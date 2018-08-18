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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5194519551965197

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:49

  stas_rst написав:Доброго усім вечора!

Знову повертаюсь до наболілої теми, яку описував раніше. Повторю свій липневий пост, бо якраз ситуація змінилась. Зважаючи на ваш досвід на ринку КРЖН - ваша думка важлива!

Орендар таки з"хав із квартири через відсутність нових проектів у Києві. Квартира в ідеальному стані, бо жив наїздами.
Зараз квартиру можна продати з профітом у 20-25 % від ціни 2018 року, у прямому вимірі - сума 3-х річної аренди.
Район - Соф.Борщага, Мартинова

Головна дилема:
- продати, поки зовсім не вбитий ремонт, з врахуванням можливого лага по цінах вниз, з подальшою покупкою більшої площі для себе.
- здавати ще 3 роки, відбити 50% вартості квартири за сумою 5 років і тоді продати з пошарпаним ремонтом.

ПС. Все це можна розглядати з перспективою придбання через півроку-рік більшого житла для сім"ї. Жити є де, це вільний актив. Але у перспективі 1 року планую брати 2-3 кімнатну із хорошим сполученням до школи.
Важливо у ваших коментарях: локація і варіанти в Києві. Передмістя уже розглядав, не фонтан. Мені деякі (Прохожий, Кінконговець, Ейрмакс) відписали категорично - продавати, бо неліквід.
Бюджет - 60-65 Куо

Дякую за будь-який коментар. Не хочу влетіти з розташуванням, тому ваш досвід по різних локаціях вивчу ретельно! Читаю гілку і багато розумного засвоїв.
Дякую !!! Прошу тапками не кидати :)


Як на мене локація дійсно безперспективна, навіть швидкісного рейкового транспорту нема поряд. А купувати, де і що, так не зрозуміло твої вподобання і плани.
Оскільки оКРЖН більший КРЖН, то там придбати ти зможеш в любий момент в бажаній локації, і ціна особливо там не змінюється, а з КРЖН краще почекати до закінчення коронобєсія і повноти картити із дефолтами забудовників.
Якщо тре школа, то, думаю, тре дивитися на вторинку.
Як щодо Пущі-Водиці, там і трамвай, і спокійний район міста, хоча і віддалений.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 20:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stas_rst написав:Зараз квартиру можна продати з профітом у 20-25 % від ціни 2018 року, у прямому вимірі - сума 3-х річної аренди.
Район - Соф.Борщага, Мартинова

Я бы посоветовал продать.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 21:09

  stas_rst написав:Доброго усім вечора!

Знову повертаюсь до наболілої теми, яку описував раніше. Повторю свій липневий пост, бо якраз ситуація змінилась. Зважаючи на ваш досвід на ринку КРЖН - ваша думка важлива!

Орендар таки з"хав із квартири через відсутність нових проектів у Києві. Квартира в ідеальному стані, бо жив наїздами.
Зараз квартиру можна продати з профітом у 20-25 % від ціни 2018 року, у прямому вимірі - сума 3-х річної аренди.
Район - Соф.Борщага, Мартинова

Головна дилема:
- продати, поки зовсім не вбитий ремонт, з врахуванням можливого лага по цінах вниз, з подальшою покупкою більшої площі для себе.
- здавати ще 3 роки, відбити 50% вартості квартири за сумою 5 років і тоді продати з пошарпаним ремонтом.

ПС. Все це можна розглядати з перспективою придбання через півроку-рік більшого житла для сім"ї. Жити є де, це вільний актив. Але у перспективі 1 року планую брати 2-3 кімнатну із хорошим сполученням до школи.
Важливо у ваших коментарях: локація і варіанти в Києві. Передмістя уже розглядав, не фонтан. Мені деякі (Прохожий, Кінконговець, Ейрмакс) відписали категорично - продавати, бо неліквід.
Бюджет - 60-65 Куо

Дякую за будь-який коментар. Не хочу влетіти з розташуванням, тому ваш досвід по різних локаціях вивчу ретельно! Читаю гілку і багато розумного засвоїв.
Дякую !!! Прошу тапками не кидати :)


Смотрите, Вы, я так понял, планируете расширить жилье ввиду относительно не давнего прибавления в семье. Собственно, ребенок скоро пойдет в школу.
Для меня реформа образования стала не самым приятным сюрпризом, а именно в той части, которая относится к тому, что можешь посещать школу только ту, к которой относится твой дом. Альтернатива - негосударственные школы.
Поэтому или смотрите на школу, к которой относится будущая локация проживания или будьте готовы возить и платить.
Если Вы не столкнулись еще с этой проблемой, то когда придет время, она станет в полный рост.
У меня много знакомых всю жизнь возили через полгорода детей в хорошие школы, но сейчас этот вопрос трансформировался. Есть знакомые, которые проживая на Теремках, возят ребенка в Лисову казку на Святошино. Каждый день. Туда и обратно.
Есть знакомые, которые делают липовые договора аренды, чтобы водить в интересующую государственную школу. Это уже из вопроса морали.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 21:41

flyman Флай, я жив в Ірпіні, 33 км. до роботи. Це явно не для мене у даній ситуації. Зараз 17,5 км., але пр.Перемоги в годину пік може будь-кого вбити морально.
Можливо, на пенсії ближче до твоїх кавалірок :) і то, якщо лікарня буде поруч :)
За поради дякую без іронії !
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 21:42

rjkz Дякую за відповідь і те, що відгукнулись на прохання порадити !
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 22:01

  stas_rst написав:rjkz Дякую за відповідь і те, що відгукнулись на прохання порадити !

Учитесь у всех,не повторяйте никого
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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