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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5197519851995200

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так народ,потираємо руки,айтішники з Білорусі їдуть сюди. Ціни вгору,це Львів! :D
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:54

  flyman написав:
  remark написав:Тренд може змінитися з появою грошовитих інвесторів чи дешевої іпотеки, чи ви розраховуєте на часовий цикл, прийшла пора тренд змінюйся?

зміна циклу в глобальній економіці,
підуть вверх комодіз, піде вверх КРЖН

Комоди вниз - КРЖН вгору. https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
За 6 месяцев цена выросла на 9.93%

За год цена выросла на 23.42%

Комоди вгору - КРЖН вгору.
Востаннє редагувалось BIGor в Вів 08 вер, 2020 13:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:55

  Ethereum написав:Так народ,потираємо руки,айтішники з Білорусі їдуть сюди. Ціни вгору,це Львів! :D


В Прибалтику они едут. Менять не-ЕС на не-ЕС неразумно.

https://charter97.org/ru/news/2020/9/2/391792/
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