Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 вер, 2020 13:53
Так народ,потираємо руки,айтішники з Білорусі їдуть сюди. Ціни вгору,це Львів!
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Додано: Вів 08 вер, 2020 13:54
flyman написав: remark написав:
Тренд може змінитися з появою грошовитих інвесторів чи дешевої іпотеки, чи ви розраховуєте на часовий цикл, прийшла пора тренд змінюйся?
зміна циклу в глобальній економіці,
підуть вверх комодіз, піде вверх КРЖН
Комоди вниз - КРЖН вгору.
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
За 6 месяцев цена выросла на 9.93%
За год цена выросла на 23.42%
Комоди вгору - КРЖН вгору.
Востаннє редагувалось
BIGor
в Вів 08 вер, 2020 13:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 13:55
Ethereum написав:
Так народ,потираємо руки,айтішники з Білорусі їдуть сюди. Ціни вгору,це Львів!
В Прибалтику они едут. Менять не-ЕС на не-ЕС неразумно.
https://charter97.org/ru/news/2020/9/2/391792/
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