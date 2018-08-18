Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:це буде не раніше як до кінця 2021, а цих півроку тре буде якось перекантуватися, так що ще мінімум рік є в КРЖН для подсоса з БСУ
Да это до выборов проголосуют, какой конец 2021-го, о чем ты ))
А подсоса из БС и сейчас нет. По крайней мере у бетона. Может, на карманные расходы и тянут помаленьку, кому стало не хватать текущих доходов. Но на КРЖН, кроме короткоиграющего "атложеного спроса", ничего не было и не предвидится...
А вот спрос на первичку - уже обвалился. Дальше с падением Аркады и ростом страховки по депозитным вкладам ситуация на рынке первички только усугубится.
Искренне сочувствую коммерческому персоналу застройщиков - nothing personal, just business.
PS: аргумент относительно риска девальвации вкладов - ни к селу, ни к городу. Во-первых, недвижимость тоже очень плохо страхует от девальвации, а во-вторых, ФГВФЛ как гарантировал, так и продолжит гарантировать валютные вклады наряду с гривневыми
До речі, на оКРЖН є забудовник, що дає розсрочку з прив"язкою до гривні, із розрахунку +1% до ціни в грн. на кожен місяць розсрочки.
Тобто якщо внести 100К грн, як перший внесок, то ще 200К буде на розсрочку. Якщо розтягнути на 10 місяців, то це вийде +220К, або 22К кожного місяці.
Майже виходить в нуль, якщо паралельно крутити на депостовпчиках, на старих з 18%, трохи новіших із 15..16%, і зовсім нових під 12,5%.
Якщо взяти розсрочку на півроку, то існуючі стовпчики навіть компенсують в плюс розсрочку.
zРадио написав:Риски банковской системы снижаются, строительного рынка - растут. Оттока депозитов в бетон не будет даже если снижение ставок продолжится. Хотя его итак не произошло за последние полгода, когда UIRD снизилась на 7 п.п. Теперь - тем более не произойдет. Скорее деньги уйдут из первички в БС, чем наоборот...
может точка отсчёта другая? Имеющиеся в обороте деньги уже заняли, нужны новые займы. Для того повышают гарантированную сумму, чтобы физики понесли депозиты в банки. 600 000 отдадут. Но после девальвации. Как в прошлый раз. Или в этот раз история не повториться?
А как же ограничения фин.мона на 150 тыс. грн?
так уже з квітня 400К, хіба нє, і то, якщо вносиш готівкою, а не банківським переказом?
zРадио написав:PS: аргумент относительно риска девальвации вкладов - ни к селу, ни к городу. Во-первых, недвижимость тоже очень плохо страхует от девальвации, а во-вторых, ФГВФЛ как гарантировал, так и продолжит гарантировать валютные вклады наряду с гривневыми
Та ти що?! Я мабудь не знав...
Ось у тебе наразі 6 куе на депо = 162 к грн Девал до 50, банк банкрот - отримав 200 к грн і гуляй! Обміняв на бакс, отримав 4 куе, в черговий раз поплакав...
Флай може багато таких історій расказати...
Ні, історія інша: 12% безподаткових в БСУ у валюті кілька років, із розрахунку 12..14куе на банку (із запасом девала 1.5Х). 3,5Х девал хунтою і грабування БСУ. Ось на цьому і пострадав. Але за 3 роки втрати були відіграні. І у 2019 отримав більше як + 19% на депо, якщо перерахувати в $.
По оКРЖН писав, що у 2014 м2 коштував майже готовий 10Кгрн, зараз 11500 грн в котловані, і локація краща (ближче на 5хв. до швидкісного рейкового транспорта).
Тому основний ріст тільки на премії ща ризик дериватива, коли вкладаєш на ямі, то одна ціна, а в готовому вже інша, десь так на 50% вища.
І не забувай, що цоколь який був 9К м2, брався на дні донному за акційною ціною 6К м2 при 95% готовності об"єкта. Тобто те що у 2013 мало цінник у ВП біля 13Куе, в 2015 було взято за 8,6Куе. Так що втрати в БСУ були дещо замортизовані, але я їх не враховував в описі, що вище.
На разі, не вірю в девал навіть на 30%. Оціночно 10..15%. Хоча можу помилятися, як це було при ВФЯ і хунті, якщо трапиться знову форсмажор, в чому сильно сумніваюся.
Не було б Майдану, девал був би в прогнозованих рамках. Втрат не було б, так я всі вклади лягали в межах Фонда і там була тільки іноземна валюта, ніякої гривні. Гривня появилася після проходження через Фонд і зараз вона перенаправляється в КРЖН (вчусь інвест менджменту у гуру Долярчика, чекаю на іпатеку ПА10).
Востаннє редагувалось flyman в Пон 07 вер, 2020 18:16, всього редагувалось 4 разів.
BIGor написав:Может пора уже производить что-то посложнее чем фуражная пшеница? Сыр или макароны с твердых сортов?
В нашей климатической зоне не вызревает до нужной кондиции.
Да ну? И чего же в Неньке не хватает САТ или ФАР аль терруар по всей стране не в дугу? Может для вас будет сюрпризом, но не только в Одессе, но и в Киевской области любители успешно выращивают даже инжир в ОГ.
zРадио написав:неприятная новость для КРЖН - страховая сумма депозитов, гарантированных ФГВФЛ, будет увеличена втрое с 200 до 600 тыс грн.
первичка, готовься к наплыву покупанов, повышай ценник))) Вторичка, кто не успел, тот опоздал
Насчет вторички не переживайте - она будет падать вслед за первичкой. В течение полугода на рынок продажи выйдет огромное количество недостроев по переуступке - их будут сбрасывать и перекупы, и лорды, и инвесторы "для себя", резонно опасаясь краха застройщика, или значительной задержки сдачи. Это предложение непременно будет давить и на цену вторички
Вже почалось. Проте на ціни це явище - поки що не вплинуло.
ЗРадіо, а у Вас в Красноярську - ціни нерухомості - суттєво зменшились за останній квартал?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
zРадио написав:неприятная новость для КРЖН - страховая сумма депозитов, гарантированных ФГВФЛ, будет увеличена втрое с 200 до 600 тыс грн.
первичка, готовься к наплыву покупанов, повышай ценник))) Вторичка, кто не успел, тот опоздал
Насчет вторички не переживайте - она будет падать вслед за первичкой. В течение полугода на рынок продажи выйдет огромное количество недостроев по переуступке - их будут сбрасывать и перекупы, и лорды, и инвесторы "для себя", резонно опасаясь краха застройщика, или значительной задержки сдачи. Это предложение непременно будет давить и на цену вторички
где то Я подобное уже слышал немного в другом исполнении типа скоро на рынок выйдут залоговые квартиры от банков и обрушат рынок и где? пеши исчо
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