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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 вер, 2020 14:53
remark написав: change_pm написав:
Відчуваю, що не вистачає двіжа на ринку. Тільки флай грощенята вклав...
Що там інші? Будете щось купляти?
Морозяться, бігають шукають варіанти, не кажуть правди, щоби не наживати конкурентів самим би встигнути вскочити по гарній ціні, дехто навмисно кричить про дешевій заводячи в оману читачів, так робив в свій час Франт, скіглив про дешевій, а як купив собі хруща під аренду, то перекинуся на дорожай.
З досвіду, правду зазвичай кажуть Влад та Трібека.
навряд чи дорожай, так собі, сезонне осіннє пожвавлення,
вся надія на ІТників з РБ
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Додано: Вів 08 вер, 2020 15:10
change_pm написав:
Це ж Львів! Наразі не Ойропа, а через рік-два вже 3тя РП...
Наразі по ціні украктиву отримуєш майбутній ойроактив. Через 2 роки профіт! рОкета!
зі. добавлю смайлік ...
Ну це краще ніж ваші Істамбули чи мальовані лівими сайтами Манчестери ,де вже почалося падіння цін. Чи ви ще з дядечком з Англії не поговорили.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 15:15
flyman написав: Долярчик написав: flyman написав:
Якщо не буде обвала курса грн. до долара (вище 33 грн. за $1), то і обвала на КРЖН не буде. Буде повілне сповзання до 10% за рік у валюті, а в грн. може бути невеликий ріст. А з 2022 почнеться повільне відновлення.
Тобто, в будь-якому випадку, в гривні НЕ ПОДЕШЕВШАЄ НІКОЛИ, від слова - взагалі?
В гривні, таки, - ВІЧНИЙ ДАРАЖАЙ?
а що гривня стабільна грошова одиниця? вільноконвертована?
на скільки змінилася купівельна здатність 1 грн від 1996 р?
гривнева інфляція тільки 1 чи 2 роки за весь час була нижче 10%, навіть при тривалому стабільному курсі інфляція набагато вища чим в зоні євро або США
В сентябре 96го когда ввели гривню бутылочка нормального не порошкового пива местного Днепропетровского пивзавода "Старый Лоцман" стоила 69коп, батон хлеба 40коп, банка красной икры высшего сорта на оптовом 8-9грн/140гр, колбаса типа Советской как сейчас 350-500 грн/кило - около десятки за палку 450гр, водка 0,7 Тарас Бульба з пэрцэм - вкусняха на военке - тоже меньше десятки, и намного.
Минимум в 30 раз всё подорожало, зарплаты конечно минимум раз в 50-70.
Во сколько раз подорожала 96серия на Оболони, хрющ на Отрадном и сталинка на Прорезной за 24 года?
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барабашов
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Додано: Вів 08 вер, 2020 15:27
remark написав: change_pm написав:
Відчуваю, що не вистачає двіжа на ринку. Тільки флай грощенята вклав...
Що там інші? Будете щось купляти?
Морозяться, бігають шукають варіанти, не кажуть правди, щоби не наживати конкурентів самим би встигнути вскочити по гарній ціні, дехто навмисно кричить про дешевій заводячи в оману читачів, так робив в свій час Франт, скіглив про дешевій, а як купив собі хруща під аренду, то перекинувся мантрити про дорожай
.
З досвіду, правду зазвичай кажуть Влад та Трібека.
Ну, Франт то вже хрестоматійний українець
Треба було, топив за Рашу, потім перевзувся...
Треба було конкурентів від "прелесці" відганяти, топив за дешевій...
зі. Хоча яка тут на гілці вибірка і як ці цифри могли б впринути на конкуренцію?!
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Додано: Вів 08 вер, 2020 15:33
барабашов написав: flyman написав: Долярчик написав:
Тобто, в будь-якому випадку, в гривні НЕ ПОДЕШЕВШАЄ НІКОЛИ, від слова - взагалі?
В гривні, таки, - ВІЧНИЙ ДАРАЖАЙ?
а що гривня стабільна грошова одиниця? вільноконвертована?
на скільки змінилася купівельна здатність 1 грн від 1996 р?
гривнева інфляція тільки 1 чи 2 роки за весь час була нижче 10%, навіть при тривалому стабільному курсі інфляція набагато вища чим в зоні євро або США
В сентябре 96го когда ввели гривню бутылочка нормального не порошкового пива местного Днепропетровского пивзавода "Старый Лоцман" стоила 69коп, батон хлеба 40коп, банка красной икры высшего сорта на оптовом 8-9грн/140гр, колбаса типа Советской как сейчас 350-500 грн/кило - около десятки за палку 450гр, водка 0,7 Тарас Бульба з пэрцэм - вкусняха на военке - тоже меньше десятки, и намного.
Минимум в 30 раз всё подорожало, зарплаты конечно минимум раз в 50-70.
Во сколько раз подорожала 96серия на Оболони, хрющ на Отрадном и сталинка на Прорезной за 24 года?
і шо ти хотів сказати?
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 08 вер, 2020 15:38, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 15:36
change_pm написав:
зі. Хоча яка тут на гілці вибірка і як ці цифри могли б впринути на конкуренцію?!
Цю гілку багато хто читає, особливо ті хто підбирає собі нерухомість, чимало ще й на домік ю.а зареєстровані і активно дискутують по варшавським та дібровам, наприклад сантехнік.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 15:48
remark написав:
..
Цю гілку багато хто читає, особливо ті хто підбирає собі нерухомість..
та да, начитаются Флая и выкупят все сараи на дальних подступах к столице
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Додано: Вів 08 вер, 2020 16:04
sequence написав: remark написав:
..
Цю гілку багато хто читає, особливо ті хто підбирає собі нерухомість..
та да, начитаются Флая
и выкупят все сараи на дальних подступах к столице
Ага, так! Чого б це він тоді так шифрувався з точною локацією
Боїться, що інші ойтішнегі прохавають тєму, і все, баста карапузіки, все скуплять до Флая
зі. Взагалі ж давно відомо, що підсвідомо ойтішнегі воліють здавати в оренду кавалірки "убогім", щоб відчути себе альфами...
ззі. знову смайлік забув поставити...старію мабудь...(((
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Додано: Вів 08 вер, 2020 16:57
change_pm написав: sequence написав: remark написав:
..
Цю гілку багато хто читає, особливо ті хто підбирає собі нерухомість..
та да, начитаются Флая
и выкупят все сараи на дальних подступах к столице
Ага, так! Чого б це він тоді так шифрувався з точною локацією
Боїться, що інші ойтішнегі прохавають тєму, і все, баста карапузіки, все скуплять до Флая
зі. Взагалі ж давно відомо, що підсвідомо ойтішнегі воліють здавати в оренду кавалірки "убогім", щоб відчути себе альфами...
ззі. знову смайлік забув поставити...старію мабудь...(((
проекція власних комплексів на інших детектед
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flyman
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