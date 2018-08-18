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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5194519551965197

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:03

  Slon_Nosov написав:
  Прохожий написав:много в другом исполнении
типа скоро на рынок выйдут залоговые квартиры от банков и обрушат рынок
и где?
пеши исчо


поживем - увидим. имхо, строят овердохрена. вспоминается фильм тупой и еще тупее...

читая ветку данный фильм мне вспоминается часто о чем и писал тут неоднократно :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:07

  Прохожий написав:пидготивка у тому що ЗВР 29ярдив?
можэ пэрэвирыты зир варто?


В 2008-м 38 млрд было, если что...

  Прохожий написав:где то Я подобное уже слышал немного в другом исполнении
типа скоро на рынок выйдут залоговые квартиры от банков и обрушат рынок
и где?
пеши исчо :mrgreen:


Странный пример - когда ты такое слышал, рынок реально обвалился вдвое. Вот тебе и "пеши исчо". Поди, ты и тогда до начала кризиса верил в вечный дорожай, а тех, кто говорил о неминуемой коррекции, считал дураками?
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:13

  zРадио написав:
  Прохожий написав:пидготивка у тому що ЗВР 29ярдив?
можэ пэрэвирыты зир варто?


В 2008-м 38 млрд было, если что...

  Прохожий написав:где то Я подобное уже слышал немного в другом исполнении
типа скоро на рынок выйдут залоговые квартиры от банков и обрушат рынок
и где?
пеши исчо :mrgreen:


Странный пример - когда ты такое слышал, рынок реально обвалился вдвое. Вот тебе и "пеши исчо". Поди, ты и тогда до начала кризиса верил в вечный дорожай, а тех, кто говорил о неминуемой коррекции, считал дураками?

дай график по ЗВР с 2008го

за ТВОЮ прелесть на минской за 200куе на сегодня хоть 80 дадут, эксперт?

"тогда" это когда Я так и не понял да ладно не суть...
и кстати да Я верю в вечный дорожай(с временными коррекциями) а ТЕБЯ таки считаю дураЧком, извини есличё... :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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  #<1 ... 5194519551965197
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