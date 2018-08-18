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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5198519952005201

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:начитаются Флая и выкупят все сараи на дальних подступах к столице

а надо покупать на ближних подступах, типа Златоустовской, Дмитриевской, там есть варианты заходи и живи...
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:57

  change_pm написав:Відчуваю, що не вистачає двіжа на ринку. Тільки флай грощенята вклав...

Що там інші? Будете щось купляти? :)

у ЮК)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 19:02

  Serg-ik написав:
  sequence написав:начитаются Флая и выкупят все сараи на дальних подступах к столице

а надо покупать на ближних подступах, типа Златоустовской, Дмитриевской, там есть варианты заходи и живи...

почему не покупаете?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 19:03

  stas_rst написав:Доброго усім вечора!

Знову повертаюсь до наболілої теми, яку описував раніше. Повторю свій липневий пост, бо якраз ситуація змінилась. Зважаючи на ваш досвід на ринку КРЖН - ваша думка важлива!

Орендар таки з"хав із квартири через відсутність нових проектів у Києві. Квартира в ідеальному стані, бо жив наїздами.
Зараз квартиру можна продати з профітом у 20-25 % від ціни 2018 року, у прямому вимірі - сума 3-х річної аренди.
Район - Соф.Борщага, Мартинова

Головна дилема:
- продати, поки зовсім не вбитий ремонт, з врахуванням можливого лага по цінах вниз, з подальшою покупкою більшої площі для себе.
- здавати ще 3 роки, відбити 50% вартості квартири за сумою 5 років і тоді продати з пошарпаним ремонтом.

ПС. Все це можна розглядати з перспективою придбання через півроку-рік більшого житла для сім"ї. Жити є де, це вільний актив. Але у перспективі 1 року планую брати 2-3 кімнатну із хорошим сполученням до школи.
Важливо у ваших коментарях: локація і варіанти в Києві. Передмістя уже розглядав, не фонтан. Мені деякі (Прохожий, Кінконговець, Ейрмакс) відписали категорично - продавати, бо неліквід.
Бюджет - 60-65 Куо

Дякую за будь-який коментар. Не хочу влетіти з розташуванням, тому ваш досвід по різних локаціях вивчу ретельно! Читаю гілку і багато розумного засвоїв.
Дякую !!! Прошу тапками не кидати :)


Выставите в аренду +20% от медианной цена по району.
Не найдете арендатора, продавайте.
Какая последняя цена аренды была, не поделитесь ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 19:10

  Прохожий написав:
  change_pm написав:Відчуваю, що не вистачає двіжа на ринку. Тільки флай грощенята вклав...

Що там інші? Будете щось купляти? :)

у ЮК)

Бардзо добре розумім пана! ЮК то очевішче зе бест! :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 19:13

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:
  sequence написав:начитаются Флая и выкупят все сараи на дальних подступах к столице

а надо покупать на ближних подступах, типа Златоустовской, Дмитриевской, там есть варианты заходи и живи...

почему не покупаете?

Там же ж довбаний транвай з 5 ранку дзеленькає...
change_pm
 
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