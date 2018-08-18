Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Еще одна неприятная новость для РЖН - страховая сумма депозитов, гарантированных ФГВФЛ, будет увеличена втрое с 200 до 600 тыс грн.
Риски банковской системы снижаются, строительного рынка - растут. Оттока депозитов в бетон не будет даже если снижение ставок продолжится. Хотя его итак не произошло за последние полгода, когда UIRD снизилась на 7 п.п. Теперь - тем более не произойдет. Скорее деньги уйдут из первички в БС, чем наоборот...
За результатами засідання Рада: Схвалила механізм реструктуризації боргів ФГВФО через конвертацію поточних зобов’язань Фонду перед урядом та майбутніх процентних платежів в умовні зобов’язання. Підтриманий Радою сценарій дасть змогу перейти до підвищення суми гарантованих державою вкладів до 600 000 грн після здійснення реструктуризації зазначених боргових зобов’язань Фонду. Для імплементації необхідно внести відповідні зміни до законодавства.
А вот спрос на первичку - уже обвалился. Дальше с падением Аркады и ростом страховки по депозитным вкладам ситуация на рынке первички только усугубится.
Искренне сочувствую коммерческому персоналу застройщиков - nothing personal, just business.
PS: аргумент относительно риска девальвации вкладов - ни к селу, ни к городу. Во-первых, недвижимость тоже очень плохо страхует от девальвации, а во-вторых, ФГВФЛ как гарантировал, так и продолжит гарантировать валютные вклады наряду с гривневыми
zРадио написав:неприятная новость для КРЖН - страховая сумма депозитов, гарантированных ФГВФЛ, будет увеличена втрое с 200 до 600 тыс грн.
первичка, готовься к наплыву покупанов, повышай ценник))) Вторичка, кто не успел, тот опоздал
Насчет вторички не переживайте - она будет падать вслед за первичкой. В течение полугода на рынок продажи выйдет огромное количество недостроев по переуступке - их будут сбрасывать и перекупы, и лорды, и инвесторы "для себя", резонно опасаясь краха застройщика, или значительной задержки сдачи. Это предложение непременно будет давить и на цену вторички
zРадио написав:Риски банковской системы снижаются, строительного рынка - растут. Оттока депозитов в бетон не будет даже если снижение ставок продолжится. Хотя его итак не произошло за последние полгода, когда UIRD снизилась на 7 п.п. Теперь - тем более не произойдет. Скорее деньги уйдут из первички в БС, чем наоборот...
может точка отсчёта другая? Имеющиеся в обороте деньги уже заняли, нужны новые займы. Для того повышают гарантированную сумму, чтобы физики понесли депозиты в банки. 600 000 отдадут. Но после девальвации. Как в прошлый раз. Или в этот раз история не повториться?
zРадио написав:PS: аргумент относительно риска девальвации вкладов - ни к селу, ни к городу. Во-первых, недвижимость тоже очень плохо страхует от девальвации, а во-вторых, ФГВФЛ как гарантировал, так и продолжит гарантировать валютные вклады наряду с гривневыми
Та ти що?! Я мабудь не знав...
Ось у тебе наразі 6 куе на депо = 162 к грн Девал до 50, банк банкрот - отримав 200 к грн і гуляй! Обміняв на бакс, отримав 4 куе, в черговий раз поплакав...
zРадио написав:PS: аргумент относительно риска девальвации вкладов - ни к селу, ни к городу. Во-первых, недвижимость тоже очень плохо страхует от девальвации, а во-вторых, ФГВФЛ как гарантировал, так и продолжит гарантировать валютные вклады наряду с гривневыми
Та ти що?! Я мабудь не знав...
Ось у тебе наразі 6 куе на депо = 162 к грн Девал до 50, банк банкрот - отримав 200 к грн і гуляй! Обміняв на бакс, отримав 4 куе, в черговий раз поплакав...
Флай може багато таких історій расказати...
Кэп ))) Мы что обсуждаем - новую вводную. Она, однозначно, позитивна для БС и, вероятно, негативна для РЖН.
То, что ты пишешь - правильно. Но AS IS у нас 200к грн под гарантией (со всеми вытекающими в случае девальвации), а TO BE - 600к грн под гарантией (со всеми вытекающими в случае девальвации). Т.е. в любом случае это улучшение, причем существенное.
А на обратной стороне - рынок долгостроев, многие из которых серьезно рискуют стать недостроями... Причем чем дальше, тем ситуация усугубляется - Укрбуд, Аркада, Интергал (???)...
zРадио написав:Еще одна неприятная новость для РЖН - страховая сумма депозитов, гарантированных ФГВФЛ, будет увеличена втрое с 200 до 600 тыс грн.
Риски банковской системы снижаются, строительного рынка - растут. Оттока депозитов в бетон не будет даже если снижение ставок продолжится. Хотя его итак не произошло за последние полгода, когда UIRD снизилась на 7 п.п. Теперь - тем более не произойдет. Скорее деньги уйдут из первички в БС, чем наоборот...
За результатами засідання Рада: Схвалила механізм реструктуризації боргів ФГВФО через конвертацію поточних зобов’язань Фонду перед урядом та майбутніх процентних платежів в умовні зобов’язання. Підтриманий Радою сценарій дасть змогу перейти до підвищення суми гарантованих державою вкладів до 600 000 грн після здійснення реструктуризації зазначених боргових зобов’язань Фонду. Для імплементації необхідно внести відповідні зміни до законодавства.