый.
так и не понял, какое отношение имеет метро вообще, не только Оболонь, к Автозаводской, но то такэ.
Додано: Пон 07 вер, 2020 14:40
Да, есть такое. Года два назад рассматривал к покупке однушку в Л-квартале 43 метра. Этот комплекс недавно Эйр нахваливал за вентфасад. Так вот, стены там из газоблока и все вроде бы ничего, но стоило включится перфоратору за стенкой(дом был на этапе первых ремонтов), как находится в квартире стало крайне некомфортно. Менеджер ОП увидев на моём лице разочарование, поспешила заверить, мол такое будет только первых несколько месяцев, а дальше тиш да гладь-божья благодать.
Но тут меня ожидал ещё один сюрприз: выйдя в коридор я понял, что перфоратор работает не за стенкой , а в конце коридора и как минимум на один этаж выше!
Додано: Пон 07 вер, 2020 14:54
проблемы там никто не хочет решать , поэтому там и конские цены на Э/Э и постоянно лифты ломаются.
но цена сладкая, кто не рискует то не пьет шампанское
Додано: Пон 07 вер, 2020 16:16
Еще одна неприятная новость для РЖН - страховая сумма депозитов, гарантированных ФГВФЛ, будет увеличена втрое с 200 до 600 тыс грн.
Риски банковской системы снижаются, строительного рынка - растут. Оттока депозитов в бетон не будет даже если снижение ставок продолжится. Хотя его итак не произошло за последние полгода, когда UIRD снизилась на 7 п.п. Теперь - тем более не произойдет. Скорее деньги уйдут из первички в БС, чем наоборот...
За результатами засідання Рада:
Схвалила механізм реструктуризації боргів ФГВФО через конвертацію поточних зобов’язань Фонду перед урядом та майбутніх процентних платежів в умовні зобов’язання.
Підтриманий Радою сценарій дасть змогу перейти до підвищення суми гарантованих державою вкладів до 600 000 грн після здійснення реструктуризації зазначених боргових зобов’язань Фонду. Для імплементації необхідно внести відповідні зміни до законодавства.
Додано: Пон 07 вер, 2020 16:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 07 вер, 2020 16:26
Для того, чтобы доверять ФГВФЛ надо доверять власти, а с этим все больше и больше проблем.
Додано: Пон 07 вер, 2020 16:27
А я бачу підготовку до кратної девальвації... до 60 грн за бакс
Додано: Пон 07 вер, 2020 16:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
может точка отсчёта другая? Имеющиеся в обороте деньги уже заняли, нужны новые займы. Для того повышают гарантированную сумму, чтобы физики понесли депозиты в банки. 600 000 отдадут. Но после девальвации. Как в прошлый раз. Или в этот раз история не повториться?
Додано: Пон 07 вер, 2020 16:33
Падение доверия власти с течением времени - самый что ни на есть обычный процесс. Посмотри по своему кумиру.
Но даже в этих условиях доверия системе будет больше, чем непонятным личностям, будь то Паливода и Микитась, или Никонов и Кушнир...
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