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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 07 вер, 2020 19:49
stas_rst написав:
Доброго усім вечора!
Знову повертаюсь до наболілої теми, яку описував раніше. Повторю свій липневий пост, бо якраз ситуація змінилась. Зважаючи на ваш досвід на ринку КРЖН - ваша думка важлива!
Орендар таки з"хав із квартири через відсутність нових проектів у Києві. Квартира в ідеальному стані, бо жив наїздами.
Зараз квартиру можна продати з профітом у 20-25 % від ціни 2018 року, у прямому вимірі - сума 3-х річної аренди.
Район - Соф.Борщага, Мартинова
Головна дилема:
- продати, поки зовсім не вбитий ремонт, з врахуванням можливого лага по цінах вниз, з подальшою покупкою більшої площі для себе.
- здавати ще 3 роки, відбити 50% вартості квартири за сумою 5 років і тоді продати з пошарпаним ремонтом.
ПС. Все це можна розглядати з перспективою придбання через півроку-рік більшого житла для сім"ї. Жити є де, це вільний актив. Але у перспективі 1 року планую брати 2-3 кімнатну із хорошим сполученням до школи.
Важливо у ваших коментарях: локація і варіанти в Києві. Передмістя уже розглядав, не фонтан. Мені деякі (Прохожий, Кінконговець, Ейрмакс) відписали категорично - продавати, бо неліквід.
Бюджет - 60-65 Куо
Дякую за будь-який коментар. Не хочу влетіти з розташуванням, тому ваш досвід по різних локаціях вивчу ретельно! Читаю гілку і багато розумного засвоїв.
Дякую !!! Прошу тапками не кидати
Як на мене локація дійсно безперспективна, навіть швидкісного рейкового транспорту нема поряд. А купувати, де і що, так не зрозуміло твої вподобання і плани.
Оскільки оКРЖН більший КРЖН, то там придбати ти зможеш в любий момент в бажаній локації, і ціна особливо там не змінюється, а з КРЖН краще почекати до закінчення коронобєсія і повноти картити із дефолтами забудовників.
Якщо тре школа, то, думаю, тре дивитися на вторинку.
Як щодо Пущі-Водиці, там і трамвай, і спокійний район міста, хоча і віддалений.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Пон 07 вер, 2020 20:25
stas_rst написав:
Зараз квартиру можна продати з профітом у 20-25 % від ціни 2018 року, у прямому вимірі - сума 3-х річної аренди.
Район - Соф.Борщага, Мартинова
Я бы посоветовал продать.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 21:09
stas_rst написав:
Доброго усім вечора!
Знову повертаюсь до наболілої теми, яку описував раніше. Повторю свій липневий пост, бо якраз ситуація змінилась. Зважаючи на ваш досвід на ринку КРЖН - ваша думка важлива!
Орендар таки з"хав із квартири через відсутність нових проектів у Києві. Квартира в ідеальному стані, бо жив наїздами.
Зараз квартиру можна продати з профітом у 20-25 % від ціни 2018 року, у прямому вимірі - сума 3-х річної аренди.
Район - Соф.Борщага, Мартинова
Головна дилема:
- продати, поки зовсім не вбитий ремонт, з врахуванням можливого лага по цінах вниз, з подальшою покупкою більшої площі для себе.
- здавати ще 3 роки, відбити 50% вартості квартири за сумою 5 років і тоді продати з пошарпаним ремонтом.
ПС. Все це можна розглядати з перспективою придбання через півроку-рік більшого житла для сім"ї. Жити є де, це вільний актив. Але у перспективі 1 року планую брати 2-3 кімнатну із хорошим сполученням до школи.
Важливо у ваших коментарях: локація і варіанти в Києві. Передмістя уже розглядав, не фонтан. Мені деякі (Прохожий, Кінконговець, Ейрмакс) відписали категорично - продавати, бо неліквід.
Бюджет - 60-65 Куо
Дякую за будь-який коментар. Не хочу влетіти з розташуванням, тому ваш досвід по різних локаціях вивчу ретельно! Читаю гілку і багато розумного засвоїв.
Дякую !!! Прошу тапками не кидати
Смотрите, Вы, я так понял, планируете расширить жилье ввиду относительно не давнего прибавления в семье. Собственно, ребенок скоро пойдет в школу.
Для меня реформа образования стала не самым приятным сюрпризом, а именно в той части, которая относится к тому, что можешь посещать школу только ту, к которой относится твой дом. Альтернатива - негосударственные школы.
Поэтому или смотрите на школу, к которой относится будущая локация проживания или будьте готовы возить и платить.
Если Вы не столкнулись еще с этой проблемой, то когда придет время, она станет в полный рост.
У меня много знакомых всю жизнь возили через полгорода детей в хорошие школы, но сейчас этот вопрос трансформировался. Есть знакомые, которые проживая на Теремках, возят ребенка в Лисову казку на Святошино. Каждый день. Туда и обратно.
Есть знакомые, которые делают липовые договора аренды, чтобы водить в интересующую государственную школу. Это уже из вопроса морали.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 21:41
flyman
Флай, я жив в Ірпіні, 33 км. до роботи. Це явно не для мене у даній ситуації. Зараз 17,5 км., але пр.Перемоги в годину пік може будь-кого вбити морально.
Можливо, на пенсії ближче до твоїх кавалірок
і то, якщо лікарня буде поруч
За поради дякую без іронії !
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Додано: Пон 07 вер, 2020 21:42
rjkz Дякую за відповідь і те, що відгукнулись на прохання порадити !
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Додано: Пон 07 вер, 2020 22:01
stas_rst написав:rjkz
Дякую за відповідь і те, що відгукнулись на прохання порадити !
Учитесь у всех,не повторяйте никого
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Пон 07 вер, 2020 22:45
Мизантрóп
так і роблю
тільки ж бажаючих порадити - обмаль. А потролити - черга.
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stas_rst
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Додано: Пон 07 вер, 2020 22:46
Прохожий написав:
где то Я подобное уже слышал немного в другом исполнении
типа скоро на рынок выйдут залоговые квартиры от банков и обрушат рынок
и где?
пеши исчо
А какой у вас прогноз?
Для сравнения интересно.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 23:02
stas_rst написав:Мизантрóп
так і роблю
тільки ж бажаючих порадити - обмаль. А потролити - черга.
тут есть люди, которым что высморкаться, что посоветовать - одновалентно. большие эксперты по многим насущным вопросам современности, от акций до локаций.
зы. оттолкнитесь от чуйки. если нет ощущения, что цены сильно просядут вниз, зачем продавать объект, способный генерировать кэш? тем более, что покупать именно сейчас не планируете.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 23:10
stas_rst написав:
Доброго усім вечора!
Знову повертаюсь до наболілої теми, яку описував раніше. Повторю свій липневий пост, бо якраз ситуація змінилась. Зважаючи на ваш досвід на ринку КРЖН - ваша думка важлива!
Орендар таки з"хав із квартири через відсутність нових проектів у Києві. Квартира в ідеальному стані, бо жив наїздами.
Зараз квартиру можна продати з профітом у 20-25 % від ціни 2018 року, у прямому вимірі - сума 3-х річної аренди.
Район - Соф.Борщага, Мартинова
Головна дилема:
- продати, поки зовсім не вбитий ремонт, з врахуванням можливого лага по цінах вниз, з подальшою покупкою більшої площі для себе.
- здавати ще 3 роки, відбити 50% вартості квартири за сумою 5 років і тоді продати з пошарпаним ремонтом.
ПС. Все це можна розглядати з перспективою придбання через півроку-рік більшого житла для сім"ї. Жити є де, це вільний актив. Але у перспективі 1 року планую брати 2-3 кімнатну із хорошим сполученням до школи.
Важливо у ваших коментарях: локація і варіанти в Києві. Передмістя уже розглядав, не фонтан. Мені деякі (Прохожий, Кінконговець, Ейрмакс) відписали категорично - продавати, бо неліквід.
Бюджет - 60-65 Куо
Дякую за будь-який коментар. Не хочу влетіти з розташуванням, тому ваш досвід по різних локаціях вивчу ретельно! Читаю гілку і багато розумного засвоїв.
Дякую !!! Прошу тапками не кидати
Я зашел на ветку, прочитать супер выгодные бизнес инвестиции в кирпич. Как всегда гуру про кладовки пишут.
Я нашел только это сообщение:Куда Вы потратите проданные деньги?
В этом случае, защитные уже активы подорожали
. Евро с 1.04 до 1.19+ (у меня до восстребования 4%(3.2%), дефакт с 1.08 до 1.25 ), фунт с 1.14 к 1.33. Золото в с 1400 к 1950.
Если Вы возъмете банку 3-литрую, туда положите фунт-стерлинга купленный по 1.14 и через год 1.33. на То у вас 19% годовых! И даже 19% за 6 месяцев. У него был рост к 1.99
Что вы хотите сделать, не понятно.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
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