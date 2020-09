Додано: Пон 07 вер, 2020 17:36

change_pm написав: zРадио написав: PS: аргумент относительно риска девальвации вкладов - ни к селу, ни к городу. Во-первых, недвижимость тоже очень плохо страхует от девальвации, а во-вторых, ФГВФЛ как гарантировал, так и продолжит гарантировать валютные вклады наряду с гривневыми PS: аргумент относительно риска девальвации вкладов - ни к селу, ни к городу. Во-первых, недвижимость тоже очень плохо страхует от девальвации,

Та ти що?! Я мабудь не знав...



Ось у тебе наразі 6 куе на депо = 162 к грн

Девал до 50, банк банкрот - отримав 200 к грн і гуляй!

Обміняв на бакс, отримав 4 куе, в черговий раз поплакав...



Флай може багато таких історій расказати... Та ти що?! Я мабудь не знав...Ось у тебе наразі 6 куе на депо = 162 к грнДевал до 50, банк банкрот - отримав 200 к грн і гуляй!Обміняв на бакс, отримав 4 куе, в черговий раз поплакав...Флай може багато таких історій расказати...

Кэп ))) Мы что обсуждаем - новую вводную. Она, однозначно, позитивна для БС и, вероятно, негативна для РЖН.То, что ты пишешь - правильно. Но AS IS у нас 200к грн под гарантией (со всеми вытекающими в случае девальвации), а TO BE - 600к грн под гарантией (со всеми вытекающими в случае девальвации). Т.е. в любом случае это улучшение, причем существенное.А на обратной стороне - рынок долгостроев, многие из которых серьезно рискуют стать недостроями... Причем чем дальше, тем ситуация усугубляется - Укрбуд, Аркада, Интергал (???)...