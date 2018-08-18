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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5192519351945195

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 178
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
48
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 16:37

  zРадио написав:Еще одна неприятная новость для РЖН - страховая сумма депозитов, гарантированных ФГВФЛ, будет увеличена втрое с 200 до 600 тыс грн.

Риски банковской системы снижаются, строительного рынка - растут. Оттока депозитов в бетон не будет даже если снижение ставок продолжится. Хотя его итак не произошло за последние полгода, когда UIRD снизилась на 7 п.п. Теперь - тем более не произойдет. Скорее деньги уйдут из первички в БС, чем наоборот...


За результатами засідання Рада:
Схвалила механізм реструктуризації боргів ФГВФО через конвертацію поточних зобов’язань Фонду перед урядом та майбутніх процентних платежів в умовні зобов’язання.
Підтриманий Радою сценарій дасть змогу перейти до підвищення суми гарантованих державою вкладів до 600 000 грн після здійснення реструктуризації зазначених боргових зобов’язань Фонду. Для імплементації необхідно внести відповідні зміни до законодавства.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/rada-z- ... 6ZPCCh9JCQ

А ты проценты по депо видел? Там фонду нужно на всю сумму вклада давать и страховку от девальвации бесплатно что бы хоть кто-то под эти проценты нёс.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 16:42

  Santehnik написав:А ты проценты по депо видел? Там фонду нужно на всю сумму вклада давать и страховку от девальвации бесплатно что бы хоть кто-то под эти проценты нёс.


Объем вкладов продолжает потихоньку прирастать, несмотря на падение ставок - смотри статистику НБУ:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/oglyad- ... -2020-roku

А вот спрос на первичку - уже обвалился. Дальше с падением Аркады и ростом страховки по депозитным вкладам ситуация на рынке первички только усугубится.

Искренне сочувствую коммерческому персоналу застройщиков - nothing personal, just business.

PS: аргумент относительно риска девальвации вкладов - ни к селу, ни к городу. Во-первых, недвижимость тоже очень плохо страхует от девальвации, а во-вторых, ФГВФЛ как гарантировал, так и продолжит гарантировать валютные вклады наряду с гривневыми
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 16:57

  Serg-ik написав:
  zРадио написав:неприятная новость для КРЖН - страховая сумма депозитов, гарантированных ФГВФЛ, будет увеличена втрое с 200 до 600 тыс грн.

первичка, готовься к наплыву покупанов, повышай ценник)))
Вторичка, кто не успел, тот опоздал


Насчет вторички не переживайте - она будет падать вслед за первичкой. В течение полугода на рынок продажи выйдет огромное количество недостроев по переуступке - их будут сбрасывать и перекупы, и лорды, и инвесторы "для себя", резонно опасаясь краха застройщика, или значительной задержки сдачи. Это предложение непременно будет давить и на цену вторички
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 17:01

  airmax78 написав:почти в каждом новострое необходимо делать шумку. и тогда таких проблем не будет.

К - качество. Хорошо что монолит не нужно доделывать после застройщиков.[/quote]
Мы же хотим дешево. Еще дешевле. Тут не до звукоизоляции.[/quote]
1500 уе метр стоит готовое. Где дешево?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 17:05

  Serg-ik написав:
  zРадио написав:Риски банковской системы снижаются, строительного рынка - растут. Оттока депозитов в бетон не будет даже если снижение ставок продолжится. Хотя его итак не произошло за последние полгода, когда UIRD снизилась на 7 п.п. Теперь - тем более не произойдет. Скорее деньги уйдут из первички в БС, чем наоборот...

может точка отсчёта другая? Имеющиеся в обороте деньги уже заняли, нужны новые займы. Для того повышают гарантированную сумму, чтобы физики понесли депозиты в банки. 600 000 отдадут. Но после девальвации. Как в прошлый раз. Или в этот раз история не повториться?

А как же ограничения фин.мона на 150 тыс. грн?
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 17:25

  zРадио написав:PS: аргумент относительно риска девальвации вкладов - ни к селу, ни к городу. Во-первых, недвижимость тоже очень плохо страхует от девальвации, а во-вторых, ФГВФЛ как гарантировал, так и продолжит гарантировать валютные вклады наряду с гривневыми

Та ти що?! Я мабудь не знав... :shock:

Ось у тебе наразі 6 куе на депо = 162 к грн
Девал до 50, банк банкрот - отримав 200 к грн і гуляй!
Обміняв на бакс, отримав 4 куе, в черговий раз поплакав...

Флай може багато таких історій расказати...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 17:36

  change_pm написав:
  zРадио написав:PS: аргумент относительно риска девальвации вкладов - ни к селу, ни к городу. Во-первых, недвижимость тоже очень плохо страхует от девальвации, а во-вторых, ФГВФЛ как гарантировал, так и продолжит гарантировать валютные вклады наряду с гривневыми

Та ти що?! Я мабудь не знав... :shock:

Ось у тебе наразі 6 куе на депо = 162 к грн
Девал до 50, банк банкрот - отримав 200 к грн і гуляй!
Обміняв на бакс, отримав 4 куе, в черговий раз поплакав...

Флай може багато таких історій расказати...


Кэп ))) Мы что обсуждаем - новую вводную. Она, однозначно, позитивна для БС и, вероятно, негативна для РЖН.

То, что ты пишешь - правильно. Но AS IS у нас 200к грн под гарантией (со всеми вытекающими в случае девальвации), а TO BE - 600к грн под гарантией (со всеми вытекающими в случае девальвации). Т.е. в любом случае это улучшение, причем существенное.

А на обратной стороне - рынок долгостроев, многие из которых серьезно рискуют стать недостроями... Причем чем дальше, тем ситуация усугубляется - Укрбуд, Аркада, Интергал (???)...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 17:39

  zРадио написав:Еще одна неприятная новость для РЖН - страховая сумма депозитов, гарантированных ФГВФЛ, будет увеличена втрое с 200 до 600 тыс грн.

Риски банковской системы снижаются, строительного рынка - растут. Оттока депозитов в бетон не будет даже если снижение ставок продолжится. Хотя его итак не произошло за последние полгода, когда UIRD снизилась на 7 п.п. Теперь - тем более не произойдет. Скорее деньги уйдут из первички в БС, чем наоборот...


За результатами засідання Рада:
Схвалила механізм реструктуризації боргів ФГВФО через конвертацію поточних зобов’язань Фонду перед урядом та майбутніх процентних платежів в умовні зобов’язання.
Підтриманий Радою сценарій дасть змогу перейти до підвищення суми гарантованих державою вкладів до 600 000 грн після здійснення реструктуризації зазначених боргових зобов’язань Фонду. Для імплементації необхідно внести відповідні зміни до законодавства.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/rada-z- ... 6ZPCCh9JCQ

це буде не раніше як до кінця 2021, а цих півроку тре буде якось перекантуватися, так що ще мінімум рік є в КРЖН для подсоса з БСУ
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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