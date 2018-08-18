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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5197519851995200>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:28

  барабашов написав:
  Serg-ik написав:
  Natt написав:их родственник снимает 1-комнатную на Демеевской в 15-20 минутах от метро. Снимали до карантина за 13500, на время карантина снизили до 10000, а сейчас лупанули 15000 - ниче, продолжают снимать).

Это каким деревянным надо быть, чтобы не съехать в другую квартиру-больше и дешевле?!

Вы часто сбегаете со своими тремя(???) детьми с обжитой квартиры и с приличным, возможно, ремонтом и подходящей локацией со школами и садиками и возможно даже почти бесплатным гаражом во дворе из за повышения квартплаты на 5-10% лендлордом которому просто срочно надо отремонтировать 10 летний Логан?

Там живёт трое детей в однухе, с докарантинной ценой 13500?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:37

  Serg-ik написав:
  Natt написав:их родственник снимает 1-комнатную на Демеевской в 15-20 минутах от метро. Снимали до карантина за 13500, на время карантина снизили до 10000, а сейчас лупанули 15000 - ниче, продолжают снимать).

Это каким деревянным надо быть, чтобы не съехать в другую квартиру-больше и дешевле?!

переїдуть пізніше, в низький сезон
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:48

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:
Насчет вторички не переживайте - она будет падать вслед за первичкой. В течение полугода на рынок продажи выйдет огромное количество недостроев по переуступке - их будут сбрасывать и перекупы, и лорды, и инвесторы "для себя", резонно опасаясь краха застройщика, или значительной задержки сдачи. Это предложение непременно будет давить и на цену вторички

Сброс недостроев инвесторами Оркады повлиял, хотя бы, на цены других застройщиков? Я уже не говорю о вторичке. Или только в сторону повышения?


Объекты Аркады уже даже сбросить нельзя. И в том числе поэтому, пока есть такая возможность, попрет вал предложений по переуступке Интергала, Буда, Перфекта и пр. Не исключаю, что КГС тоже - кто будет ждать тот же Миракс еще 5 лет, дрожа при этом каждый день, чтобы не случилось как с Аркадой?

Думаєте, буте панік сел?
Навряд чи.
Скоріше за все буде такий собі "вторинний ринок УКО" тільки вже і для Аркади, УкрБуда і іжє с німі.

В КРЖН навєс є, в БСУ куча заставного є, а обвала нема.

Якщо не буде обвала курса грн. до долара (вище 33 грн. за $1), то і обвала на КРЖН не буде. Буде повілне сповзання до 10% за рік у валюті, а в грн. може бути невеликий ріст. А з 2022 почнеться повільне відновлення.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:19

  flyman написав:Якщо не буде обвала курса грн. до долара (вище 33 грн. за $1), то і обвала на КРЖН не буде. Буде повілне сповзання до 10% за рік у валюті, а в грн. може бути невеликий ріст. А з 2022 почнеться повільне відновлення.


Що суттєвого відбудеться чи за рахунок чого в 2022році почнеться відновлення, тобто ріст?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:28

  remark написав:
  flyman написав:Якщо не буде обвала курса грн. до долара (вище 33 грн. за $1), то і обвала на КРЖН не буде. Буде повілне сповзання до 10% за рік у валюті, а в грн. може бути невеликий ріст. А з 2022 почнеться повільне відновлення.


Що суттєвого відбудеться чи за рахунок чого в 2022році почнеться відновлення, тобто ріст?

зміна тренду
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:32

  flyman написав:Думаєте, буте панік сел?
Навряд чи.
Скоріше за все буде такий собі "вторинний ринок УКО" тільки вже і для Аркади, УкрБуда і іжє с німі.

В КРЖН навєс є, в БСУ куча заставного є, а обвала нема.

Якщо не буде обвала курса грн. до долара (вище 33 грн. за $1), то і обвала на КРЖН не буде. Буде повілне сповзання до 10% за рік у валюті, а в грн. може бути невеликий ріст. А з 2022 почнеться повільне відновлення.


Вопрос определений - в биржевом понимании паник селла не будет, его даже в 2014-2015 гг не было. Но стабильное превышение предложения над спросом - конечно же, будет. Оно уже есть, и цены уже дрогнули. Падение Аркады - дополнительный фактор, но далеко не единственный.

Собственно, как и девальвация. Уже говорил, но повторюсь: девальвация - не причина падения РЖН, а следствие падения экономики, такое же, как и падение РЖН. С причинами бороться поздно (на этом цикле), а вот со следствиями - в ручном режиме можно.

Можно зубами держать гривну, как это делал Арбуз с 2012-го года. Какое-то время это купило. Но не выпустить пар, который уже накоплен и просится наружу, все равно не удастся. Не будет девальвации - дисбалансы придется покрывать еще большим ужесточением монетарной политики, и долларовые доходы бизнеса и населения снизятся путем уменьшения гривневых...
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 08 вер, 2020 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:33

  flyman написав:
  remark написав:
  flyman написав:Якщо не буде обвала курса грн. до долара (вище 33 грн. за $1), то і обвала на КРЖН не буде. Буде повілне сповзання до 10% за рік у валюті, а в грн. може бути невеликий ріст. А з 2022 почнеться повільне відновлення.


Що суттєвого відбудеться чи за рахунок чого в 2022році почнеться відновлення, тобто ріст?

зміна тренду

Тренд може змінитися з появою грошовитих інвесторів чи дешевої іпотеки, чи ви розраховуєте на часовий цикл, прийшла пора тренд змінюйся?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Якщо не буде обвала курса грн. до долара (вище 33 грн. за $1), то і обвала на КРЖН не буде. Буде повілне сповзання до 10% за рік у валюті, а в грн. може бути невеликий ріст. А з 2022 почнеться повільне відновлення.

Тобто, в будь-якому випадку, в гривні НЕ ПОДЕШЕВШАЄ НІКОЛИ, від слова - взагалі?

В гривні, таки, - ВІЧНИЙ ДАРАЖАЙ?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:45

  remark написав:Тренд може змінитися з появою грошовитих інвесторів чи дешевої іпотеки, чи ви розраховуєте на часовий цикл, прийшла пора тренд змінюйся?

зміна циклу в глобальній економіці,
підуть вверх комодіз, піде вверх КРЖН
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:47

  Долярчик написав:
  flyman написав:Якщо не буде обвала курса грн. до долара (вище 33 грн. за $1), то і обвала на КРЖН не буде. Буде повілне сповзання до 10% за рік у валюті, а в грн. може бути невеликий ріст. А з 2022 почнеться повільне відновлення.

Тобто, в будь-якому випадку, в гривні НЕ ПОДЕШЕВШАЄ НІКОЛИ, від слова - взагалі?

В гривні, таки, - ВІЧНИЙ ДАРАЖАЙ?

а що гривня стабільна грошова одиниця? вільноконвертована?
на скільки змінилася купівельна здатність 1 грн від 1996 р?
гривнева інфляція тільки 1 чи 2 роки за весь час була нижче 10%, навіть при тривалому стабільному курсі інфляція набагато вища чим в зоні євро або США
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