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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5196519751985199

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:17

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
Насчет вторички не переживайте - она будет падать вслед за первичкой. В течение полугода на рынок продажи выйдет огромное количество недостроев по переуступке - их будут сбрасывать и перекупы, и лорды, и инвесторы "для себя", резонно опасаясь краха застройщика, или значительной задержки сдачи. Это предложение непременно будет давить и на цену вторички

Сброс недостроев инвесторами Оркады повлиял, хотя бы, на цены других застройщиков? Я уже не говорю о вторичке. Или только в сторону повышения?


Объекты Аркады уже даже сбросить нельзя. И в том числе поэтому, пока есть такая возможность, попрет вал предложений по переуступке Интергала, Буда, Перфекта и пр. Не исключаю, что КГС тоже - кто будет ждать тот же Миракс еще 5 лет, дрожа при этом каждый день, чтобы не случилось как с Аркадой?
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:28

  барабашов написав:
  Serg-ik написав:
  Natt написав:их родственник снимает 1-комнатную на Демеевской в 15-20 минутах от метро. Снимали до карантина за 13500, на время карантина снизили до 10000, а сейчас лупанули 15000 - ниче, продолжают снимать).

Это каким деревянным надо быть, чтобы не съехать в другую квартиру-больше и дешевле?!

Вы часто сбегаете со своими тремя(???) детьми с обжитой квартиры и с приличным, возможно, ремонтом и подходящей локацией со школами и садиками и возможно даже почти бесплатным гаражом во дворе из за повышения квартплаты на 5-10% лендлордом которому просто срочно надо отремонтировать 10 летний Логан?

Там живёт трое детей в однухе, с докарантинной ценой 13500?
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