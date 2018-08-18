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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 07 вер, 2020 23:16
Yuri_T написав: stas_rst написав:Мизантрóп
так і роблю
тільки ж бажаючих порадити - обмаль. А потролити - черга.
тут есть люди, которым что высморкаться, что посоветовать - одновалентно. большие эксперты по многим насущным вопросам современности, от акций до локаций.
зы. оттолкнитесь от чуйки. если нет ощущения, что цены сильно просядут вниз, зачем продавать объект, способный генерировать кэш? тем более, что покупать именно сейчас не планируете.
Питання на моменті - взяти більше за об’єкт з свіжим і непоганим ремонтом чи здавати 2 роки і ремонт таки піде в мінус. Зараз квартира готова для заїзду навіть без мінімальної косметики. Тобто розрахунок на тих, хто взяв і живе.
Яка вона буде за 2 роки навіть із доходом 6куо, то питання.
Потім цих 6 куо на фоні загального стану можуть вилізти в тисяч 5-6 в мінус вартості.
Тому й питаю
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Додано: Пон 07 вер, 2020 23:19
proftpd66 написав:
Я зашел на ветку, прочитать супер выгодные бизнес инвестиции в кирпич. Как всегда гуру про кладовки пишут.
дик, тотальне зубожыння, крах доллара, купуэм на останны КРЖН
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Пон 07 вер, 2020 23:21
stas_rst написав: Yuri_T написав: stas_rst написав:Мизантрóп
так і роблю
тільки ж бажаючих порадити - обмаль. А потролити - черга.
тут есть люди, которым что высморкаться, что посоветовать - одновалентно. большие эксперты по многим насущным вопросам современности, от акций до локаций.
зы. оттолкнитесь от чуйки. если нет ощущения, что цены сильно просядут вниз, зачем продавать объект, способный генерировать кэш? тем более, что покупать именно сейчас не планируете.
Питання на моменті - взяти більше за об’єкт з свіжим і непоганим ремонтом чи здавати 2 роки і ремонт таки піде в мінус. Зараз квартира готова для заїзду навіть без мінімальної косметики. Тобто розрахунок на тих, хто взяв і живе.
Яка вона буде за 2 роки навіть із доходом 6куо, то питання.
Потім цих 6 куо на фоні загального стану можуть вилізти в тисяч 5-6 в мінус вартості.
Тому й питаю
якщо хочеш захеджувати ризик, то тримай нерухомість,
якщо хочеш ризикнути - продавай
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Додано: Пон 07 вер, 2020 23:38
stas_rst
потому и сложно советовать, что у каждого свои тараканы в голове.
у вас, например, относительно ремонта и его влияния на цену квадрата.
если считаете, что это имеет значения для ценообразования и найдёте сейчас покупателя под это состояние ремонта, а, получив деньги, сможете сохранить их для будущей покупки - тогда без раздумий ищите и продавайте.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 00:15
stas_rst написав:
Доброго усім вечора!
............................................
Головна дилема:
- продати, поки зовсім не вбитий ремонт, з врахуванням можливого лага по цінах вниз, з подальшою покупкою більшої площі для себе.
- здавати ще 3 роки, відбити 50% вартості квартири за сумою 5 років і тоді продати з пошарпаним ремонтом.
......................
Я думаю, что ты переоцениваешь степень влияния качества ремонта на итоговую цену квартиры при продаже
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Damien
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Додано: Вів 08 вер, 2020 00:55
stas_rst написав:
Головна дилема:
- продати, поки зовсім не вбитий ремонт, з врахуванням можливого лага по цінах вниз, з подальшою покупкою більшої площі для себе.
- здавати ще 3 роки, відбити 50% вартості квартири за сумою 5 років і тоді продати з пошарпаним ремонтом.
Конкретно сейчас отличное время для сдачи в аренду. Соседи ищут в моем же доме - предложений ниже 8000 грн. нет (средняя 8500), и то звонят по свежему объявлению, а объект уже сдан. Это при том, что месяца полтора назад на Сландо были предложения за 7000-7500.
Они же рассказывали - их родственник снимает 1-комнатную на Демеевской в 15-20 минутах от метро. Снимали до карантина за 13500, на время карантина снизили до 10000, а сейчас лупанули 15000 - ниче, продолжают снимать).
То есть сейчас Вы можете сдать быстро и по более высокой цене.
Если верите в обвал цен - продавайте. Но мне кажется, лучше искать другие варианты для расширения, чтобы сохранить этот актив, который генерит кешфло. Например, взять кредит, в долг и т.д. на расширение, а отдавать с аренды этой квартиры и с ежемесячного дохода. Но опять же, зависит ото того, что у Вас уже есть на это расширение.
Кроме того, КАК надо убить ремонт за 2 года, чтобы это повлияло на цену продажи? а мелкие косяки при просмотре никто и не заметит. Тем более, что многие все равно будут что-то переделывать под себя. Ваш ремонт - это отражение Вашего вкуса, у покупана он на 90% будет отличаться.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 07:28
[quote stas_rst"][/quote]
Подытожим просто: сдаётся-сдавать,если нет-избавляться.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Вів 08 вер, 2020 09:30
Прохожий написав: zРадио написав:
Насчет вторички не переживайте - она будет падать вслед за первичкой. В течение полугода на рынок продажи выйдет огромное количество недостроев по переуступке - их будут сбрасывать и перекупы, и лорды, и инвесторы "для себя", резонно опасаясь краха застройщика, или значительной задержки сдачи. Это предложение непременно будет давить и на цену вторички
где то Я подобное уже слышал немного в другом исполнении
типа скоро на рынок выйдут залоговые квартиры от банков и обрушат рынок
и где?
пеши исчо
Нескольким крупным банкам, у которых есть думающие головы, просто договориться о том, что не надо делать глупостей и вываливать залоговое на рынок. Кроме того, чтобы выставить на продажу, надо изрядно попотеть в работе с жильцами.
Недостроями владеют тысячи "инвесторов" ( а может только сотни), в них никто не живёт, коллективный разум не сработает
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Serg-ik
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Додано: Вів 08 вер, 2020 09:38
zРадио написав:
Насчет вторички не переживайте - она будет падать вслед за первичкой. В течение полугода на рынок продажи выйдет огромное количество недостроев по переуступке - их будут сбрасывать и перекупы, и лорды, и инвесторы "для себя", резонно опасаясь краха застройщика, или значительной задержки сдачи. Это предложение непременно будет давить и на цену вторички
Сброс недостроев инвесторами Оркады повлиял, хотя бы, на цены других застройщиков? Я уже не говорю о вторичке. Или только в сторону повышения?
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Додано: Вів 08 вер, 2020 09:42
Serg-ik написав:
Нескольким крупным банкам, у которых есть думающие головы, просто договориться о том, что не надо делать глупостей и вываливать залоговое на рынок. Кроме того, чтобы выставить на продажу, надо изрядно попотеть в работе с жильцами.
Недостроями владеют тысячи "инвесторов" ( а может только сотни), в них никто не живёт, коллективный разум не сработает
Банки между собой даже не пытались договориться никогда. У них часто не получается договориться об общей стратегии даже по одному общему заемщику. А о том, чтобы по рынку - утопия. Так что все что мы видели по продаже залогов банками - это и был +/- свободный рынок. Можете экстраполировать его на инвесторов.
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