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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 вер, 2020 23:38
stas_rst
потому и сложно советовать, что у каждого свои тараканы в голове.
у вас, например, относительно ремонта и его влияния на цену квадрата.
если считаете, что это имеет значения для ценообразования и найдёте сейчас покупателя под это состояние ремонта, а, получив деньги, сможете сохранить их для будущей покупки - тогда без раздумий ищите и продавайте.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 00:15
stas_rst написав:
Доброго усім вечора!
............................................
Головна дилема:
- продати, поки зовсім не вбитий ремонт, з врахуванням можливого лага по цінах вниз, з подальшою покупкою більшої площі для себе.
- здавати ще 3 роки, відбити 50% вартості квартири за сумою 5 років і тоді продати з пошарпаним ремонтом.
......................
Я думаю, что ты переоцениваешь степень влияния качества ремонта на итоговую цену квартиры при продаже
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Додано: Вів 08 вер, 2020 00:55
stas_rst написав:
Головна дилема:
- продати, поки зовсім не вбитий ремонт, з врахуванням можливого лага по цінах вниз, з подальшою покупкою більшої площі для себе.
- здавати ще 3 роки, відбити 50% вартості квартири за сумою 5 років і тоді продати з пошарпаним ремонтом.
Конкретно сейчас отличное время для сдачи в аренду. Соседи ищут в моем же доме - предложений ниже 8000 грн. нет (средняя 8500), и то звонят по свежему объявлению, а объект уже сдан. Это при том, что месяца полтора назад на Сландо были предложения за 7000-7500.
Они же рассказывали - их родственник снимает 1-комнатную на Демеевской в 15-20 минутах от метро. Снимали до карантина за 13500, на время карантина снизили до 10000, а сейчас лупанули 15000 - ниче, продолжают снимать).
То есть сейчас Вы можете сдать быстро и по более высокой цене.
Если верите в обвал цен - продавайте. Но мне кажется, лучше искать другие варианты для расширения, чтобы сохранить этот актив, который генерит кешфло. Например, взять кредит, в долг и т.д. на расширение, а отдавать с аренды этой квартиры и с ежемесячного дохода. Но опять же, зависит ото того, что у Вас уже есть на это расширение.
Кроме того, КАК надо убить ремонт за 2 года, чтобы это повлияло на цену продажи? а мелкие косяки при просмотре никто и не заметит. Тем более, что многие все равно будут что-то переделывать под себя. Ваш ремонт - это отражение Вашего вкуса, у покупана он на 90% будет отличаться.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 07:28
[quote stas_rst"][/quote]
Подытожим просто: сдаётся-сдавать,если нет-избавляться.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Вів 08 вер, 2020 09:30
Прохожий написав: zРадио написав:
Насчет вторички не переживайте - она будет падать вслед за первичкой. В течение полугода на рынок продажи выйдет огромное количество недостроев по переуступке - их будут сбрасывать и перекупы, и лорды, и инвесторы "для себя", резонно опасаясь краха застройщика, или значительной задержки сдачи. Это предложение непременно будет давить и на цену вторички
где то Я подобное уже слышал немного в другом исполнении
типа скоро на рынок выйдут залоговые квартиры от банков и обрушат рынок
и где?
пеши исчо
Нескольким крупным банкам, у которых есть думающие головы, просто договориться о том, что не надо делать глупостей и вываливать залоговое на рынок. Кроме того, чтобы выставить на продажу, надо изрядно попотеть в работе с жильцами.
Недостроями владеют тысячи "инвесторов" ( а может только сотни), в них никто не живёт, коллективный разум не сработает
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Додано: Вів 08 вер, 2020 09:38
zРадио написав:
Насчет вторички не переживайте - она будет падать вслед за первичкой. В течение полугода на рынок продажи выйдет огромное количество недостроев по переуступке - их будут сбрасывать и перекупы, и лорды, и инвесторы "для себя", резонно опасаясь краха застройщика, или значительной задержки сдачи. Это предложение непременно будет давить и на цену вторички
Сброс недостроев инвесторами Оркады повлиял, хотя бы, на цены других застройщиков? Я уже не говорю о вторичке. Или только в сторону повышения?
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Додано: Вів 08 вер, 2020 09:42
Serg-ik написав:
Нескольким крупным банкам, у которых есть думающие головы, просто договориться о том, что не надо делать глупостей и вываливать залоговое на рынок. Кроме того, чтобы выставить на продажу, надо изрядно попотеть в работе с жильцами.
Недостроями владеют тысячи "инвесторов" ( а может только сотни), в них никто не живёт, коллективный разум не сработает
Банки между собой даже не пытались договориться никогда. У них часто не получается договориться об общей стратегии даже по одному общему заемщику. А о том, чтобы по рынку - утопия. Так что все что мы видели по продаже залогов банками - это и был +/- свободный рынок. Можете экстраполировать его на инвесторов.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 09:46
Natt написав:
Ваш ремонт - это отражение Вашего вкуса, у покупана он на 90% будет отличаться.
Натт, дякую за відповідь.
Питання не мого смаку, а реального стану квартири. Була перша здача з нульовою амортизацією за два роки.
Тому зачепився за ремонт як фактично готовий для заселення без будь-яких вкладень.
Ну хіба що меблі доставлять і додаткову техніку на кухню.
ПС. Більше хвилює перспектива ліквідності локації і прогнози по ній від наших окремих форумчан, хоча в Мартинова вона досить непогана, ІМХО.
УСІМ дякую за коментарі і відповіді! Позиція зрозуміла і логічна.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 10:35
Natt написав:
их родственник снимает 1-комнатную на Демеевской в 15-20 минутах от метро. Снимали до карантина за 13500, на время карантина снизили до 10000, а сейчас лупанули 15000 - ниче, продолжают снимать).
Это каким деревянным надо быть, чтобы не съехать в другую квартиру-больше и дешевле?!
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Додано: Вів 08 вер, 2020 12:12
Serg-ik написав: Natt написав:
их родственник снимает 1-комнатную на Демеевской в 15-20 минутах от метро. Снимали до карантина за 13500, на время карантина снизили до 10000, а сейчас лупанули 15000 - ниче, продолжают снимать).
Это каким деревянным надо быть, чтобы не съехать в другую квартиру-больше и дешевле?!
Вы часто сбегаете со своими тремя(???) детьми с обжитой квартиры и с приличным, возможно, ремонтом и подходящей локацией со школами и садиками и возможно даже почти бесплатным гаражом во дворе из за повышения квартплаты на 5-10% лендлордом которому просто срочно надо отремонтировать 10 летний Логан?
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