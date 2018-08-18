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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5194519551965197

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:13

  zРадио написав:
  Прохожий написав:пидготивка у тому що ЗВР 29ярдив?
можэ пэрэвирыты зир варто?


В 2008-м 38 млрд было, если что...

  Прохожий написав:где то Я подобное уже слышал немного в другом исполнении
типа скоро на рынок выйдут залоговые квартиры от банков и обрушат рынок
и где?
пеши исчо :mrgreen:


Странный пример - когда ты такое слышал, рынок реально обвалился вдвое. Вот тебе и "пеши исчо". Поди, ты и тогда до начала кризиса верил в вечный дорожай, а тех, кто говорил о неминуемой коррекции, считал дураками?

дай график по ЗВР с 2008го

за ТВОЮ прелесть на минской за 200куе на сегодня хоть 80 дадут, эксперт?

"тогда" это когда Я так и не понял да ладно не суть...
и кстати да Я верю в вечный дорожай(с временными коррекциями) а ТЕБЯ таки считаю дураЧком, извини есличё... :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:33

  Прохожий написав:дай график по ЗВР с 2008го


Зображення


  Прохожий написав:и кстати да Я верю в вечный дорожай(с временными коррекциями) а ТЕБЯ таки считаю дураЧком, извини есличё... :mrgreen:


Да считай себе на здоровье. Из уст дурачка это не выглядит как оскорбление :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Доброго усім вечора!

Знову повертаюсь до наболілої теми, яку описував раніше. Повторю свій липневий пост, бо якраз ситуація змінилась. Зважаючи на ваш досвід на ринку КРЖН - ваша думка важлива!

Орендар таки з"хав із квартири через відсутність нових проектів у Києві. Квартира в ідеальному стані, бо жив наїздами.
Зараз квартиру можна продати з профітом у 20-25 % від ціни 2018 року, у прямому вимірі - сума 3-х річної аренди.
Район - Соф.Борщага, Мартинова

Головна дилема:
- продати, поки зовсім не вбитий ремонт, з врахуванням можливого лага по цінах вниз, з подальшою покупкою більшої площі для себе.
- здавати ще 3 роки, відбити 50% вартості квартири за сумою 5 років і тоді продати з пошарпаним ремонтом.

ПС. Все це можна розглядати з перспективою придбання через півроку-рік більшого житла для сім"ї. Жити є де, це вільний актив. Але у перспективі 1 року планую брати 2-3 кімнатну із хорошим сполученням до школи.
Важливо у ваших коментарях: локація і варіанти в Києві. Передмістя уже розглядав, не фонтан. Мені деякі (Прохожий, Кінконговець, Ейрмакс) відписали категорично - продавати, бо неліквід.
Бюджет - 60-65 Куо

Дякую за будь-який коментар. Не хочу влетіти з розташуванням, тому ваш досвід по різних локаціях вивчу ретельно! Читаю гілку і багато розумного засвоїв.
Дякую !!! Прошу тапками не кидати :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Парни,пару недель назад, заехал в субботу глянуть, с каким рвением метробуд работает в районе Варшавского микрорайона, и случайно заметил активную стройку недалеко от Кристер-Града. Кто бы это мог быть? Может ДБК, на своём пятачке, решил ещё один дом вбабахать?Или мини ТРЦ какой нибудь строятЗображення
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:49

  stas_rst написав:Доброго усім вечора!

Знову повертаюсь до наболілої теми, яку описував раніше. Повторю свій липневий пост, бо якраз ситуація змінилась. Зважаючи на ваш досвід на ринку КРЖН - ваша думка важлива!

Орендар таки з"хав із квартири через відсутність нових проектів у Києві. Квартира в ідеальному стані, бо жив наїздами.
Зараз квартиру можна продати з профітом у 20-25 % від ціни 2018 року, у прямому вимірі - сума 3-х річної аренди.
Район - Соф.Борщага, Мартинова

Головна дилема:
- продати, поки зовсім не вбитий ремонт, з врахуванням можливого лага по цінах вниз, з подальшою покупкою більшої площі для себе.
- здавати ще 3 роки, відбити 50% вартості квартири за сумою 5 років і тоді продати з пошарпаним ремонтом.

ПС. Все це можна розглядати з перспективою придбання через півроку-рік більшого житла для сім"ї. Жити є де, це вільний актив. Але у перспективі 1 року планую брати 2-3 кімнатну із хорошим сполученням до школи.
Важливо у ваших коментарях: локація і варіанти в Києві. Передмістя уже розглядав, не фонтан. Мені деякі (Прохожий, Кінконговець, Ейрмакс) відписали категорично - продавати, бо неліквід.
Бюджет - 60-65 Куо

Дякую за будь-який коментар. Не хочу влетіти з розташуванням, тому ваш досвід по різних локаціях вивчу ретельно! Читаю гілку і багато розумного засвоїв.
Дякую !!! Прошу тапками не кидати :)


Як на мене локація дійсно безперспективна, навіть швидкісного рейкового транспорту нема поряд. А купувати, де і що, так не зрозуміло твої вподобання і плани.
Оскільки оКРЖН більший КРЖН, то там придбати ти зможеш в любий момент в бажаній локації, і ціна особливо там не змінюється, а з КРЖН краще почекати до закінчення коронобєсія і повноти картити із дефолтами забудовників.
Якщо тре школа, то, думаю, тре дивитися на вторинку.
Як щодо Пущі-Водиці, там і трамвай, і спокійний район міста, хоча і віддалений.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 20:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stas_rst написав:Зараз квартиру можна продати з профітом у 20-25 % від ціни 2018 року, у прямому вимірі - сума 3-х річної аренди.
Район - Соф.Борщага, Мартинова

Я бы посоветовал продать.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 20:26

  zРадио написав:
  Прохожий написав:дай график по ЗВР с 2008го


Зображення


  Прохожий написав:и кстати да Я верю в вечный дорожай(с временными коррекциями) а ТЕБЯ таки считаю дураЧком, извини есличё... :mrgreen:


Да считай себе на здоровье. Из уст дурачка это не выглядит как оскорбление :mrgreen:

мы же вроде на ветке по ценам на КРЖН, не?
так а чё там с прелестью на минской за 200к?
за 80 сегодня можно отправить, эксперт? :mrgreen:

апд
кстати прочитай у меня в подписи цитату Ф.М.Достоевского, думаю ТЫ это ЦА)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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