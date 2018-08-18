Додано: Пон 07 вер, 2020 14:40

antey1969 написав: Украинский газоблок - это реально трэш по звукоизоляции. Там слышно, как вычесывается кот за стеной или как утром возит щеткой по зубам сосед, а если кто-то не дай бог врубил динамик с басами - три-четыре этажа сверху и три-четыре снизу имеют возможность ему подпевать. Даже советские панельки в плане звукоизоляции после украинского газоблока кажутся тишайшим раем на земле. Украинский газоблок - это реально трэш по звукоизоляции. Там слышно, как вычесывается кот за стеной или как утром возит щеткой по зубам сосед, а если кто-то не дай бог врубил динамик с басами - три-четыре этажа сверху и три-четыре снизу имеют возможность ему подпевать. Даже советские панельки в плане звукоизоляции после украинского газоблока кажутся тишайшим раем на земле.

Да, есть такое. Года два назад рассматривал к покупке однушку в Л-квартале 43 метра. Этот комплекс недавно Эйр нахваливал за вентфасад. Так вот, стены там из газоблока и все вроде бы ничего, но стоило включится перфоратору за стенкой(дом был на этапе первых ремонтов), как находится в квартире стало крайне некомфортно. Менеджер ОП увидев на моём лице разочарование, поспешила заверить, мол такое будет только первых несколько месяцев, а дальше тиш да гладь-божья благодать.Но тут меня ожидал ещё один сюрприз: выйдя в коридор я понял, что перфоратор работает не за стенкой , а в конце коридора и как минимум на один этаж выше!