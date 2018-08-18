Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Natt написав:их родственник снимает 1-комнатную на Демеевской в 15-20 минутах от метро. Снимали до карантина за 13500, на время карантина снизили до 10000, а сейчас лупанули 15000 - ниче, продолжают снимать).
Это каким деревянным надо быть, чтобы не съехать в другую квартиру-больше и дешевле?!
Обычно это называется окуительные истории на ночь глядя))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
change_pm написав:Відчуваю, що не вистачає двіжа на ринку. Тільки флай грощенята вклав...
Що там інші? Будете щось купляти?
Морозяться, бігають шукають варіанти, не кажуть правди, щоби не наживати конкурентів самим би встигнути вскочити по гарній ціні, дехто навмисно кричить про дешевій заводячи в оману читачів, так робив в свій час Франт, скіглив про дешевій, а як купив собі хруща під аренду, то перекинувся мантрити про дорожай. З досвіду, правду зазвичай кажуть Влад та Трібека.
Востаннє редагувалось remark в Вів 08 вер, 2020 14:58, всього редагувалось 1 раз.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.