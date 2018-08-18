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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5196519751985199>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 23:38

stas_rst
потому и сложно советовать, что у каждого свои тараканы в голове.
у вас, например, относительно ремонта и его влияния на цену квадрата.
если считаете, что это имеет значения для ценообразования и найдёте сейчас покупателя под это состояние ремонта, а, получив деньги, сможете сохранить их для будущей покупки - тогда без раздумий ищите и продавайте.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 00:15

  stas_rst написав:Доброго усім вечора!

............................................
Головна дилема:
- продати, поки зовсім не вбитий ремонт, з врахуванням можливого лага по цінах вниз, з подальшою покупкою більшої площі для себе.
- здавати ще 3 роки, відбити 50% вартості квартири за сумою 5 років і тоді продати з пошарпаним ремонтом.

......................

Я думаю, что ты переоцениваешь степень влияния качества ремонта на итоговую цену квартиры при продаже
Damien
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 00:55

  stas_rst написав:Головна дилема:
- продати, поки зовсім не вбитий ремонт, з врахуванням можливого лага по цінах вниз, з подальшою покупкою більшої площі для себе.
- здавати ще 3 роки, відбити 50% вартості квартири за сумою 5 років і тоді продати з пошарпаним ремонтом.

Конкретно сейчас отличное время для сдачи в аренду. Соседи ищут в моем же доме - предложений ниже 8000 грн. нет (средняя 8500), и то звонят по свежему объявлению, а объект уже сдан. Это при том, что месяца полтора назад на Сландо были предложения за 7000-7500.

Они же рассказывали - их родственник снимает 1-комнатную на Демеевской в 15-20 минутах от метро. Снимали до карантина за 13500, на время карантина снизили до 10000, а сейчас лупанули 15000 - ниче, продолжают снимать).

То есть сейчас Вы можете сдать быстро и по более высокой цене.

Если верите в обвал цен - продавайте. Но мне кажется, лучше искать другие варианты для расширения, чтобы сохранить этот актив, который генерит кешфло. Например, взять кредит, в долг и т.д. на расширение, а отдавать с аренды этой квартиры и с ежемесячного дохода. Но опять же, зависит ото того, что у Вас уже есть на это расширение.

Кроме того, КАК надо убить ремонт за 2 года, чтобы это повлияло на цену продажи? а мелкие косяки при просмотре никто и не заметит. Тем более, что многие все равно будут что-то переделывать под себя. Ваш ремонт - это отражение Вашего вкуса, у покупана он на 90% будет отличаться.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 07:28

[quote stas_rst"][/quote]
Подытожим просто: сдаётся-сдавать,если нет-избавляться.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 09:30

  Прохожий написав:
  zРадио написав:
Насчет вторички не переживайте - она будет падать вслед за первичкой. В течение полугода на рынок продажи выйдет огромное количество недостроев по переуступке - их будут сбрасывать и перекупы, и лорды, и инвесторы "для себя", резонно опасаясь краха застройщика, или значительной задержки сдачи. Это предложение непременно будет давить и на цену вторички

где то Я подобное уже слышал немного в другом исполнении
типа скоро на рынок выйдут залоговые квартиры от банков и обрушат рынок
и где?
пеши исчо :mrgreen:

Нескольким крупным банкам, у которых есть думающие головы, просто договориться о том, что не надо делать глупостей и вываливать залоговое на рынок. Кроме того, чтобы выставить на продажу, надо изрядно попотеть в работе с жильцами.
Недостроями владеют тысячи "инвесторов" ( а может только сотни), в них никто не живёт, коллективный разум не сработает
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 09:38

  zРадио написав:
Насчет вторички не переживайте - она будет падать вслед за первичкой. В течение полугода на рынок продажи выйдет огромное количество недостроев по переуступке - их будут сбрасывать и перекупы, и лорды, и инвесторы "для себя", резонно опасаясь краха застройщика, или значительной задержки сдачи. Это предложение непременно будет давить и на цену вторички

Сброс недостроев инвесторами Оркады повлиял, хотя бы, на цены других застройщиков? Я уже не говорю о вторичке. Или только в сторону повышения?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 09:42

  Serg-ik написав:Нескольким крупным банкам, у которых есть думающие головы, просто договориться о том, что не надо делать глупостей и вываливать залоговое на рынок. Кроме того, чтобы выставить на продажу, надо изрядно попотеть в работе с жильцами.
Недостроями владеют тысячи "инвесторов" ( а может только сотни), в них никто не живёт, коллективный разум не сработает

Банки между собой даже не пытались договориться никогда. У них часто не получается договориться об общей стратегии даже по одному общему заемщику. А о том, чтобы по рынку - утопия. Так что все что мы видели по продаже залогов банками - это и был +/- свободный рынок. Можете экстраполировать его на инвесторов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 09:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Ваш ремонт - это отражение Вашего вкуса, у покупана он на 90% будет отличаться.

Натт, дякую за відповідь.
Питання не мого смаку, а реального стану квартири. Була перша здача з нульовою амортизацією за два роки.
Тому зачепився за ремонт як фактично готовий для заселення без будь-яких вкладень.
Ну хіба що меблі доставлять і додаткову техніку на кухню.

ПС. Більше хвилює перспектива ліквідності локації і прогнози по ній від наших окремих форумчан, хоча в Мартинова вона досить непогана, ІМХО.

УСІМ дякую за коментарі і відповіді! Позиція зрозуміла і логічна.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:их родственник снимает 1-комнатную на Демеевской в 15-20 минутах от метро. Снимали до карантина за 13500, на время карантина снизили до 10000, а сейчас лупанули 15000 - ниче, продолжают снимать).

Это каким деревянным надо быть, чтобы не съехать в другую квартиру-больше и дешевле?!
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:12

  Serg-ik написав:
  Natt написав:их родственник снимает 1-комнатную на Демеевской в 15-20 минутах от метро. Снимали до карантина за 13500, на время карантина снизили до 10000, а сейчас лупанули 15000 - ниче, продолжают снимать).

Это каким деревянным надо быть, чтобы не съехать в другую квартиру-больше и дешевле?!

Вы часто сбегаете со своими тремя(???) детьми с обжитой квартиры и с приличным, возможно, ремонтом и подходящей локацией со школами и садиками и возможно даже почти бесплатным гаражом во дворе из за повышения квартплаты на 5-10% лендлордом которому просто срочно надо отремонтировать 10 летний Логан?
барабашов
 
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