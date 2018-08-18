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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5195519651975198

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 23:16

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Yuri_T написав:
  stas_rst написав:Мизантрóп так і роблю :) тільки ж бажаючих порадити - обмаль. А потролити - черга.

тут есть люди, которым что высморкаться, что посоветовать - одновалентно. большие эксперты по многим насущным вопросам современности, от акций до локаций.

зы. оттолкнитесь от чуйки. если нет ощущения, что цены сильно просядут вниз, зачем продавать объект, способный генерировать кэш? тем более, что покупать именно сейчас не планируете.
Питання на моменті - взяти більше за об’єкт з свіжим і непоганим ремонтом чи здавати 2 роки і ремонт таки піде в мінус. Зараз квартира готова для заїзду навіть без мінімальної косметики. Тобто розрахунок на тих, хто взяв і живе.
Яка вона буде за 2 роки навіть із доходом 6куо, то питання.
Потім цих 6 куо на фоні загального стану можуть вилізти в тисяч 5-6 в мінус вартості.
Тому й питаю :(
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 23:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:Я зашел на ветку, прочитать супер выгодные бизнес инвестиции в кирпич. Как всегда гуру про кладовки пишут.

дик, тотальне зубожыння, крах доллара, купуэм на останны КРЖН
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 23:21

  stas_rst написав:
Yuri_T написав:
  stas_rst написав:Мизантрóп так і роблю :) тільки ж бажаючих порадити - обмаль. А потролити - черга.

тут есть люди, которым что высморкаться, что посоветовать - одновалентно. большие эксперты по многим насущным вопросам современности, от акций до локаций.

зы. оттолкнитесь от чуйки. если нет ощущения, что цены сильно просядут вниз, зачем продавать объект, способный генерировать кэш? тем более, что покупать именно сейчас не планируете.
Питання на моменті - взяти більше за об’єкт з свіжим і непоганим ремонтом чи здавати 2 роки і ремонт таки піде в мінус. Зараз квартира готова для заїзду навіть без мінімальної косметики. Тобто розрахунок на тих, хто взяв і живе.
Яка вона буде за 2 роки навіть із доходом 6куо, то питання.
Потім цих 6 куо на фоні загального стану можуть вилізти в тисяч 5-6 в мінус вартості.
Тому й питаю :(

якщо хочеш захеджувати ризик, то тримай нерухомість,
якщо хочеш ризикнути - продавай
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 23:38

stas_rst
потому и сложно советовать, что у каждого свои тараканы в голове.
у вас, например, относительно ремонта и его влияния на цену квадрата.
если считаете, что это имеет значения для ценообразования и найдёте сейчас покупателя под это состояние ремонта, а, получив деньги, сможете сохранить их для будущей покупки - тогда без раздумий ищите и продавайте.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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