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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5194519551965197>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 17:44

  flyman написав:це буде не раніше як до кінця 2021, а цих півроку тре буде якось перекантуватися, так що ще мінімум рік є в КРЖН для подсоса з БСУ


Да это до выборов проголосуют, какой конец 2021-го, о чем ты ))

А подсоса из БС и сейчас нет. По крайней мере у бетона. Может, на карманные расходы и тянут помаленьку, кому стало не хватать текущих доходов. Но на КРЖН, кроме короткоиграющего "атложеного спроса", ничего не было и не предвидится...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 17:49

  zРадио написав:
  Santehnik написав:А ты проценты по депо видел? Там фонду нужно на всю сумму вклада давать и страховку от девальвации бесплатно что бы хоть кто-то под эти проценты нёс.


Объем вкладов продолжает потихоньку прирастать, несмотря на падение ставок - смотри статистику НБУ:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/oglyad- ... -2020-roku

А вот спрос на первичку - уже обвалился. Дальше с падением Аркады и ростом страховки по депозитным вкладам ситуация на рынке первички только усугубится.

Искренне сочувствую коммерческому персоналу застройщиков - nothing personal, just business.

PS: аргумент относительно риска девальвации вкладов - ни к селу, ни к городу. Во-первых, недвижимость тоже очень плохо страхует от девальвации, а во-вторых, ФГВФЛ как гарантировал, так и продолжит гарантировать валютные вклады наряду с гривневыми

До речі, на оКРЖН є забудовник, що дає розсрочку з прив"язкою до гривні, із розрахунку +1% до ціни в грн. на кожен місяць розсрочки.

Тобто якщо внести 100К грн, як перший внесок, то ще 200К буде на розсрочку.
Якщо розтягнути на 10 місяців, то це вийде +220К, або 22К кожного місяці.

Майже виходить в нуль, якщо паралельно крутити на депостовпчиках, на старих з 18%, трохи новіших із 15..16%, і зовсім нових під 12,5%.

Якщо взяти розсрочку на півроку, то існуючі стовпчики навіть компенсують в плюс розсрочку.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 17:50

  BIGor написав:
  Serg-ik написав:
  zРадио написав:Риски банковской системы снижаются, строительного рынка - растут. Оттока депозитов в бетон не будет даже если снижение ставок продолжится. Хотя его итак не произошло за последние полгода, когда UIRD снизилась на 7 п.п. Теперь - тем более не произойдет. Скорее деньги уйдут из первички в БС, чем наоборот...

может точка отсчёта другая? Имеющиеся в обороте деньги уже заняли, нужны новые займы. Для того повышают гарантированную сумму, чтобы физики понесли депозиты в банки. 600 000 отдадут. Но после девальвации. Как в прошлый раз. Или в этот раз история не повториться?

А как же ограничения фин.мона на 150 тыс. грн?

так уже з квітня 400К, хіба нє, і то, якщо вносиш готівкою, а не банківським переказом?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:02

  change_pm написав:
  zРадио написав:PS: аргумент относительно риска девальвации вкладов - ни к селу, ни к городу. Во-первых, недвижимость тоже очень плохо страхует от девальвации, а во-вторых, ФГВФЛ как гарантировал, так и продолжит гарантировать валютные вклады наряду с гривневыми

Та ти що?! Я мабудь не знав... :shock:

Ось у тебе наразі 6 куе на депо = 162 к грн
Девал до 50, банк банкрот - отримав 200 к грн і гуляй!
Обміняв на бакс, отримав 4 куе, в черговий раз поплакав...

Флай може багато таких історій расказати...

Ні, історія інша:
12% безподаткових в БСУ у валюті кілька років, із розрахунку 12..14куе на банку (із запасом девала 1.5Х). 3,5Х девал хунтою і грабування БСУ. Ось на цьому і пострадав. Але за 3 роки втрати були відіграні. І у 2019 отримав більше як + 19% на депо, якщо перерахувати в $.

По оКРЖН писав, що у 2014 м2 коштував майже готовий 10Кгрн, зараз 11500 грн в котловані, і локація краща (ближче на 5хв. до швидкісного рейкового транспорта).

Тому основний ріст тільки на премії ща ризик дериватива, коли вкладаєш на ямі, то одна ціна, а в готовому вже інша, десь так на 50% вища.

І не забувай, що цоколь який був 9К м2, брався на дні донному за акційною ціною 6К м2 при 95% готовності об"єкта. Тобто те що у 2013 мало цінник у ВП біля 13Куе, в 2015 було взято за 8,6Куе. Так що втрати в БСУ були дещо замортизовані, але я їх не враховував в описі, що вище.

На разі, не вірю в девал навіть на 30%.
Оціночно 10..15%. Хоча можу помилятися, як це було при ВФЯ і хунті, якщо трапиться знову форсмажор, в чому сильно сумніваюся.

Не було б Майдану, девал був би в прогнозованих рамках. Втрат не було б, так я всі вклади лягали в межах Фонда і там була тільки іноземна валюта, ніякої гривні.
Гривня появилася після проходження через Фонд і зараз вона перенаправляється в КРЖН (вчусь інвест менджменту у гуру Долярчика, чекаю на іпатеку ПА10).
Востаннє редагувалось flyman в Пон 07 вер, 2020 18:16, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:11

  Vadim V написав:
  BIGor написав:Может пора уже производить что-то посложнее чем фуражная пшеница? Сыр или макароны с твердых сортов?
В нашей климатической зоне не вызревает до нужной кондиции.


Да ну? И чего же в Неньке не хватает САТ или ФАР аль терруар по всей стране не в дугу?
Может для вас будет сюрпризом, но не только в Одессе, но и в Киевской области любители успешно выращивают даже инжир в ОГ. :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:16

  zРадио написав:
  Serg-ik написав:
  zРадио написав:неприятная новость для КРЖН - страховая сумма депозитов, гарантированных ФГВФЛ, будет увеличена втрое с 200 до 600 тыс грн.

первичка, готовься к наплыву покупанов, повышай ценник)))
Вторичка, кто не успел, тот опоздал


Насчет вторички не переживайте - она будет падать вслед за первичкой. В течение полугода на рынок продажи выйдет огромное количество недостроев по переуступке - их будут сбрасывать и перекупы, и лорды, и инвесторы "для себя", резонно опасаясь краха застройщика, или значительной задержки сдачи. Это предложение непременно будет давить и на цену вторички

Вже почалось.
Проте на ціни це явище - поки що не вплинуло.

ЗРадіо, а у Вас в Красноярську - ціни нерухомості - суттєво зменшились за останній квартал?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:31

  Frant написав:ЗРадіо, а у Вас в Красноярську - ціни нерухомості - суттєво зменшились за останній квартал?


Иди развлекайся на политической ветке, провокатор. У меня на Оболони уменьшились на столько же, на сколько и у тебя на ДВРЗ
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:45

  zРадио написав:
  Serg-ik написав:
  zРадио написав:неприятная новость для КРЖН - страховая сумма депозитов, гарантированных ФГВФЛ, будет увеличена втрое с 200 до 600 тыс грн.

первичка, готовься к наплыву покупанов, повышай ценник)))
Вторичка, кто не успел, тот опоздал


Насчет вторички не переживайте - она будет падать вслед за первичкой. В течение полугода на рынок продажи выйдет огромное количество недостроев по переуступке - их будут сбрасывать и перекупы, и лорды, и инвесторы "для себя", резонно опасаясь краха застройщика, или значительной задержки сдачи. Это предложение непременно будет давить и на цену вторички

где то Я подобное уже слышал немного в другом исполнении
типа скоро на рынок выйдут залоговые квартиры от банков и обрушат рынок
и где?
пеши исчо :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:много в другом исполнении
типа скоро на рынок выйдут залоговые квартиры от банков и обрушат рынок
и где?
пеши исчо


поживем - увидим. имхо, строят овердохрена. вспоминается фильм тупой и еще тупее...
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:00

  change_pm написав:
  Serg-ik написав:
  zРадио написав:неприятная новость для КРЖН - страховая сумма депозитов, гарантированных ФГВФЛ, будет увеличена втрое с 200 до 600 тыс грн.

первичка, готовься к наплыву покупанов, повышай ценник)))
Вторичка, кто не успел, тот опоздал

А я бачу підготовку до кратної девальвації... до 60 грн за бакс :!:

пидготивка у тому що ЗВР 29ярдив?
можэ пэрэвирыты зир варто?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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