Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Знову повертаюсь до наболілої теми, яку описував раніше. Повторю свій липневий пост, бо якраз ситуація змінилась. Зважаючи на ваш досвід на ринку КРЖН - ваша думка важлива!
Орендар таки з"хав із квартири через відсутність нових проектів у Києві. Квартира в ідеальному стані, бо жив наїздами. Зараз квартиру можна продати з профітом у 20-25 % від ціни 2018 року, у прямому вимірі - сума 3-х річної аренди. Район - Соф.Борщага, Мартинова
Головна дилема: - продати, поки зовсім не вбитий ремонт, з врахуванням можливого лага по цінах вниз, з подальшою покупкою більшої площі для себе. - здавати ще 3 роки, відбити 50% вартості квартири за сумою 5 років і тоді продати з пошарпаним ремонтом.
ПС. Все це можна розглядати з перспективою придбання через півроку-рік більшого житла для сім"ї. Жити є де, це вільний актив. Але у перспективі 1 року планую брати 2-3 кімнатну із хорошим сполученням до школи. Важливо у ваших коментарях: локація і варіанти в Києві. Передмістя уже розглядав, не фонтан. Мені деякі (Прохожий, Кінконговець, Ейрмакс) відписали категорично - продавати, бо неліквід. Бюджет - 60-65 Куо
Дякую за будь-який коментар. Не хочу влетіти з розташуванням, тому ваш досвід по різних локаціях вивчу ретельно! Читаю гілку і багато розумного засвоїв. Дякую !!! Прошу тапками не кидати
Выставите в аренду +20% от медианной цена по району. Не найдете арендатора, продавайте. Какая последняя цена аренды была, не поделитесь ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
flyman написав:Якщо не буде обвала курса грн. до долара (вище 33 грн. за $1), то і обвала на КРЖН не буде. Буде повілне сповзання до 10% за рік у валюті, а в грн. може бути невеликий ріст. А з 2022 почнеться повільне відновлення.
Тобто, в будь-якому випадку, в гривні НЕ ПОДЕШЕВШАЄ НІКОЛИ, від слова - взагалі?
В гривні, таки, - ВІЧНИЙ ДАРАЖАЙ?
а що гривня стабільна грошова одиниця? вільноконвертована? на скільки змінилася купівельна здатність 1 грн від 1996 р? гривнева інфляція тільки 1 чи 2 роки за весь час була нижче 10%, навіть при тривалому стабільному курсі інфляція набагато вища чим в зоні євро або США
Але, наче, всі ті роки, %-ми по депозитах можна було все це перекривати?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!