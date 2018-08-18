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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5198519952005201>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так народ,потираємо руки,айтішники з Білорусі їдуть сюди. Ціни вгору,це Львів! :D
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:54

  flyman написав:
  remark написав:Тренд може змінитися з появою грошовитих інвесторів чи дешевої іпотеки, чи ви розраховуєте на часовий цикл, прийшла пора тренд змінюйся?

зміна циклу в глобальній економіці,
підуть вверх комодіз, піде вверх КРЖН

Комоди вниз - КРЖН вгору. https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
За 6 месяцев цена выросла на 9.93%

За год цена выросла на 23.42%

Комоди вгору - КРЖН вгору.
Востаннє редагувалось BIGor в Вів 08 вер, 2020 13:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:55

  Ethereum написав:Так народ,потираємо руки,айтішники з Білорусі їдуть сюди. Ціни вгору,це Львів! :D


В Прибалтику они едут. Менять не-ЕС на не-ЕС неразумно.

https://charter97.org/ru/news/2020/9/2/391792/
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:13

  zРадио написав:
  Ethereum написав:Так народ,потираємо руки,айтішники з Білорусі їдуть сюди. Ціни вгору,це Львів! :D


В Прибалтику они едут. Менять не-ЕС на не-ЕС неразумно.

https://charter97.org/ru/news/2020/9/2/391792/

Це ж Львів! Наразі не Ойропа, а через рік-два вже 3тя РП...

Наразі по ціні украктиву отримуєш майбутній ойроактив. Через 2 роки профіт! рОкета!

зі. добавлю смайлік ... :lol:
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  Serg-ik написав:
  Natt написав:их родственник снимает 1-комнатную на Демеевской в 15-20 минутах от метро. Снимали до карантина за 13500, на время карантина снизили до 10000, а сейчас лупанули 15000 - ниче, продолжают снимать).

Это каким деревянным надо быть, чтобы не съехать в другую квартиру-больше и дешевле?!

Обычно это называется окуительные истории на ночь глядя))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:26

  change_pm написав:Це ж Львів! Наразі не Ойропа, а через рік-два вже 3тя РП...


Так, отставить сепаратистские настроения :!:
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:42

  zРадио написав:
  change_pm написав:Це ж Львів! Наразі не Ойропа, а через рік-два вже 3тя РП...


Так, отставить сепаратистские настроения :!:

Тю, там же ж смайлік є....(((
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Відчуваю, що не вистачає двіжа на ринку. Тільки флай грощенята вклав...

Що там інші? Будете щось купляти? :)
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:47

  change_pm написав:Відчуваю, що не вистачає двіжа на ринку. Тільки флай грощенята вклав...

Що там інші? Будете щось купляти? :)

Через год-полтора. Но это не точно).
"Живи в Киеве, если не можешь в нем не жить", - мой ответ бредням Трибеки).
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:48

  change_pm написав:Відчуваю, що не вистачає двіжа на ринку. Тільки флай грощенята вклав...

Що там інші? Будете щось купляти? :)


Морозяться, бігають шукають варіанти, не кажуть правди, щоби не наживати конкурентів самим би встигнути вскочити по гарній ціні, дехто навмисно кричить про дешевій заводячи в оману читачів, так робив в свій час Франт, скіглив про дешевій, а як купив собі хруща під аренду, то перекинувся мантрити про дорожай.
З досвіду, правду зазвичай кажуть Влад та Трібека.
Востаннє редагувалось remark в Вів 08 вер, 2020 14:58, всього редагувалось 1 раз.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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