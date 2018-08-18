Додано: Вів 08 вер, 2020 00:55

stas_rst написав: Головна дилема:

- продати, поки зовсім не вбитий ремонт, з врахуванням можливого лага по цінах вниз, з подальшою покупкою більшої площі для себе.

- здавати ще 3 роки, відбити 50% вартості квартири за сумою 5 років і тоді продати з пошарпаним ремонтом. Головна дилема:- продати, поки зовсім не вбитий ремонт, з врахуванням можливого лага по цінах вниз, з подальшою покупкою більшої площі для себе.- здавати ще 3 роки, відбити 50% вартості квартири за сумою 5 років і тоді продати з пошарпаним ремонтом.

Конкретно сейчас отличное время для сдачи в аренду. Соседи ищут в моем же доме - предложений ниже 8000 грн. нет (средняя 8500), и то звонят по свежему объявлению, а объект уже сдан. Это при том, что месяца полтора назад на Сландо были предложения за 7000-7500.Они же рассказывали - их родственник снимает 1-комнатную на Демеевской в 15-20 минутах от метро. Снимали до карантина за 13500, на время карантина снизили до 10000, а сейчас лупанули 15000 - ниче, продолжают снимать).То есть сейчас Вы можете сдать быстро и по более высокой цене.Если верите в обвал цен - продавайте. Но мне кажется, лучше искать другие варианты для расширения, чтобы сохранить этот актив, который генерит кешфло. Например, взять кредит, в долг и т.д. на расширение, а отдавать с аренды этой квартиры и с ежемесячного дохода. Но опять же, зависит ото того, что у Вас уже есть на это расширение.Кроме того, КАК надо убить ремонт за 2 года, чтобы это повлияло на цену продажи? а мелкие косяки при просмотре никто и не заметит. Тем более, что многие все равно будут что-то переделывать под себя. Ваш ремонт - это отражение Вашего вкуса, у покупана он на 90% будет отличаться.