Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:пидготивка у тому що ЗВР 29ярдив? можэ пэрэвирыты зир варто?
В 2008-м 38 млрд было, если что...
Прохожий написав:где то Я подобное уже слышал немного в другом исполнении типа скоро на рынок выйдут залоговые квартиры от банков и обрушат рынок и где? пеши исчо
Странный пример - когда ты такое слышал, рынок реально обвалился вдвое. Вот тебе и "пеши исчо". Поди, ты и тогда до начала кризиса верил в вечный дорожай, а тех, кто говорил о неминуемой коррекции, считал дураками?
дай график по ЗВР с 2008го
за ТВОЮ прелесть на минской за 200куе на сегодня хоть 80 дадут, эксперт?
"тогда" это когда Я так и не понял да ладно не суть... и кстати да Я верю в вечный дорожай(с временными коррекциями) а ТЕБЯ таки считаю дураЧком, извини есличё...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Знову повертаюсь до наболілої теми, яку описував раніше. Повторю свій липневий пост, бо якраз ситуація змінилась. Зважаючи на ваш досвід на ринку КРЖН - ваша думка важлива!
Орендар таки з"хав із квартири через відсутність нових проектів у Києві. Квартира в ідеальному стані, бо жив наїздами. Зараз квартиру можна продати з профітом у 20-25 % від ціни 2018 року, у прямому вимірі - сума 3-х річної аренди. Район - Соф.Борщага, Мартинова
Головна дилема: - продати, поки зовсім не вбитий ремонт, з врахуванням можливого лага по цінах вниз, з подальшою покупкою більшої площі для себе. - здавати ще 3 роки, відбити 50% вартості квартири за сумою 5 років і тоді продати з пошарпаним ремонтом.
ПС. Все це можна розглядати з перспективою придбання через півроку-рік більшого житла для сім"ї. Жити є де, це вільний актив. Але у перспективі 1 року планую брати 2-3 кімнатну із хорошим сполученням до школи. Важливо у ваших коментарях: локація і варіанти в Києві. Передмістя уже розглядав, не фонтан. Мені деякі (Прохожий, Кінконговець, Ейрмакс) відписали категорично - продавати, бо неліквід. Бюджет - 60-65 Куо
Дякую за будь-який коментар. Не хочу влетіти з розташуванням, тому ваш досвід по різних локаціях вивчу ретельно! Читаю гілку і багато розумного засвоїв. Дякую !!! Прошу тапками не кидати
Парни,пару недель назад, заехал в субботу глянуть, с каким рвением метробуд работает в районе Варшавского микрорайона, и случайно заметил активную стройку недалеко от Кристер-Града. Кто бы это мог быть? Может ДБК, на своём пятачке, решил ещё один дом вбабахать?Или мини ТРЦ какой нибудь строят
Знову повертаюсь до наболілої теми, яку описував раніше. Повторю свій липневий пост, бо якраз ситуація змінилась. Зважаючи на ваш досвід на ринку КРЖН - ваша думка важлива!
Орендар таки з"хав із квартири через відсутність нових проектів у Києві. Квартира в ідеальному стані, бо жив наїздами. Зараз квартиру можна продати з профітом у 20-25 % від ціни 2018 року, у прямому вимірі - сума 3-х річної аренди. Район - Соф.Борщага, Мартинова
Головна дилема: - продати, поки зовсім не вбитий ремонт, з врахуванням можливого лага по цінах вниз, з подальшою покупкою більшої площі для себе. - здавати ще 3 роки, відбити 50% вартості квартири за сумою 5 років і тоді продати з пошарпаним ремонтом.
ПС. Все це можна розглядати з перспективою придбання через півроку-рік більшого житла для сім"ї. Жити є де, це вільний актив. Але у перспективі 1 року планую брати 2-3 кімнатну із хорошим сполученням до школи. Важливо у ваших коментарях: локація і варіанти в Києві. Передмістя уже розглядав, не фонтан. Мені деякі (Прохожий, Кінконговець, Ейрмакс) відписали категорично - продавати, бо неліквід. Бюджет - 60-65 Куо
Дякую за будь-який коментар. Не хочу влетіти з розташуванням, тому ваш досвід по різних локаціях вивчу ретельно! Читаю гілку і багато розумного засвоїв. Дякую !!! Прошу тапками не кидати
Як на мене локація дійсно безперспективна, навіть швидкісного рейкового транспорту нема поряд. А купувати, де і що, так не зрозуміло твої вподобання і плани. Оскільки оКРЖН більший КРЖН, то там придбати ти зможеш в любий момент в бажаній локації, і ціна особливо там не змінюється, а з КРЖН краще почекати до закінчення коронобєсія і повноти картити із дефолтами забудовників. Якщо тре школа, то, думаю, тре дивитися на вторинку. Як щодо Пущі-Водиці, там і трамвай, і спокійний район міста, хоча і віддалений.