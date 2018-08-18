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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5198519952005201

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:53

  remark написав:
  change_pm написав:Відчуваю, що не вистачає двіжа на ринку. Тільки флай грощенята вклав...

Що там інші? Будете щось купляти? :)


Морозяться, бігають шукають варіанти, не кажуть правди, щоби не наживати конкурентів самим би встигнути вскочити по гарній ціні, дехто навмисно кричить про дешевій заводячи в оману читачів, так робив в свій час Франт, скіглив про дешевій, а як купив собі хруща під аренду, то перекинуся на дорожай.
З досвіду, правду зазвичай кажуть Влад та Трібека.

навряд чи дорожай, так собі, сезонне осіннє пожвавлення,
вся надія на ІТників з РБ
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:10

  change_pm написав:
  zРадио написав:
  Ethereum написав:Так народ,потираємо руки,айтішники з Білорусі їдуть сюди. Ціни вгору,це Львів! :D


В Прибалтику они едут. Менять не-ЕС на не-ЕС неразумно.

https://charter97.org/ru/news/2020/9/2/391792/

Це ж Львів! Наразі не Ойропа, а через рік-два вже 3тя РП...

Наразі по ціні украктиву отримуєш майбутній ойроактив. Через 2 роки профіт! рОкета!

зі. добавлю смайлік ... :lol:


Ну це краще ніж ваші Істамбули чи мальовані лівими сайтами Манчестери ,де вже почалося падіння цін. Чи ви ще з дядечком з Англії не поговорили. :D :D
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:15

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  flyman написав:Якщо не буде обвала курса грн. до долара (вище 33 грн. за $1), то і обвала на КРЖН не буде. Буде повілне сповзання до 10% за рік у валюті, а в грн. може бути невеликий ріст. А з 2022 почнеться повільне відновлення.

Тобто, в будь-якому випадку, в гривні НЕ ПОДЕШЕВШАЄ НІКОЛИ, від слова - взагалі?

В гривні, таки, - ВІЧНИЙ ДАРАЖАЙ?

а що гривня стабільна грошова одиниця? вільноконвертована?
на скільки змінилася купівельна здатність 1 грн від 1996 р?
гривнева інфляція тільки 1 чи 2 роки за весь час була нижче 10%, навіть при тривалому стабільному курсі інфляція набагато вища чим в зоні євро або США

В сентябре 96го когда ввели гривню бутылочка нормального не порошкового пива местного Днепропетровского пивзавода "Старый Лоцман" стоила 69коп, батон хлеба 40коп, банка красной икры высшего сорта на оптовом 8-9грн/140гр, колбаса типа Советской как сейчас 350-500 грн/кило - около десятки за палку 450гр, водка 0,7 Тарас Бульба з пэрцэм - вкусняха на военке - тоже меньше десятки, и намного.
Минимум в 30 раз всё подорожало, зарплаты конечно минимум раз в 50-70.
Во сколько раз подорожала 96серия на Оболони, хрющ на Отрадном и сталинка на Прорезной за 24 года?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:27

  remark написав:
  change_pm написав:Відчуваю, що не вистачає двіжа на ринку. Тільки флай грощенята вклав...

Що там інші? Будете щось купляти? :)


Морозяться, бігають шукають варіанти, не кажуть правди, щоби не наживати конкурентів самим би встигнути вскочити по гарній ціні, дехто навмисно кричить про дешевій заводячи в оману читачів, так робив в свій час Франт, скіглив про дешевій, а як купив собі хруща під аренду, то перекинувся мантрити про дорожай.
З досвіду, правду зазвичай кажуть Влад та Трібека.

Ну, Франт то вже хрестоматійний українець :twisted:

Треба було, топив за Рашу, потім перевзувся...
Треба було конкурентів від "прелесці" відганяти, топив за дешевій...

зі. Хоча яка тут на гілці вибірка і як ці цифри могли б впринути на конкуренцію?!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:33

  барабашов написав:
  flyman написав:
  Долярчик написав:Тобто, в будь-якому випадку, в гривні НЕ ПОДЕШЕВШАЄ НІКОЛИ, від слова - взагалі?

В гривні, таки, - ВІЧНИЙ ДАРАЖАЙ?

а що гривня стабільна грошова одиниця? вільноконвертована?
на скільки змінилася купівельна здатність 1 грн від 1996 р?
гривнева інфляція тільки 1 чи 2 роки за весь час була нижче 10%, навіть при тривалому стабільному курсі інфляція набагато вища чим в зоні євро або США

В сентябре 96го когда ввели гривню бутылочка нормального не порошкового пива местного Днепропетровского пивзавода "Старый Лоцман" стоила 69коп, батон хлеба 40коп, банка красной икры высшего сорта на оптовом 8-9грн/140гр, колбаса типа Советской как сейчас 350-500 грн/кило - около десятки за палку 450гр, водка 0,7 Тарас Бульба з пэрцэм - вкусняха на военке - тоже меньше десятки, и намного.
Минимум в 30 раз всё подорожало, зарплаты конечно минимум раз в 50-70.
Во сколько раз подорожала 96серия на Оболони, хрющ на Отрадном и сталинка на Прорезной за 24 года?

і шо ти хотів сказати?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 вер, 2020 15:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:36

  change_pm написав:
зі. Хоча яка тут на гілці вибірка і як ці цифри могли б впринути на конкуренцію?!


Цю гілку багато хто читає, особливо ті хто підбирає собі нерухомість, чимало ще й на домік ю.а зареєстровані і активно дискутують по варшавським та дібровам, наприклад сантехнік.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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