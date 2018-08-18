читая ветку данный фильм мне вспоминается часто о чем и писал тут неоднократно
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 вер, 2020 19:03
читая ветку данный фильм мне вспоминается часто о чем и писал тут неоднократно
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 07 вер, 2020 19:07
В 2008-м 38 млрд было, если что...
Странный пример - когда ты такое слышал, рынок реально обвалился вдвое. Вот тебе и "пеши исчо". Поди, ты и тогда до начала кризиса верил в вечный дорожай, а тех, кто говорил о неминуемой коррекции, считал дураками?
Додано: Пон 07 вер, 2020 19:13
дай график по ЗВР с 2008го
за ТВОЮ прелесть на минской за 200куе на сегодня хоть 80 дадут, эксперт?
"тогда" это когда Я так и не понял да ладно не суть...
и кстати да Я верю в вечный дорожай(с временными коррекциями) а ТЕБЯ таки считаю дураЧком, извини есличё...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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